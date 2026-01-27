パーソル、ベルテックス静岡の試合に冠協賛2月7日、8日に『パーソルDAY』開催

パーソルホールディングス株式会社

「はたらいて、笑おう。」をグループビジョンに掲げるパーソルホールディングス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 CEO：和田 孝雄）は、2026年2月7日（土）、8日（日）に北里アリーナ富士で開催されるベルテックス静岡と信州ブレイブウォリアーズの試合に冠協賛し、『パーソルDAY』を開催いたします。

パーソルホールディングスは、「“はたらくWell-being”創造カンパニー」として、多様なはたらき方や学びの機会の提供を通じてはたらく機会を創出し、一人ひとりの選択肢やはたらく自由を広げ、個人と社会の幸せを広げることを目指しています。

その一環として今回、日本男子プロバスケットボールリーグ（B2リーグ）に所属するベルテックス静岡が北里アリーナ富士で2月7日～8日に開催する2025シーズン 第19節の試合（信州ブレイブウォリアーズ戦）に冠協賛し、若い世代や地域企業の未来を応援する『パーソルDAY』を開催します。また、試合と同日開催する「Work ＆ Smile Fes in SHIZUOKA」では、“はたらく×学ぶ×地域共創”をテーマに、高校生向けのキャリア教育や、地域企業向けの複業人材活用の情報発信などの各種プログラムを実施し、地域発展への寄与を目指します。

『パーソルDAY』開催概要

＜Work ＆ Smile Fes in SHIZUOKA＞

・場所：北里アリーナ富士 サブアリーナ

・2月7日（土）

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/16451/table/1081_1_7499801ac0ee4ab7281d92a1d0dc596b.jpg?v=202601270251 ]

・2月8日（日）

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/16451/table/1081_2_168a0c583d5d4d3816bf1d909348e1ff.jpg?v=202601270251 ]

１．高校生による「高校生のための就活フェア」（魅力発見ラボ）

静岡県内の高校生約80名が参加する、協賛企業と連携した就活フェアです。高校生は、事前にパーソルグループ監修のキャリア教育プログラムを受講し、協賛企業への職場体験・ヒアリングを通じて企業の魅力を探求。『パーソルDAY』当日は、7日は協賛企業によるブース出展、8日は高校生によるブース出展と企業の魅力紹介プレゼンテーションを実施します。

2．企業トークセッション「静岡企業が取り組む“副業人材活用のリアル” in SHIZUOKA」

静岡県内で、複業人材を活用している企業をゲストに迎え、活用の背景、活用の具体的な内容、成果までを“リアルな声”でお届けします。

3．高校生が考える「日本一ワクワクする街へ～10年後の静岡を考えよう～」ワークショップ

「日本一ワクワクする街へ」をテーマに、高校生の視点でベルテックス静岡および静岡の未来を考えるワークショップです。『パーソルDAY』当日は、その実現に必要な「3つの条件」を見つけることを目指します。

さらに、当日出た視点・アイデアは後続施策へ接続、複業人材が地域活性プロジェクトを企画します。複業人材が現地を訪問し、試合観戦や周辺地域の視察を通じて地域理解とインサイトを深め、ベルテックス静岡への提案と実証フェーズへつなげます（3月実施予定）。

＜冠試合＞

ベルテックス静岡のホームゲームを冠試合として開催します。試合前にはエキシビションやオープニングショーなどの演出を予定しています。

対戦：ベルテックス静岡 VS 信州ブレイブウォリアーズ

場所：北里アリーナ富士 メインアリーナ

・2月7日（土）

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/16451/table/1081_3_9c3a26396f2a560c371e99ab13f42c04.jpg?v=202601270251 ]

・2月8日（日）

■ベルテックス静岡

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/16451/table/1081_4_2305e61cff9d42bb0c37397ae5ce5352.jpg?v=202601270251 ]

ベルテックス静岡は、静岡県静岡市をホームタウンとする静岡県唯一の男子プロバスケットボールクラブです。2018年に設立され、現在はB.LEAGUE B2 西地区に所属しています。

■パーソルホールディングス株式会社について

1973年の創業以来、人材派遣、人材紹介、アウトソーシング、設計開発など人と組織にかかわる多様な事業を展開。2008年10月に共同持株会社テンプホールディングス株式会社を設立。2017年7月よりパーソルホールディングス株式会社へ社名変更。

東京証券取引所プライム市場上場（証券コード：2181）。2025年3月期売上収益1兆4,512億円（IFRS）。

■「PERSOL（パーソル）」について＜ https://www.persol-group.co.jp/(https://www.persol-group.co.jp/) ＞

パーソルグループは、「“はたらくWell-being”創造カンパニー」として、2030年には「人の可能性を広げることで、100万人のより良い“はたらく機会”を創出する」ことを目指しています。

人材派遣サービス「テンプスタッフ」、転職サービス「doda」、BPOや設計・開発など、人と組織にかかわる多様な事業を展開するほか、新領域における事業の探索・創造にも取り組み、アセスメントリクルーティングプラットフォーム「ミイダス」や、スキマバイトアプリ「シェアフル」などのサービスも提供しています。

はたらく人々の多様なニーズに応え、可能性を広げることで、世界中の誰もが「はたらいて、笑おう。」 を実感できる社会を創造します。