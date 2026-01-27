GW×お台場＝肉フェス(R)　開催日程決定！29肉の日朝11時スタート！「肉フェス(R) 2026 TOKYO JAPAN Premium20」

AATJ株式会社

2026年4月29日（水）～5月10日（日）の計12日間、お台場特設会場にて「肉フェス(R) 2026 TOKYO JAPAN Premium20」の開催が決定しましたことをお知らせします。

※「肉フェス」、およびロゴマークは、AATJ株式会社の登録商標です

■今年のゴールデンウィークも「肉フェスしようよ！」今年は一番長い肉フェス

「ゴールデンウィークのお台場の風物詩」として定着している肉フェスは、日本最大級のフードエンターテインメントとして毎年開催されている食フェスです。そんな肉フェスの開催が2026年も決定！今年の開催初日は「肉の日」4月29日（水）で、5月10日（日）までの肉フェス史上最長の計12日間を予定しており、ラスト3日間は特別な肉フェスを実現する企画を計画中です。

毎年40万人以上が来場する肉フェスですが、昨年はお子様と一緒にご家族と楽しめるファミリーコンテンツや肉フェスでしか実現できない肉メニュー、昼も夜も楽しめる時間限定イベントなど、様々な企画を充実させ、「肉好きのお客様」だけでなく、いつでも誰とでも何回でも楽しめる肉の祭典を実現させました。

2026年の肉フェスも例年以上の進化を遂げ、これまでにないプレミアムな肉体験を提供することをお約束します！

■肉フェスはもう始まっている！？開催前も29肉の日に大盤振る舞いの何かが起きる！

開催日の「肉（29）の日」にちなんだ大盤振る舞いキャンペーンを開催します！毎月29日に開催される超お得なキャンペーンに応募すれば何かが起こる！？キャンペーンの詳細はSNSで告知予定です。肉フェス公式SNSではキャンペーンをはじめとしたさまざまな情報を発信中！ぜひチェックしてみてください！

＜「肉（29）の日」キャンペーン 第1弾 概要＞

・1月開始日 ：1月29日（木）スタート

※プレゼント内容、応募方法、結果発表などは肉フェス公式SNSで随時発表予定ですので、ぜひチェックしてみてください。

＜肉フェス公式SNS＞

・X：https://x.com/nikufes

・Instagram：https://www.instagram.com/nikufest/

・TikTok：https://www.tiktok.com/@nikufes

・YouTube：https://www.youtube.com/@nikufes

■1年かけて選び抜きました！日本各地からプレミアムな「行列のできる有名店」20店舗が集結！

2026年の肉フェスでは、全国各地の自慢の地産肉の魅力を最大限に引き出す「行列のできる超有名店」20店舗が全国から大集結！今年は今まで以上にプレミアムな肉店舗を厳選するため、例年以上の厳正なる選考や店舗数の絞り込みを行いました。1年かけて選び抜いたプレミアムな20店舗が提供する、和牛を中心としたプレミアムな肉メニューに加えて、バラエティ豊かなメニューにご期待ください。

■肉フェスでしか味わえないプレミアムなメニューが40種類以上

メニューは各地域ならではの食文化や地産の和牛を取り入れた完全オリジナルなメニュー。肉フェスのためだけに店舗と運営が共同で開発する魅力的なメニューは40種類以上とバラエティ豊かで、そのどれもが肉フェスでしか味わえない限定メニューです。

肉フェス公式から提供される日本和牛の最高峰「松阪牛」の握り寿司も注目メニューの一つ！独自のルートで大量に仕入れを行う松阪牛に最新鋭の低温調理技術を施し、肉フェスでしか味わえない逸品を開発しました。採算度外視で開発したため、食べられるのは今年だけかも！？数量に限りがありますが、できるだけ多くのご来場者様にご提供する予定ですので、2026年のゴールデンウィークもぜひ肉フェスにお越しください！

通常メニューとは異なるプレミアムな「プラチナメニュー」などのメニューもあり、今年も例年以上に充実したメニューをご提供予定です。誰もが好きな「王道メニュー」から、見たことのない「創作メニュー」まで、幅広いラインナップのメニューを用意し、ご来場されるお客様の心もお腹も満たします。

＜メニュー一例＞

■開催概要

名称 ：肉フェス(R) 2026 TOKYO JAPAN Premium20

期間 ：2026年4月29日（水）～5月10日（日） ＜12日間＞

時間 ：平日11時～20時、土日祝日10時～21時

会場 ：お台場特設会場 お台場青海地区P区画（江東区青海1-1-16）

入場料金 ：無料

アクセス ：ゆりかもめ「東京国際クルーズターミナル」より徒歩2分、「台場駅」より徒歩5分、りんかい線「東京テレポート駅」より徒歩7分

※車でお越しの場合は青海臨時駐車場など近隣の有料駐車場に駐車可能

主催 ：AATJ株式会社（株式会社JMホールディングス グループ）

後援 ：一般社団法人東京臨海副都心まちづくり協議会

協力 ：株式会社JMホールディングス、株式会社ジャパンミート、株式会社花正

公式サイト ：https://www.nikufes.jp/

★肉フェス公式SNSでは、店舗情報やイベント情報など新情報を発信！「肉フェス」制作の裏側も公開！

X：https://x.com/nikufes/

Facebook：https://www.facebook.com/nikufes/

Instagram：https://www.instagram.com/nikufest/

YouTube：https://www.youtube.com/@nikufes

TikTok：https://www.tiktok.com/@nikufes

※「肉フェス」、およびロゴマークは、AATJ株式会社の登録商標です

＜一般のお客様のお問い合わせ＞

肉フェス2026運営事務局

mail：info@nikufes.jp