トピック展示「琵琶湖博物館30周年記念生物多様性びわ湖ネットワーク トンボ100大作戦～滋賀のトンボを救え！～」を開催します
概要
- 滋賀県内企業4社の「生物多様性びわ湖ネットワーク（BBN）」によるトンボをテーマにした保全活動の様子を分かりやすく展示します。
- 2月7日(土)および2月28日(土)は特別イベントの日とし、各企業の担当者が集まって、ヤゴの水槽展示やトンボフィギュア作りのワークショップを行います。
- 2月7日(土)には、琵琶湖博物館ブックレット発刊記念セレモニーを行います。
詳細
多様な水辺環境が存在する滋賀県からは約100種ものトンボが記録されていますが、最近では生息数が減少し、絶滅が危惧されている種類も少なくありません。こうした希少なトンボを次世代に残すため、滋賀県内の企業が連携して「生物多様性びわ湖ネットワーク（BBN）」を組織して、県内に生息するトンボの保全活動や、100種全種の確認を目指した調査活動を行っています。
このたび、琵琶湖博物館では、生物多様性びわ湖ネットワークによるトピック展示「琵琶湖博物館30周年記念 生物多様性びわ湖ネットワーク トンボ100大作戦～滋賀のトンボを救え！～」を開催します。
開催期間：令和8年(2026年)2月3日(火)～3月1日(日)
※2月7日(土)および2月28日(土)は特別イベント実施日
開催時間：9:30～17:00（最終入館16:00）
開催場所：琵琶湖博物館アトリウム
内容 ：・生物多様性びわ湖ネットワークの活動と「企業の推しトンボ」パネルの展示
・県内100種の希少度別のトンボ写真の展示
・滋賀県のトンボの標本の展示
・ヤゴの水槽展示、トンボフィギュア・缶バッジ作り、クイズラリー
（2月7日(土)および2月28日(土)）
・琵琶湖博物館ブックレット発刊記念セレモニー
（2月7日(土)10:30～11:15）
入館料 ：常設展示観覧料が必要になります。
＜琵琶湖博物館ブックレット発刊記念セレモニー＞
琵琶湖博物館ブックレット１８.『トンボと企業と生物多様性』（生物多様性びわ湖ネットワーク編）がこのたび刊行されます。生物多様性びわ湖ネットワークは、滋賀の豊かな自然を守るため、企業・団体・行政が協力し、調査・保全・啓発活動を行っており、本書はその活動の記録と、次世代へのメッセージをまとめた内容になっています。
発刊記念セレモニーでは、ブックレットの紹介や、本書にまつわるクイズ大会を開催します。さらに、じゃんけん大会で勝った方に本書をプレゼントします。ぜひご来館ください。
＜参考＞
生物多様性びわ湖ネットワークの構成企業（4社）
旭化成(株)
積水樹脂(株)
ダイハツ工業(株)
(株)ダイフク
同パートナー企業（5社）
近畿環境保全(株)
東洋紡(株)
日東電工(株)
ダイハツインフィニアース(株)
福田金属箔粉工業(株)