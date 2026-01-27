ミラノ・コルティナ2026に向けて「Samsung Galaxy Z Flip7 Olympic Edition」発表

サムスン電子ジャパン株式会社

サムスン電子（韓国本社、以下Samsung）は、オリンピック・パラリンピックのワールドワイドパートナーとして、ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック・パラリンピック（以下、ミラノ・コルティナ2026）に出場するすべての選手向けに特別設計した「Samsung Galaxy Z Flip7 Olympic Edition※1」の提供を発表しました。本製品は、約90の国と地域から参加する約3,800人のオリンピック選手およびパラリンピック選手に提供し、大会期間中、選手村での生活から競技、表彰、祝福の瞬間に至るまで、選手の大会体験をトータルでサポートします。さらに「Samsung Galaxy Z Flip7 Olympic Edition」はその感動的な瞬間を記録し、世界と共有することを可能にします。

※1 「Samsung Galaxy Z Flip7 Olympic Edition」は、オリンピック選手およびパラリンピック選手に提供されるために制作されたため、一般発売の予定はありません。

▲ミラノ・コルティナ2026 「Samsung Galaxy Z Flip7 Olympic Edition」

本Olympic Editionはミラノ・コルティナ2026で初めてお披露目され、公式表彰セレモニーの表彰台での選手自撮り撮影を「Victory Selfie（ビクトリーセルフィ―）」と称し、活用されます。さらに今回は、「Victory Selfie（ビクトリーセルフィ―）」が初めて団体競技にも活用され、出場選手全員が自身の勝利の瞬間を記録できるようになります。また、一部の国内オリンピック委員会（NOC）に所属する選手※2は、「Samsung Galaxy S25 Ultra」で撮影した新たなフォトシリーズ「Victory Profile（ビクトリーセルフィ―）」を通じて、それぞれの情熱や競技への想いを発信することが可能となりました。

※2 Victory Profile本プログラムへの参加に同意した9つの国内オリンピック委員会（NOC）に所属する選手のみを対象に提供されます。このフォトプログラムはIOCと公式な協力関係に基づくものではありません。

サムスン電子副社長兼モバイルエクスペリエンス（MX）事業部モバイルマーケティングセンター長Stephanie Choiは「選手はオリンピック・パラリンピック競技大会の核であり、Samsungは約30年にわたり、ワールドワイドパートナーとして革新的なモバイル技術を通じて選手たちをサポートしてきました。そしてソチ2014以降、Olympic Editionを提供し続けてきましたが、ミラノ・コルティナ2026でもこの取り組みを継続できることを光栄に思います。選手はOlympic Editionを通じて、一つひとつの忘れがたい瞬間を自分らしい形でファンや家族とつながることができるでしょう。」と述べています。

▲ミラノ・コルティナ2026「Samsung Galaxy Z Flip7 Olympic Edition」

■冬季オリンピックを祝う特別なOlympic Edition

「Samsung Galaxy Z Flip7」は日常の使いやすさと高い信頼性を兼ね備えた、コンパクトで高性能な折りたたみAIフォンです。新開発のエッジ・トゥ・エッジ化（ディスプレイの端まで視認でき、没入感が高い体験ができる機能）されたフレックスウィンドウとGalaxy AIを融合することで、より直感的で快適なモバイルAI体験を実現しました。片手操作にも最適化された使い勝手により、ミラノ・コルティナ2026の期間中、選手の実用的なパートナーとして活躍します。

主な機能の特長は以下の通りです。

- 背面の2眼カメラ約5,000万画素広角カメラ※3と約1,200万画素の超広角カメラを搭載し、フラッグシップモデルならではの高精細な撮影を可能にします。- Now Brief機能※4リマインダー、カレンダーのイベント、フィットネスのサマリーなど、パーソナライズされた日々の情報を一目で確認できます。一部のアプリと連携し、健康・ウェルネスデータへのアクセスも可能です。- フォトアシスト機能※5AI技術により、オブジェクトの移動・削除・拡大、角度調整、背景の自動補完などを行い、スタジオ品質の画像補正を実現します。- 通訳（オンデバイス）機能※6ネットワーク接続の有無にかかわらず、リアルタイムでの通訳を提供し、山間部など通信環境が限られる場所でもスムーズなコミュニケーションを可能にし、言語のストレスを低減します。

※3 5,000万画素の解像度はSamsung Galaxy Z Flip7のリア（背面）広角カメラでのみ利用可能です。

※4 Now Brief機能の利用にはSamsungアカウントへのログインが必要です。サービスの提供状況は、国・地域・言語・端末モデル・対応アプリにより異なる場合があります。一部の機能の利用にはネットワーク接続が必要となる場合があります。また、モードとルーチンを有効化することで、個人データエンジンを利用した文脈ベースのルーティン提案が可能になります。写真、動画、音声ファイル、カレンダーイベントなどのアクセス許可に同意する必要があります。プライバシーポリシーによりモーメントが表示されない場合があります。モーメントが提供する写真の説明は、ユーザーの意図と一致しない場合があります。イベントスケジュール通知は、Androidカレンダーのデータベースを利用するカレンダーアプリでサポートされ、Samsungカレンダーがインストールされている場合に利用可能です。クーポンの通知は有効期限付きでSamsung Walletに追加されたクーポンのみに利用可能です。エナジースコアを確認するにはSamsungのモバイルデバイスから追跡された健康データをSamsungデジタルヘルスプラットフォームと同期する必要があります。結果は個人の参考用であり、医療目的での使用を意図するものではありません。

※5 フォトアシストの生成AI編集はネットワーク接続とSamsungアカウントのログインが必要です。生成AI編集で編集すると写真サイズが変更される場合があります。AIによって生成された画像であることを示すために、保存時に出力画像に目に見える透かしが重なります。生成された出力の正確性と信頼性は保証されません。

※6 通訳機能の利用にはSamsungアカウントへのログインが必要です。一部の言語では言語パックのダウンロードが必要となる場合があります。サービスの提供状況は言語により異なり、翻訳結果の正確性については保証されません。また、国・地域・通信事業者によって、利用可否や対応機能が異なる場合があります。対応言語は韓国語、英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語、中国語、日本語、ポーランド語、ヒンディー語、タイ語、ベトナム語、ロシア語、インドネシア語、アラビア語、オランダ語、スウェーデン語、トルコ語、ルーマニア語、フィリピン語、グジャラート語です。

▲「Samsung Galaxy Z Flip7 Olympic Edition」のパッケージ

これらの機能に加え、「Samsung Galaxy Z Flip7 Olympic Edition」はオリンピック・パラリンピック冬季競技大会への出場を記念した特別デザインを採用し、さらに、選手村での生活や競技期間中の体験をより豊かにする実用的なサービスを提供します。

背面ガラスには、ミラノ・コルティナ2026の世界観を反映したブルーを採用しました。Samsungの長年にわたるブランドアイデンティティーである青と、イタリアを象徴するAzzurroカラー（イタリアを囲む地中海・アドリア海の青）の文化を融合させたカラーです。このブルーはオリンピックが体現する団結とスポーツマンシップの精神も表現しています。また、特注のゴールドメタルフレームは選手が追求する卓越性や表彰台の瞬間を象徴すると同時に、常に最良を目指すSamsungブランドの想いを表しています。さらに、勝利の象徴である月桂樹（ローリエ）のモチーフをあしらった、ブルーの円形マグネット付きクリアケースを付属しました。

▲「Samsung Galaxy Z Flip7 Olympic Edition」スペシャル壁紙と起動画面

各デバイスには、ミラノ・コルティナ2026のために特別に制作された冬季オリンピック大会テーマの壁紙があらかじめ設定されています。スケートのブレードと氷面の接触によって生まれる軌跡から着想を得たカラフルな曲線は冬季競技を象徴するとともに、オリンピックの精神と競技にかける選手一人ひとりの情熱への称えを表しています。

また、デュアル録画機能により、選手はファンや家族、チームメートと過ごす瞬間を、より印象的な形で残すことが可能です。本機能は背面カメラとインカメラを同時に使用し、目の前の光景と自身のリアクションを1つの映像で撮影することが可能です。この「Samsung Galaxy Z Flip7 Olympic Edition」では、デュアル録画がOlympic Edition用に最適化されており、カメラアプリの撮影モードをスワイプするだけで簡単に利用できます。さらに分割表示を活用して背面カメラ映像をズームする※7ことで、臨場感あふれる新たなアングルでの撮影も可能です。撮影中の映像はフレックスウィンドウ上でリアルタイムに確認できます。

※7 デュアル録画使用時のズーム倍率は最大10倍です。

「Samsung Galaxy Z Flip7 Olympic Edition」にはミラノ・コルティナ2026の大会期間中、選手の活動を支えるために厳選されたアプリやサービスがプリインストールされています。

▲Galaxyアスリートカードは選手同士がつながり、オリンピック・パラリンピックの共有コミュティの一員になることをサポートします。

- Galaxyアスリートカード大会期間中、選手同士の交流を促すため、プロフィール交換やカード収集、インタラクティブなアクティビティへの参加をデジタルで行える「Galaxyアスリートカード」を提供します。競技種目や国・地域を超えたコミュニティ形成をサポートします。- 100GBの5G eSIMとSamsung Walletによるデジタルサービス選手には100GBの5G eSIMによる無償通信環境が提供されるほか、ワールドワイドパートナーおよびローカルパートナーと共同開発した各種デジタルパスやサービスをSamsung Walletで利用できるアクセス権が付与され、大会期間中の日常生活の利便性を向上させます。これには、選手村内の自動販売機で使用できるコカ・コーラ無料ドリンクキーも含まれます。- Athlete365パフォーマンス向上やメンタルヘルスのサポートに加え、競技に関する重要な情報を提供します。Galaxy AIのNow Briefと連携し、最新のオリンピック関連ニュースをフレックスウィンドウ上で一目で確認できます。- その他 各種公式・サポートアプリ公式のOlympic Games(TM)アプリ、IOCホットライン、PinQuestなどのアプリにより、選手村での日常の利便性を高めるとともに、競技内外での選手活動を支援します。- フィットネスアプリプリインストールされたフィットネスアプリを通じて、オリンピック・パラリンピックの選手村内に設置されたトレーニング機器と連動し、ワークアウトの記録やパーソナライズされたトレーニングインサイトを取得することが可能です。■勝利の瞬間を、ともに刻む

▲柔道女子48キロ級競技終了後にビクトリーセルフィーを撮影する選手たち。（左から）モンゴル代表で銀メダリストのBaasankhuu Bavuudorj 選手、日本代表で金メダリストの角田夏実選手、フランス代表で銅メダリストのShirine Boukli 選手と、スウェーデン代表のTara Babulfathx選手。（写真：Patrick Smith / Getty Images）

「Victory Selfie（ビクトリーセルフィ―）」はパリ2024で初めて導入され、Olympic Editionを通じて選手が表彰台の上から自らの視点で勝利の瞬間を撮影・共有することを可能にしました。これにより、表彰台での体験は、より身近で、つながりのあるものとなりました。

ミラノ・コルティナ2026では、「Victory Selfie（ビクトリーセルフィ―）」が冬季オリンピックで初めて採用されるとともに、新たに拡張された形式で展開されます。今回は個人競技やペア種目での表彰台での撮影に加え、初めて団体競技でのチーム全体の祝福の瞬間にも対応します。選手は、仲間とともに達成した成果をその場で撮影・共有でき、同時に世界中の家族やファンも、人生を変えるその瞬間をリアルタイムで分かち合うことができます。

■Victory Profileが映し出す、選手それぞれのストーリー

▲（左から）フリースタイルスキーヤーAlex Hall選手、Flora Tabanelli選手、スピードスケート Gilli kim選手

選手の歩みは、競技そのものにとどまらず、日々の準備や高揚感、そしてミラノ・コルティナ2026を取り巻くさまざまな感情まで多岐にわたります。Samsungは、こうした選手の幅広いストーリーに光を当て、その体験を称えるため、9つの国内オリンピック委員会（NOC）と共同で、新たなアスリート・ストーリーテリングの取り組み「Victory Profile」を開始します。Victory Profileでは、「Samsung Galaxy S25 Ultra」で撮影し、厳選されたポートレート画像を通じて、選手一人ひとりの情熱や個性を鮮やかに描きます。

また本取り組みは、表彰台の瞬間にとどまらず、その舞台裏にある物語や日常の一コマを切り取り、ミラノ・コルティナ2026の体験に新たな視点を加えるとともに、選手自身にとっても、その歩みと個性を映し出す個性に寄り添った記念として残るものです。初回プロジェクトは、フランス、ドイツ、イタリア、韓国、ノルウェー、オランダ、スウェーデン、英国、米国の約490人の選手が参加予定です。

■未来の観戦体験を形作る

Samsungは今後もモバイル技術を通じて、オリンピック・パラリンピックを世界中のファンに届ける取り組みを継続していきます。あらゆる瞬間をより身近に感じられるよう、デバイスと選手中心の体験を通じて、準備から表彰台までの選手の軌跡を新たな形で共有できる機会を創出し、オリンピック・パラリンピックを象徴する瞬間や人々を、ファンの皆様により身近な存在として届けていきます。

「Samsung Galaxy Z Flip7 Olympic Edition」は2026年1月30日より、6つの選手村で順次配布されます。また、会場内に設置されるSamsung Open Stationでは、端末の初期設定やデータ移行、一般的な技術サポートなど、選手向けの専門的な技術サポートを提供します。

■オリンピックにおけるSamsungの取り組み

Samsungは長野1998冬季オリンピック以来、オリンピックのワールドワイドパートナーを務めています。約30年にわたり、選手やファンはSamsungの革新的なモバイル技術を通じてオリンピックの精神を世界中で共有してきました。Samsungはミラノ・コルティナ2026やその先の未来に向けて、オリンピック競技大会におけるデジタル体験の進化を支え続けています。同社のオリンピック運営への取り組みはまもなく30年目を迎え、ロサンゼルス2028まで継続する予定です。人工知能（AI）、仮想現実（VR）、拡張現実（AR）、5Gを搭載した機器を含む無線通信およびコンピューティング機器分野におけるSamsungのイノベーションはオリンピック競技大会の体験のあり方を大きく変えていきます。

■パラリンピックにおけるSamsungの取り組み

Samsungは無線通信およびコンピューティング機器分野において、国際パラリンピック委員会（IPC）のワールドワイドパートナーを務めています。トリノ2006を皮切りにパラリンピック運営を継続的に支援し、Samsungの革新的なモバイル技術を通じて、世界中の選手やファンが大会の感動やインスピレーションを共有できる環境を提供してきました。Samsungのパラリンピックへの取り組みは、ロサンゼルス2028まで継続される予定であり、人工知能（AI）、仮想現実（VR）、拡張現実（AR）、5Gを搭載した機器を含む無線通信およびコンピューティング機器分野のイノベーションを通じて、革新的なモバイルおよびコンピューティング体験として展開されます。

●「Samsung Galaxy」はSamsung Electronics Co., Ltdの商標または登録商標です。

●その他、記載されている会社名、商品名、サービス名称等は、各社の商標または登録商標です。