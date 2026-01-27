B.LEAGUE「ベルテックス静岡」と連携開始「副業人材×スポーツクラブで挑む、地方創生」

パーソルキャリア株式会社

転職サービス「doda」(https://doda.jp/)などを提供するパーソルキャリア株式会社のプロフェッショナル人材の総合活用支援サービス「HiPro（ハイプロ）」(https://hipro-job.jp/)は、プロバスケットボールクラブ「ベルテックス静岡」と連携し、「副業人材×スポーツクラブで挑む、地方創生」を開始します。

本取り組みの中核として、地元高校生、そして静岡に想いを持つ副業人材が、ベルテックス静岡と静岡の未来を共創するプログラムを実施。2030年開業予定の新アリーナを見据え、試合への集客強化を通じてベルテックス静岡、そして静岡経済の発展・活性化を推進します。

ベルテックス静岡との連携の背景

「HiPro」は、都市部ではたらくプロ人材のスキルを“地域”に還元する「スキルリターン」プロジェクトを2023年より開始し、自治体や金融機関との連携のもと、地域企業の成長と地域経済の発展に取り組んできました。

このたび、地域に根差すスポーツクラブとの連携を開始し、プロ人材の活用を通して地域活性に資する取り組みをさらに推進します。

ベルテックス静岡が所属するB.LEAGUEでは、2026年の昇格要件改革により、勝敗に加え、経営力や地域への貢献といった社会性が重視されます。同クラブは2030年開業予定の新アリーナを見据え、Bプレミア※昇格を視野に入れた集客力の強化を重要テーマとしています。集客数増加は、観戦者数の拡大にとどまらず、地域の来訪者数や消費の拡大、さらには静岡全体の活性化につながることから、外部のプロ人材の知見を活用した新たな挑戦として、「HiPro」との連携に至りました。

※2026-27シーズンから始まるB.LEAGUEの新設トップリーグ

「副業人材×ベルテックス静岡で挑む、ワークステイ型 共創プロジェクト」概要

本取り組みは、スポーツクラブを起点とした地域活性化という実課題に対し、高校生の視点と副業人材の専門性を掛け合わせ、企画から実装までを行う共創プロジェクトです。高校生の視点・アイデアを基に副業人材が施策を企画化し、採用された企画は実証フェーズへと進みます。

「HiPro」は運営主体として、副業人材の募集、事前説明会の開催などを担います。プログラムを通して、副業人材の知見を地域へ循環させる仕組みを実証するとともに、ベルテックス静岡および静岡地域の活性化を目指します。

なお、当社では、本取り組みで得られた知見を標準化し、再現可能な「スポーツ×地方創生」モデルとしての展開を視野に入れています。

DAY1 - with Students

「日本一ワクワクする街へ～10年後の静岡を考えよう～」をテーマに、地元高校生の視点で“日本一ワクワクする街”の定義を検討し、その実現に必要な「３つの条件」を見つけるワークショップです。当日は、静岡県内の高校生が参加し、チームに分かれてアイデアを創出。セッションの最後に発表を行います。

開催日：2月８日（日）14:15～15:45

開催場所：北里アリーナ富士 サブアリーナ

参加者：静岡県内の高校生

DAY2・3 - with Professionals（特設サイト：https://hipro-job.jp/skilljunkan/skillreturn/shizuoka/withsports/(https://hipro-job.jp/skilljunkan/skillreturn/shizuoka/withsports/)）

DAY1で高校生が導いた視点・アイデアを起点に、静岡に想いをもつ副業人材が、新アリーナを見据えた地域活性プロジェクトを企画します。副業人材は現地を訪問し、試合観戦、アリーナ建設予定地および周辺地域の視察などを実施。地域理解とインサイト把握を深めた上で、「スポーツで日本一ワクワクする街」の実現に向けた企画をベルテックス静岡にプレゼンテーションします。採用企画は、提案した副業人材とベルテックス静岡が業務委託契約を締結の上、実証フェーズへ移行します。

開催日：3月14日（土） 3月15日（日）

参加者：「HiPro Direct」に登録している副業人材

2月7日（土）・8日（日）の2日間『パーソル DAY』も開催

ベルテックス静岡との連携の一環として、北里アリーナ富士で2月7日・8日に開催する2025シーズン 第19節の試合（信州ブレイブウォリアーズ戦）に冠協賛し、若い世代や地域企業の未来を応援する『パーソルDAY』を開催します。同日開催する「Work ＆ Smile Fes in SHIZUOKA」では、“はたらく×学ぶ×地域共創”をテーマに、高校生向けのキャリア教育や、地域企業向けの副業人材活用の情報発信などの各種プログラムを実施し、地域発展への寄与を目指します。

『パーソル DAY』開催概要

＜Work ＆ Smile Fes in SHIZUOKA＞

場所：北里アリーナ富士 サブアリーナ

・2月7日（土）

・2月8日（日）

＜冠試合＞

信州ブレイブウォリアーズ戦を冠試合として開催します。試合前にはエキシビションやオープニングショーなどの演出を予定しています。

対戦：ベルテックス静岡 VS 信州ブレイブウォリアーズ

場所：北里アリーナ富士 メインアリーナ

■ベルテックス静岡(https://veltex.co.jp/)

ベルテックス静岡は、静岡県静岡市をホームタウンとする静岡県唯一の男子プロバスケットボールクラブです。2018年に設立され、現在はB.LEAGUE B2 西地区に所属しています。

■プロ人材活用の浸透により、地域企業と経済の発展への寄与を目指す取り組み「スキルリターン」(https://hipro-job.jp/skilljunkan/skillreturn/)

「スキルリターン」とは、都市部ではたらきながらも、「地域を発展させたい」「この企業の可能性を信じている」という想いを持つプロ人材のスキルを“ふるさと”に還元（リターン）する取り組みです。

日本では、少子高齢化に伴い、生産年齢人口は1995年をピークに減少※し続けています。とりわけ地域では、労働力不足がすでに深刻を極めています。

労働力不足を解決する手段の１つとして、プロ人材活用を国を挙げて推進している一方、プロ人材活用を選択肢として持つ企業は一部企業に留まり、地域企業におけるプロ人材活用は進んでいるとは言い難いのが現状です。

こうした課題を解決すべく、1社でも多くの地域の企業にとって、プロ人材の活用が当たり前になることを目指し、2023年6月に「スキルリターン」プロジェクトをスタートしました。

※ 総務省「情報通信白書令和4年版」

■スキル循環社会について(https://hipro-job.jp/skilljunkan/)

「HiPro」は、「スキルを解放し、社会を多様にする。」をパーパスに掲げ、2023年5月25日に「スキル循環社会」の実現を目指すことを宣言しました。「スキル循環社会」とは、個人が持つさまざまな経験、スキルを1社の中に閉じずに、他の企業でも活かし、個人が持つスキルは、必要とする企業の中で柔軟に活用。更に、そこで培った経験・スキルがまた他の企業で活かされる。この繋がりにより、企業と個人が相乗的に成長し、日本経済の発展へと繋げていく。このような社会の実現を目指しています。

■プロフェッショナル人材の総合活用支援サービス「HiPro」について(https://hipro-job.jp/)

「HiPro（ハイプロ）」は、「スキルを解放し、社会を多様にする。」をパーパスに、課題に向き合う企業と、副業・フリーランス人材をつなぐ、プロフェッショナル人材の総合活用支援サービスです。企業の人材獲得の難易度が高まり、個人のはたらき方が大きく変わる中、「HiPro」は企業が必要とする人材と出会い、個人は自分のスキルに合ったプロジェクトを見つける機会を「HiPro Biz」「HiPro Tech」「HiPro Direct」の3つのサービスを通じ提供します。これまでの経験とスキルを活かしながら自身の可能性を広げたい個人と、複雑化する課題に対応したい企業に選択肢を増やし、社会を多様にしていきます。

プロフェッショナル人材による経営支援サービス「HiPro Biz」(https://biz.hipro-job.jp/)

経営課題解決に取り組む企業向けに、経営層・CxO ・エキスパートクラス等、高度な課題を解決できる個人と共に、課題解決に導く経営支援サービスです。

IT・テクノロジー領域特化型エージェントサービス「HiPro Tech」(https://tech.hipro-job.jp/)

IT・テクノロジー領域の課題解決に取り組む企業向けに、エンジニア・ ITコンサルタント・技術顧問・ PM/PMO 等、 IT 分野に精通した個人を紹介するエージェントサービスです。

副業・フリーランス人材 マッチングプラットフォームサービス「HiPro Direct」(https://hipro-job.jp/pro/service/direct/lp/)

課題を解決できる副業・フリーランス人材と企業がプラットフォーム上で直接つながり、最短即日で業務の受発注ができるマッチングプラットフォームサービスです。

■パーソルキャリア株式会社(https://www.persol-career.co.jp/)について＜ https://www.persol-career.co.jp/(https://www.persol-career.co.jp/) ＞

パーソルキャリア株式会社は、-人々に「はたらく」を自分のものにする力を-をミッションとし、転職サービス「doda」やハイクラス転職サービス「doda X」を通じて人材紹介、求人広告、新卒採用支援などを提供しています。2022年5月にはプロフェッショナル人材の総合活用支援サービス「HiPro」を立ち上げ、副業・フリーランス領域にも本格参入。グループの総力をあげて、これまで以上に個人の「はたらく」にフォーカスした社会価値の創出に努め、社会課題に正面から向き合い、すべての「はたらく」が笑顔につながる社会の実現を目指します。

当社のミッションについて：https://www.persol-career.co.jp/mission_value/