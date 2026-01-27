仕入・在庫管理システム『蔵奉行ｉクラウド』との連携を開始

株式会社ネットショップ支援室

株式会社ネットショップ支援室（本社：東京都港区、代表取締役：竹澤 洋一、以下ネットショップ支援室）が提供する、CRM機能内蔵型EC一元管理システム「スマレジEC・一元管理」は、この度、株式会社オービックビジネスコンサルタント（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：和田 成史、以下OBC）が提供する、仕入・在庫管理システム『蔵奉行ｉクラウド』とのAPI連携を開始しました。

本連携により、EC受注の出荷処理から在庫情報の同期、さらには『蔵奉行ｉクラウド』への発注伝票の起票までをシームレスに自動化いたします。バックオフィス業務の二重入力を排除し、EC事業における在庫管理と仕入業務の効率を大きく向上させます。

背景と連携の概要

多店舗展開を行うEC事業者にとって、ECサイトの受注情報と、仕入・在庫管理システム『蔵奉行ｉクラウド』での仕入・在庫情報の整合性を保つ作業は、非常に工数がかかる業務でした。従来は出荷のたびに『蔵奉行ｉクラウド』側へ同じ内容を再入力したり、在庫状況を手動で突合したりする必要があり、入力ミスや欠品リスクが課題となっていました。

今回のAPI連携により、「スマレジEC・一元管理」と『蔵奉行ｉクラウド』の間で、出荷・在庫・発注のデータが直接同期されるようになります。これにより、フロント（EC）とバックエンド（在庫・仕入管理）の一気通貫体制を構築します。

連携によって実現できること

出荷伝票の連携による二重入力の解消

「スマレジEC・一元管理」によるEC受注の出荷処理の流れの中で、『蔵奉行ｉクラウド』への出荷伝票の連携が可能となります。別途、同じ内容を『蔵奉行ｉクラウド』側で入力することなく在庫管理が行えるようになるため、日々の運用がスムーズになります。

入力・転記ミスの防止と業務効率化

システム間で直接データが連携されることで、手動での連携作業に伴う入力ミスや転記ミスを未然に防止します。正確なデータ連携を実現することで、バックオフィス全体の運用を効率化します。

在庫情報の同期による販売機会損失の防止

『蔵奉行ｉクラウド』で管理されている在庫情報が自動で連携されるため、常に最新の在庫状況でモールやカートを運用することが可能になります。これにより、実在庫との乖離をなくし、欠品による販売機会の損失を防ぎます。

発注伝票の連携による欠品リスクの回避

「スマレジEC・一元管理」でECの受注状況や在庫状況を確認しながら、『蔵奉行ｉクラウド』 への発注伝票の連携が行えるようになります。仕入れ検討を前倒しで進めることが可能となるため、商品の欠品リスクを効果的に回避します。

仕入・在庫管理システム『蔵奉行ｉクラウド』について

『蔵奉行ｉクラウド』は、発注・仕入から在庫・棚卸・支払管理まで、モノの流れをトータルに管理し、企業の仕入・在庫管理業務をデジタル化・標準化できるシステムです。入出庫管理のデジタル化により、棚卸業務の負担軽減や、精度の高い在庫管理を実現します。

CRM機能内蔵型EC一元管理システム「スマレジEC・一元管理」について

「スマレジEC・一元管理」は、自社ECサイトやモール店舗の受注・顧客情報を取得し、一元管理・分析したデータをもとに、最適な情報をお客様に届ける1to1マーケティング施策を実現します。今後も、自社ECサイトやモール店舗を運営する事業者の「攻めと守りのDX」をサポートできるよう、機能を拡

充していきます。

スマレジEC・一元管理について詳しくはこちら：https://ec.smaregi.jp/oms/

会社概要

株式会社ネットショップ支援室

東京都港区赤坂2-14-5 Daiwa赤坂ビル1F 代表取締役社長：竹澤 洋一

設立13年目。EC事業に必要なシステムやサービスを開発・提供している。業界では稀なBtoC、 BtoBの領域の両方のカートシステムを提供。「技術力」「ノウハウ」を備え、EC事業成功のための「提案力」にも定評がある。

https://netshop-pro.jp/

お問い合わせ先

担当：広報担当

TEL：03-4446-7924 E-mail：info@netshop-pro.jp