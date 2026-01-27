ナウビレッジ、累計支援数400社を突破

ナウビレッジ株式会社ナウビレッジ株式会社

リード獲得から売上創出までを一気通貫で支援するナウビレッジ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：今村 邦之、証券コード：355A、以下ナウビレッジ）はこのたび、累計支援企業数が400社を突破したことをお知らせいたします。

「2030年までに中小企業が挑戦できる基盤となる」をミッションに掲げ、事業戦略から実行、インハウス化までを包括的に支援してまいりました。

ナウビレッジではアウトバウンド営業を行わず、インバウンドマーケティングを中心に顧客基盤を拡大してきた実績を持ち、そこで培った「生きたノウハウ」を還元することで、多くの企業様の事業成長に貢献しています。

■サービスの特徴

SaaS、人材、メーカー、ITなどの業種や、BtoB・BtoCの事業形態を問わず400社以上の課題解決を行ってまいりました。

昨今、マーケティング領域においては、「施策を打つこと」が目的化し、肝心の「売上・利益」に繋がっていないケースが散見されます。

ナウビレッジが400社以上の企業様に選ばれた理由は、以下の3つの徹底したこだわりにあります。

1. 自社実践に基づく「再現性の高い」戦略設計

机上の空論ではなく、自社がインバウンド施策で成長する過程で検証し、実際に成果が出た手法のみをクライアント企業様に提案しています。「誰に、何を、どう届けるか」というマーケティングの根幹から設計し、最もROI（投資対効果）が高い施策を優先的に実行します。

2. 圧倒的な「当事者意識」と「スピード」

私たちは外部の業者ではなく、クライアント企業のパートナーとして参画します。PDCAのサイクルを通常の数倍の速度で回し、勝ちパターンを早期に発見することで、無駄な広告費を削減しつつ成果を最大化します。

3. 「ナレッジの資産化」による自走支援

最終的に企業が強くなるためには、社内にマーケティングのノウハウが蓄積される必要があります。私たちはブラックボックスになりがちな運用データをすべて開示し、将来的にはクライアント企業様が自走（インハウス化）できる体制づくりまでを見据えた支援を行います。

■ 支援領域の拡大について

ナウビレッジは、企業の成長をより包括的に支援するため、2024年より「HubSpot」の導入・運用支援サービスを本格的に開始いたしました。

- HubSpot認定パートナーとしての確かな実績

サービス開始後、多くの企業様に導入いただき、HubSpotパートナー企業の中でもトップクラスのスピードで「HubSpot Platinum Partner」に認定されました。これは、当社の高い技術力と実装スピードが評価された証です。

- 独自アプリケーション開発による課題解決

既存の機能だけでは解決できない顧客特有の課題に対して、HubSpotと連携する独自のアプリケーション開発も行っています。これにより、より柔軟で高度な業務フローの構築を実現しています。

- マーケティングからセールス、CS、AI活用へ

従来のマーケティング領域に加え、セールス（営業）、カスタマーサポート/サクセス、そして最新のAI活用支援へとサービス領域を拡大しました。部門間の壁を取り払い、データに基づいた全体最適な収益プロセスを構築することで、収益化におけるボトルネックを解消し、支援の質を飛躍的に高めています。

【今後の展望】

今後は、HubSpotの導入・運用支援体制をさらに拡大する予定です。AI技術を駆使したデータ分析や自動化のノウハウを蓄積し、クライアント企業の持続的な成長エンジンとなるべく邁進してまいります。

■ 代表取締役 今村 邦之 コメント

「マーケティングには、企業の運命を変える力があります。しかし、正しい戦略と実行力が伴わなければ、その力は発揮されません。

支援実績400社という数字は、単なる通過点に過ぎません。特に近年はHubSpot Platinum Partnerとして、マーケティングだけでなくセールスやCS領域まで踏み込んだ支援が可能となり、より深くお客様の経営課題にアプローチできるようになりました。

私たちはこれからも、自社の成長を通じて得た知見を惜しみなく提供し、日本の中小・ベンチャー企業が持つ素晴らしい商品やサービスを、必要とする人々に正しく届けるお手伝いをしてまいります。

『売上が伸び悩んでいる』『マーケティングの正解がわからない』という経営者様は、ぜひ私たちにお声がけください。貴社の成長エンジンとなることをお約束します。」

【ナウビレッジのサービス】

・デジタルマーケティングコンサルティング

・Web広告運用代行

・SEO支援

・Webサイト、LP制作

・CRM、MA、SFA支援

- HubSpot導入支援

- HubSpot活用支援

- HubSpot機能開発

・内製化支援





【会社概要】

■会社名

ナウビレッジ株式会社

■代表者

代表取締役 今村 邦之

■本社

〒107-0052

東京都港区赤坂二丁目10番5号 赤坂日ノ樹ビル2F

■事業内容

デジタルマーケティング支援

■ホームページ

https://now-village.jp/

■HubSpot専門メディア「Marketing Spot」

https://now-village.jp/marketing-spot

■Marketing Spot 公式X

https://x.com/Marketing__Spot

■YouTube「ナウビレッジ マーケティングチャンネル」

https://www.youtube.com/@now-village

【本件に関するお問い合わせ先】

ナウビレッジ株式会社 広報担当

https://now-village.jp/contact