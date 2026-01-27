【累計1万部突破！】『妊娠したら最初に読んでほしい本～マンガでわかる NIPTのすべて～』が3度目の重版決定

医療法人社団福美会

2025年2月28日の発売以来、「難しい専門用語がスッと頭に入る」「パートナーと一緒に読みやすい」と大きな反響を呼んでいる『妊娠したら最初に読んでほしい本 ～マンガでわかる NIPTのすべて～』（医療法人社団福美会 ヒロクリニック監修）。

この度、読者の皆様からの熱い支持を受け、3度目の重版が決定いたしました。これにより、累計発行部数は10,000部を突破しました。NIPTの正しい知識を広める一冊として、さらに多くの方の手へ届けられます。

なぜ今、この本が選ばれているのか？

NIPT（新型出生前検査）は、お母さんの血液から赤ちゃんの染色体異常の可能性を調べる検査です。近年、受検を検討する方が増える一方で、「情報が多くて何を信じればいいかわからない」「専門的な説明は難しそう」という不安の声も多く聞かれます。

本書は、こうした不安や悩みを抱える方々が、最初の一歩を踏み出すためのガイドブックとして多くの方に選ばれています。

こんな方におすすめ

書籍情報

- ストーリー形式で自然に学べる：医療用語が並ぶ解説書ではなく、妊婦さんやその家族の視点で描かれたマンガ形式を採用。初めての方でも、自分事として読み進めることができます。- 専門医による確かな監修：ヒロクリニック統括院長・医学博士である岡博史氏が監修。最新の医療知見に基づき、検査の仕組みから対象疾患、選択の考え方までを丁寧に解説しています。- 家族で共有できるツールとして：言葉だけでは伝えにくい検査の内容や意義を、マンガという形で共有できるため、「パートナーと一緒に読むことで、今後のことを話し合うきっかけになった」という声を多数いただいています。- 初めての妊娠で、NIPTについて基礎から知りたい方- 病院の説明だけでは十分に理解しきれず、不安を感じている方- パートナーや家族と一緒に、検査について検討したい方- 妊婦さんをサポートする周囲の方々、医療関係者

タイトル：妊娠したら最初に読んでほしい本 ～マンガでわかる NIPT(新型出生前検査)のすべて～

著者：岡博史（医学博士・ヒロクリニック統括院長）

作画：ONENESS

シナリオ：かうち

発売日：2025年2月28日（金）

価格：1,600円（税込1,760円）

販売場所：全国書店・Amazon

購入リンク：Amazonで購入

サンプルページ

NIPTを知る第一歩に

「知る」ことは、安心への第一歩です。本書を通じて、NIPTという選択肢を正しく理解し、納得のいく未来を選んでいただけることを願っています。

▼ご購入はこちら

https://www.amazon.co.jp/dp/4910017593

ヒロクリニックについて

ヒロクリニックはNIPTの検査実績が68,000件以上(※1)あり、検査結果を1～5日前後でお届けしています。ヒロクリニックのNIPT検査は国内で行っており、結果報告率が99.98％となっています。国内検査なので、これまでに検体輸送時の破損発生や輸送遅延による検体エラーの報告例がありません。

日本の主要都市で展開をしているヒロクリニックでは産婦人科専門医、臨床遺伝専門医、小児科専門医、精神科専門医など各種専門医が協力し診療にあたっております。各院はネットワークでつながっており、各専門医が、妊婦さんのさまざまな質問にお答えすることが可能です。

実際に出産した後は産婦人科の医師ではなく、小児科の医師が対応することが多いため、小児科医の意見を聞くことによってより幅広い知見を得ることができます。

また、これまでのNIPT検査に加えてキプロスのMedicover Genetics社と業務提携をし、微小欠失症候群の検出、228種類の単一遺伝子疾患の検出を行うことができるようになりました。微小欠失症候群の検出は国内で行われているところがないので、株式会社HUMEDITが運営している東京衛生検査所がその分野でのパイオニアとなり、ヒロクリニックで検査を受検できるように連携しております。

・68,000人(※1)が選んだヒロクリニックNIPTの検査

・お近くの医療機関で検査可能！全国連携クリニック拡大中！

・専門医による診療や遠隔診療を実施

・採血以外は自宅で完結

・気軽に相談できるコールセンター完備

・採血後、1日～5日前後で結果をメールでお知らせ

・特急便なら最短翌日で結果をお届け

・東京衛生検査所で行う安心の国内検査

(※1)【調査概要】

・調査期間 ：2020年6月～2025年12月

・調査機関（調査主体）： 東京衛生検査所

・調査対象 ：当院にてNIPT(新型出生前診断)検査を受けた19歳～51歳

・有効回答数（サンプル数）： 約68,000

