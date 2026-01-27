ナイトミュージアム特別企画 「ヨシ灯りをつくろう」を開催します！

写真拡大 (全2枚)

滋賀県立琵琶湖博物館







概要



- 西の湖のヨシをつかったランプシェードをつくるワークショップを開催します。
- ワークショップで作った作品は3月8日(日)のナイトミュージアム、3月20日(金・祝)のプレミアムナイトツアーで展示します。


詳細



ヨシ原について学び、西の湖のヨシでランプシェードを作ります。


作った作品は、ナイトミュージアム、プレミアムナイトツアーで展示されます。


※当日持ち帰りはできません。ナイトミュージアム、プレミアムナイトツアー後、当館受け取りで持ち帰れます。



日時　　　１.2026年2月7日(土)13‐15時


　　　　　２.2026年2月21日(土)13‐15時


定員 　　 各日20作品分（先着）


対象 　　 どなたでも（小学生以下は保護者同伴）


実施場所 琵琶湖博物館　生活実験工房


参加費 　 500円（材料代）


申込方法　しがネット受付または往復はがき


１.2月7日(土)


https://ttzk.graffer.jp/pref-shiga/smart-apply/apply-procedure-alias/yoshi1


２.2月21日(土）


https://ttzk.graffer.jp/pref-shiga/smart-apply/apply-procedure/0206274377228045310


申込締切　 １.2月3日(火)　２.2月17日(火)


　　　　 定員に空きがある場合は定員に達するまで