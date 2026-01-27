ナイトミュージアム特別企画 「ヨシ灯りをつくろう」を開催します！

滋賀県立琵琶湖博物館

概要

- 西の湖のヨシをつかったランプシェードをつくるワークショップを開催します。- ワークショップで作った作品は3月8日(日)のナイトミュージアム、3月20日(金・祝)のプレミアムナイトツアーで展示します。

詳細

ヨシ原について学び、西の湖のヨシでランプシェードを作ります。

作った作品は、ナイトミュージアム、プレミアムナイトツアーで展示されます。

※当日持ち帰りはできません。ナイトミュージアム、プレミアムナイトツアー後、当館受け取りで持ち帰れます。

日時 １.2026年2月7日(土)13‐15時

２.2026年2月21日(土)13‐15時

定員 各日20作品分（先着）

対象 どなたでも（小学生以下は保護者同伴）

実施場所 琵琶湖博物館 生活実験工房

参加費 500円（材料代）

申込方法 しがネット受付または往復はがき

１.2月7日(土)

https://ttzk.graffer.jp/pref-shiga/smart-apply/apply-procedure-alias/yoshi1

２.2月21日(土）

https://ttzk.graffer.jp/pref-shiga/smart-apply/apply-procedure/0206274377228045310

申込締切 １.2月3日(火) ２.2月17日(火)

定員に空きがある場合は定員に達するまで