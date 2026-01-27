ナイトミュージアム特別企画 「ヨシ灯りをつくろう」を開催します！
滋賀県立琵琶湖博物館
- 西の湖のヨシをつかったランプシェードをつくるワークショップを開催します。
- ワークショップで作った作品は3月8日(日)のナイトミュージアム、3月20日(金・祝)のプレミアムナイトツアーで展示します。
概要
詳細
ヨシ原について学び、西の湖のヨシでランプシェードを作ります。
作った作品は、ナイトミュージアム、プレミアムナイトツアーで展示されます。
※当日持ち帰りはできません。ナイトミュージアム、プレミアムナイトツアー後、当館受け取りで持ち帰れます。
日時 １.2026年2月7日(土)13‐15時
２.2026年2月21日(土)13‐15時
定員 各日20作品分（先着）
対象 どなたでも（小学生以下は保護者同伴）
実施場所 琵琶湖博物館 生活実験工房
参加費 500円（材料代）
申込方法 しがネット受付または往復はがき
１.2月7日(土)
https://ttzk.graffer.jp/pref-shiga/smart-apply/apply-procedure-alias/yoshi1
２.2月21日(土）
https://ttzk.graffer.jp/pref-shiga/smart-apply/apply-procedure/0206274377228045310
申込締切 １.2月3日(火) ２.2月17日(火)
定員に空きがある場合は定員に達するまで