次世代海洋人材育成を目的とした東京海洋大学海洋アントレプレナー養成プログラムでの講義とビジネスプラン・コンテスト2025への参画を実施

株式会社MOL PLUS



株式会社MOL PLUS（代表：阪本 拓也、本社：東京都港区、以下「MOL PLUS」）は、国立大学法人東京海洋大学にて海洋アントレプレナー養成プログラムにおける授業科目「海の起業論I」ならびに「海洋アントレプレナー特論」・「海洋アントレプレナー演習」でのゲスト講義を2025年11月に実施しました。また、12月に実施された「東京海洋大学ビジネスプラン・コンテスト2025」の審査員をMOL PLUS代表の阪本が務め、商船三井賞（註）を授与しました。

ゲスト講義の様子ビジネスプラン・コンテスト2025の様子



ゲスト講義には2講義合計で120名の学生が参加し、学生からは「海×新規事業の可能性の大きさと、その挑戦のリアルを深く理解できた」「従来の海運業の枠を超えた発想に強い刺激を受けた」「新規事業の難しさと面白さの両方を学び、将来、海の分野で挑戦してみたいという気持ちが強まった」といった声が寄せられました。また、講義での学びを踏まえたビジネスアイデアをもとに、「東京海洋大学ビジネスプラン・コンテスト2025」に計17チームがエントリーしました。MOL PLUSは養殖魚を輸出する際の煩雑な手続きの効率化を目指すアイデアである「Fish Visa～スマホで完結する、養殖魚の輸出パスポート～」に対し、商船三井賞を授与しました。今後は受賞チームに対し、実証過程での助言や事業化に向けた相談対応などの伴走支援を実施します。

商船三井賞受賞チーム「Fish Visa-スマホで完結する、養殖魚の輸出パスポート-」のメンバー5名とMOL PLUS代表の阪本拓也

MOL PLUSは『海運業と社会に新しい価値をプラスする』をパーパスとし、海運・海洋事業分野での新規事業の創出を目指し続けます。実現には海運・海洋事業分野における新規事業推進人材が必要であり、社内外のアントレプレナー育成にも力を入れています。今後も教育機関との連携を通じた新規事業人材育成に幅広い視点で貢献して参ります。

(註)プレスリリース

2025年12月3日付：「次世代海洋人材育成を目的とした 東京海洋大学ビジネスプラン・コンテストに「商船三井賞」を新設」(https://www.molplus.net/newsabout/2onv0Qz0)

プレスリリースに関するお問い合わせ先：

株式会社MOL PLUS（HP：https://www.molplus.net/）

Tel：03-3587-7643 / E-mail：molplus@molgroup.com