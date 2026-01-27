FinTechスタートアップのグローバルピッチコンテスト「FINOPITCH 2026」のファイナリストを発表
株式会社FINOLAB（本社：東京都千代田区、代表取締役：山本 寛、以下FINOLAB）が主催する、FinTechスタートアップによるグローバルピッチコンテスト「FINOPITCH」には10ヵ国以上から多数の応募があり、厳正な審査により、ファイナリスト22社（国内10社、海外12社）が決定しました。大賞および各賞は、Japan Fintech Week期間中の2月26日（木）に開催する金融分野のイノベーションに特化した祭典「Future Frontier Fes by FINOLAB 2026（略称：4F、以下 4F）」内にて決定します。
https://4f-otmcbldg.tokyo/2026-jp/
FINOLABはFinTechのビジネスコミュニティ運営によりスタートアップエコシステムの創出に注力してまいりました。これまで培った国内外のネットワークを通じ、多数の応募の中から決定したファイナリストは、以下の通りです。
FINOPITCH2026ファイナリスト
（アルファベット順、リンクは本ピッチ登壇にあたっての参照先)
＜国内＞
Cresc, LLC：https://vistalpha.com
株式会社Dots for：https://dotsfor.com/
Hello Clever Japan株式会社：https://helloclever.co/
カサナレ株式会社：https://kasanare.co.jp/service
Lyodstech株式会社：https://www.lyodssoft.com/lyodstech-finopitch-fundanalysis/
mind palace株式会社：https://mindpalace.jp/
マイナウォレット株式会社：https://www.mynawallet.co.jp/services
合同会社 Trustfolio：https://trust-os-b5878fac.base44.app/
株式会社ユニファ・テック：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000004.000144001.html
株式会社WINWILL：https://www.cash-bridge.com/
＜海外＞ ※( )内は創業地
Billd（Italy）：https://billd.it
Briddhi Financial Technologies（Bangladesh）：https://briddhi.net/
CORE16（Korea）：https://coresixteen.com/
Dynamo AI（USA）：https://www.dynamo.ai/
ESGSAT（Luxembourg）：https://esgsat.com
Flowen（Thailand）：www.flowenco.com
Greenova8（Pakistan）：https://greenova8.io/
HeyMax（Singapore）：https://heymax.ai
HiTRUST Pte. Ltd.（Taiwan/Singapore）：https://www.hitrust.com/Fraud%20Detection.html
OPESHA SOLUTIONS（Kenya）：https://www.opeshasolutions.co.ke/
Shizen, Inc.（USA）：https://shizen.ai
TRADERPAL（USA）：https://www.traderpalconnect.com/
【FINOPITCH 2026ピッチコンテストおよび授賞式】
日本初のFinTechピッチコンテストであるFINOPITCH（当初の呼称FIBC）は、今年で14回目の開催となり、日本を代表する国際的なイベントとなっています。コンテストでは、一次審査を通過したファイナリストが7分間のピッチを行い、審査員の採点や視聴者投票を通して優秀なサービスを表彰します。これまでに、日本のFinTechスタートアップを代表する企業を含め、国内外のべ240社以上のFinTechスタートアップが登壇しています。
開催日時：2 月 26 日（木）10時 ～ 20時
※「Japan Fintech Week 2026」期間中の、2月24日(火)～3月6日(金)に開催を予定している当社主催「Future Frontier Fes by FINOLAB（４F）」内にて行います
開催場所：観世能楽堂（GINZA SIX 地下3階）
審 査 員：一般社団法人 金融革新同友会 FINOVATORS
アワード：大賞、サポーター賞、オーディエンス賞
※来場者および視聴者の投票によるオーディエンス賞を設けております。
コンテスト開催中にURLをご案内いたします。
アジェンダ：10:00～12:20 講演/パネルディスカッション等
13:00～18:30 FINOPITCH
18:30～20:00 Meetup
参加登録：https://finopitch2026.peatix.com/
４F概要：https://4f-otmcbldg.tokyo/2026-jp/
■関連ニュースリリース
FinTechスタートアップのグローバルピッチコンテスト「FINOPITCH 2026」の登壇企業募集
～ ファイナリストは2026年2月26日に能楽堂でピッチを実施 ～
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000051.000049702.html
【「Japan Fintech Week 2026」について】
日本のフィンテックの魅力を世界に発信し、フィンテックの更なる発展に向けたビジネス機会を創出するため、2月24日（火）～3月6日（金）に「Japan Fintech Week2026」を開催します。各種団体が開催する関連イベントと連携することで、国内外のフィンテック事業関係者が一堂に会す場とすることを目指します。
▼関連ニュースリリース
https://www.fsa.go.jp/news/r7/sonota/20251110/japanfintechweek.html
■株式会社 FINOLAB （フィノラボ）概要
所在地：東京都千代田区大手町 1-6-1
代表者：代表取締役 山本 寛
設立：2019年7月11日
資本金：3億円（資本準備金を含む）
事業内容：新規事業／イノベーションのテーマパーク（オンライン＆リアルの場）を創り、ビジネスに関する学び、発見、ワクワク感、共感できる人との出会い、SANDBOX（実験場）等を提供することにより、事業創出の課題を解決する。また、社会課題を解決する事業を次々に創出できる、次世代のビジネスエコシステム構築を目指す。
Webサイト（URL）： https://finolab.co.jp/jp/index.html
■FINOLABコミュニティの概要
FINOLAB（The Fintech Center of Tokyo, FINOLAB）は、世界有数の国際金融センターである東京・大手町エリアを拠点とするFinTechのエコシステムの形成および新規ビジネス創出を目的とした会員制のコミュニティ＆スペース。2016年2月に日本初のFinTech拠点として三菱地所株式会社、株式会社電通および株式会社電通国際情報サービス（現 株式会社電通総研）の協業により開設。2026年1月現在、国内外の金融関連スタートアップ62社、業界団体6団体、事業法人23社が参画。
Webサイト（URL）：https://finolab.tokyo/jp/
YouTube（URL）：https://www.youtube.com/finolabchannel
■一般社団法人 金融革新同友会 FINOVATORS（フィノベーターズ）概要
スタートアップ支援のプロフェッショナル（弁護士、投資家、コンサルタント、アナリスト、技術者、起業家、金融従事者、公共等）がボランティアとして参加している非営利団体。一企業や特定分野の利害を超えたグローバルな視野と未来思考によって、日本経済社会における健全なイノベーションエコシステムの形成を牽引。
Webサイト（URL）： http://finovators.org/