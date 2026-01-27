【菰野町×ティファナ×DMM.com】「AIさくらさん」の導入で、役場・電話窓口・WebサイトのDXを支援

合同会社DMM.com

合同会社DMM.com（本社：東京都港区、イノベーションカンパニーCEO：緒方悠、以下DMM）は、地方創生事業において、三重県菰野町（町長：諸岡高幸、以下「菰野町」）と株式会社ティファナ・ドットコム（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：森 博也、以下「ティファナ・ドットコム」）と協働して、町役場の総合案内をはじめ、電話窓口や公式サイトに「AIさくらさん」を導入します。

■導入の背景

三重県菰野町では、人口減少に伴う職員の労働力不足を見据え、DXによる業務効率化に積極的に取り組んできました。しかしながら、住民から定型的な問い合わせが、窓口や電話を通じて寄せられることが多くあり、窓口や電話回線混雑の要因となっていました。また、多様化した住民ニーズに応えるために職員の負担が増大しており、業務の効率化を図りつつ、サービスを維持することが必要とされていました。DMM地方創生は、この課題に対し、既に複数の自治体での導入実績を持つ「AIさくらさん」シリーズで解決を目指します。「窓口・電話・Webサイト」という、住民との大切な3つの接点に、AIを活用したサービスを組み合わせ、いつでも、どこでも、誰でも同じように質の高い行政サービスを受けられる仕組みを構築。また住民へのサービス改善だけでなく、業務効率化による職員の負担も減らし、菰野町役場全体のDXを支援いたします。

■菰野町へ導入予定の3つのAI

[表: https://prtimes.jp/data/corp/2581/table/4970_1_eeaecc069600a06255459d16c5adbd05.jpg?v=202601270251 ]

生成AIを活用して柔軟な案内ができるため、来庁者が抱える個別の疑問や複雑な質問に対して、事前に用意した回答だけでなく、その場で最適な情報を探し提供できます。

例えば、必要な手続きや書類に関する質問に対して、関連する情報を瞬時に組み合わせて案内することも可能です。この柔軟性により、高齢者を含む幅広い利用者に分かりやすいサポートを実現します。住民の不安や疑問を解消し、利用体験をより快適なものにします。





■今後の展望

3つのAIサービス導入後、利用者の声を反映しながら案内内容をさらに充実させていきます。また、問い合わせへの回答満足度を高めることで、地域住民へのきめ細やかなサポートを実現してまいります。

そして、職員の労働環境改善とスマートな行政運営の実現にも貢献してまいります。

■AIさくらさん概要

AIさくらさんは、株式会社ティファナ・ドットコムが提供している、登録・チューニング作業をお客様による登録・チューニング作業を必要とせず利用できる対話型AIです。ChatGPTや画像生成AIなど最新のAI技術を搭載し、運用やメンテナンスの作業は完全自動化しているなど、DX推進を目指す多くの企業がAIさくらさんを採用。駅や商業施設、Webサイト、電話でのAI接客・アバター接客などをAIの力で実現しており、大手企業、自治体、公共交通機関など様々な業種・シーンで数多く利用されています。

■株式会社ティファナ・ドットコムについて（本社：東京都目黒区）

「WebとAIの力で世の中を笑顔にする」を企業理念として掲げ事業展開中で、企業や自治体のDX推進をサポートしている。

2000年の設立以来、Web制作事業を中心に、あらゆる業種業態のWebサイトの制作を手掛ける。その経験を活かして人工知能（AI）の開発に取り組み、2016年10月に「AIさくらさん」をリリース。現在「AIさくらさん」は全国各地の多くの企業・地方自治体に導入されており、DX推進を担っている。2024年3月よりHEROZ株式会社（東証上場）のグループに参画する。

・ホームページ：https://www.tifana.ai/





■菰野町について

三重県菰野町は、鈴鹿山脈の麓に広がる自然豊かな町です。

町のシンボルである御在所岳には、1300年の歴史を持つ湯の山温泉や日本一高い鉄塔を誇るロープウェイがあり、四季折々の絶景が楽しめます。初心者から上級者まで楽しめる登山コースや、渓流沿いのキャンプ場も人気です。文化面では、池田満寿夫作品を収蔵するパラミタミュージアムや、五百羅漢などの史跡が訪れる人々を魅了します。地場産品も多彩で、町名の由来といわれるイネ科の植物「マコモ」の栽培などが行われています。その他、萬古焼の陶器、鈴鹿山脈の清流で仕込んだ日本酒など、菰野ならではの魅力あふれる産品が揃っています。

・ホームページ：https://www2.town.komono.mie.jp/www/index.html







■DMM 地方創生について

「事業創出企業として、地域に貢献する持続可能な事業を生み出す」をミッションに、DMMで展開する60以上の事業を通じてこれまでに培ってきたノウハウ・専門人材・ネットワークを活用した事業企画を地域ごとの課題に応じて提供しています。 事業の創出を基盤とし、地域に根付くイノベーション・エコシステムの形成など、持続的に事業が生まれ続ける仕組みを全国に生み出しています。

DMM 地方創生は、領域問わず様々な事業を創出いたします。

下記キーワードでのお悩みや課題がございましたら、ぜひご相談ください。

#観光・インバウンド #移住・定住 #関係人口 #ワーケーション #プロモーション・ブランディング #空き家・廃校活用 #教育 #人材育成・就業支援 #まちづくり #スマートシティ #コミュニティ形成 #AR/VR #デジタルアート #DX #オンラインイベント #産業振興・雇用創出 #起業・スタートアップ支援 #インキュベーション・アクセラレーション #３Dプリンタ・モノづくり #農業・林業 #食・健康 #消防・救急 #防災 #スポーツ・eスポーツ

DMM 地方創生ホームページ：https://sousei.dmm.com/

■合同会社 DMM.com について

会員数5,146万人（※）を誇る総合サービスサイト「DMM.com」を運営。1998年の創業以来、多岐にわたる事業を展開し、現在は60以上のサービスを運営。動画配信や電子書籍、アニメなどの多様なエンタメサービスに加え、3DプリントやEV充電などのハードウェア分野、AIといった最先端のテクノロジーを取り入れた事業など、様々な事業を手掛けています。2022年にはサブスクリプション会員システムの「DMMプレミアム」を立ち上げ、あらゆるエンタメ体験をシームレスにつなぐ「マルチエンタメ・プラットフォーム」の創造を目指しています。今後も、コーポレートメッセージ「誰もが見たくなる未来。」とともに、変化と進化を繰り返しながら、新たな事業に挑戦してまいります。

※2025年2月時点

企業サイト：https://dmm-corp.com/

プレスキット：https://dmm-corp.com/presskit/

公式オウンドメディア：https://inside.dmm.com/

■自治体からのお問い合わせ

合同会社DMM.com 地方創生事業部

TEL：03-5797-7882（連絡可能時間帯：平日11:00～18:00）

E-MAIL：chihou-sousei@dmm.com

DMM 地方創生：https://sousei.dmm.com/