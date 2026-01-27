東京レストランバス『川崎工場夜景プラン』に川崎発・東京着コースが登場！

WILLER株式会社

WILLER EXPRESS 株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役：平山幸司、以下「ウィラーエクスプレス」）は、東京レストランバスで人気の川崎工場夜景と東京夜景を堪能する『川崎工場夜景プラン』の新コース川崎発・東京着コース（以下「本プラン」、https://travel.willer.co.jp/restaurantbus/）を、2026年2月21日（土）より運行します。それに先駆け、本日2026年1月27日(火)より予約サイト「WILLER TRAVEL」にて予約受付を開始します。

今回は、チネチッタ通り商店街振興組合および川崎産業観光振興協議会（※1）の協力のもと、川崎の観光やおでかけを満喫した後に、川崎や東京の夜景を楽しみながら優雅に東京へ行く『川崎工場夜景プラン（川崎発・東京着）』の運行を、2026年2月21日（土）より実施します。レギュラープランとして好評中の「川崎工場夜景プラン（東京発・川崎着）」の、川崎発・東京着を初めて運行します。また、車内でお酒（※2）とともに楽しんでいただく料理は、健康志向の方にも楽しんでいただけるようヘルシーで本格的な「グルテンフリーイタリアン」を提供します。

本プランのポイントは、下記3点です。

１. 川崎を出発して工場地帯の幻想的な夜景からスタートし、レインボーブリッジ、東京タワーなどの華やかな都内のライトアップを車窓から楽しみながら、フルコースとお酒を堪能する約3時間のプランです。

２. 料理は、多様なライフスタイルや健康志向のお客様にも心から食事を楽しんでいただけるよう、国産牛フィレ肉の香草ソースや米粉パン、グルテンフリーパスタ、キャラメルティラミスなど、満足感の高いフルコース「グルテンフリーイタリアン」を提供します。

３. 開放感のある透明で開閉式のオープンルーフのレストランバス乗車中は、いつもとは違う高さ約3mの目線から眺める景色によって特別な時間を楽しむことができ、ガイドスタッフによる観光名所の解説や豆知識の紹介もあり新しい発見に出会うことができます。

今後もウィラーエクスプレスは、移動を通じて感動体験を提供し、多くのお客様にお楽しみいただけるサービスを提供してまいります。

※1事務局：川崎市、川崎商工会議所、一般社団法人川崎市観光協会

※2酒類やソフトドリンク、ボトルドリンク類は、別途料金を頂戴します。

■『川崎工場夜景プラン（川崎発・東京着）』概要

＜販売ページ＞ https://travel.willer.co.jp/restaurantbus/

＜運行日＞ 2026年2月21日(土)～ ※以降、土日祝日で不定期の運行となります。

＜料金＞ 2名様プラン 13,800円～/人

＜所要時間＞ 約3時間

＜走行ルート＞ （★は工場夜景スポット）川崎駅東口ラ チッタデッラ前バス停(集合・受付)18:30発～市電通り～扇町★～浜川崎～水江町★(降車観光約10分)～千鳥町★～東扇島～首都高速湾岸線（K6）★～アクアシティお台場（約30分休憩）～レインボーブリッジ～増上寺～東京タワー～芝公園～日比谷通り～銀座通り～銀座一丁目～鍛冶橋通り～東京駅～東京駅丸の内ビル前 21:30頃着

※1名様プランから4名様以上プランまでございます。人数が増えるほどお得になります。

※最後列は一律1,000円引き、小児（小学生以下）は3,000円引きでご利用いただけます。

※道路状況などにより、運行時間や走行ルートが変更となる場合がございます。

千鳥町首都高速川崎線（K6）レインボーブリッジ東京タワー

＜お食事＞

グルテンフリーイタリアン

オードブル：「マグロのタルターレ」「南のカポナータ」「クリームチーズとドライトマト」「合鴨スモーク」

スープ：カボチャのポタージュ

サラダ：生ハムのサラダ

パスタ：グルテンフリーパスタ挽肉と茄子のトマトソース和え

メイン：国産牛フィレ肉の香草ソース

パン：米粉パン

デザート：キャラメルティラミスと季節のフルーツ

ドリンク：コーヒーまたは紅茶

※上記以外の酒類やソフトドリンク、ボトルドリンク類は、別途料金を頂戴します。

グルテンフリーイタリアン全体国産牛フィレ肉の香草ソース

※料理写真はイメージです。

■レストランバス概要

移動と食の融合により新たな感動体験を提供する「レストランバス」は、1階にキッチン、2階には対面式の座席とテーブルを備え、透明で開閉可能なオープンルーフは開放感があり、いつもと違う目線から眺める景色と、本格的な料理をお楽しみいただけます。東京レストランバスの外装は、東京らしさをイメージし、多数のビル群や観光名所を“食”と掛け合わせてポップなカラーリングでデザインしています。内装は、シックな色合いでまとめ、夜は調光可能なLEDと間接照明により、高級感あふれる落ち着いた空間になっています。

※運行日によって車両が異なります。

東京レストランバス外観2階バス車内1階キッチン