ハートやリボンモチーフを取り入れた、CHARLES & KEITH バレンタイン2026コレクション

グローバルファッションブランドのチャールズ&キース（CHARLES & KEITH JAPAN）は、バレンタイン2026コレクションを、ブランド公式オンラインストアと全国のストアにて発売中です。

「Love comes in many shapes（愛のかたちは、ひとつではない）」というメッセージのもと、ロマンティックなムードを軸に、さまざまな愛のあり方を表現しています。レーストリムやハートシルエット、リボンディテールといった象徴的なモチーフを取り入れつつ、洗練されたバランスで仕上げることで、CHARLES & KEITHらしいモダンな表情を生み出しています。

素材やシルエットにこだわったバッグが、バレンタインシーズンならではの高揚感を演出。ふっくらとしたキルティングとハートシェイプが印象的な「Paffuto キルトハートクロスボディバッグ」は、コレクションを象徴する存在として、スタイリングの主役となるアイテムです。

シューズは、サテン素材のアッパーに繊細なレースをあしらったメリージェーンスニーカーや、リボンディテールを効かせたメッシュフラットなど、足元にさりげない遊び心を添えるデザインが揃います。軽やかで実用性を兼ね備えたアイテムは、特別な日だけでなく日常の装いにも自然に寄り添います。

また、ハートやフラワーをモチーフにしたチャームやアクセサリーもラインアップ。手軽にバレンタインらしいときめきを取り入れることができます。

バレンタイン2026コレクションは、チャールズ&キース公式オンラインストア（https://charleskeith.jp）および全国のストアにて発売中です。

渋谷店にて、オリジナルブーケがもらえるバレンタインイベントを開催

バレンタイン2026コレクションの発売を記念し、CHARLES & KEITH 渋谷店にて、期間限定のスペシャルイベントを実施いたします。期間中、対象条件を満たしたお客様には、お好きなお花を3本お選びいただき、オリジナルブーケとしてお持ち帰りいただけます。バレンタインシーズンならではの、心ときめくひとときをお楽しみください。

実施店舗：CHARLES & KEITH 渋谷店

実施期間：2026年2月11日（水）～2月14日（土）13:00～18:00

参加条件：税込20,000円以上ご購入のうえ、メンバー登録をされたお客様 ※新規・既存メンバーは問いません。

内容：お好きなお花を3本お選びいただき、オリジナルブーケとしてプレゼントいたします。

※数に限りがございます。なくなり次第終了となります。

商品情報

Paffuto パフート

キルトハートクロスボディバッグ/11,900円

Aravis アラヴィス

サテンボウバッグ

/13,500円

Raina レイナ

レーストリム トートバッグ

/11,900円

フォーリーフクローバー

ハートチャーム/4,500円

Brantley ブラントリー

ボウスリングバック

パンプス/9,900円

Brantley ブラントリー

ボウ アンクルストラップ

パンプス/9,900円

メッシュボウ

バレエフラット/9,900円

Louise ルーイ

レーストリムスニーカー

/11,900円

※すべて税込価格

■CHARLES & KEITH / チャールズ&キース

CHARLES & KEITHは、すべての女性に自信を与え、エンパワーメントするグローバルブランドを構築するというビジョンのもと、1996年に設立されました。シンガポールの一軒の靴屋から始まり、現在は世界34カ国以上の店舗やオンラインで、ダイナミックなショッピング体験を展開しています。常に消費者を第一に考え、実現可能で魅力的なブランド体験を提供することを目標に、フットウェア、バッグ、アイウェア、アクセサリーなど、自分自身を表現できるようなコレクションを生み出しています。

https://charleskeith.jp