ハートやリボンモチーフを取り入れた、CHARLES & KEITH バレンタイン2026コレクション
グローバルファッションブランドのチャールズ&キース（CHARLES & KEITH JAPAN）は、バレンタイン2026コレクションを、ブランド公式オンラインストアと全国のストアにて発売中です。
「Love comes in many shapes（愛のかたちは、ひとつではない）」というメッセージのもと、ロマンティックなムードを軸に、さまざまな愛のあり方を表現しています。レーストリムやハートシルエット、リボンディテールといった象徴的なモチーフを取り入れつつ、洗練されたバランスで仕上げることで、CHARLES & KEITHらしいモダンな表情を生み出しています。
素材やシルエットにこだわったバッグが、バレンタインシーズンならではの高揚感を演出。ふっくらとしたキルティングとハートシェイプが印象的な「Paffuto キルトハートクロスボディバッグ」は、コレクションを象徴する存在として、スタイリングの主役となるアイテムです。
シューズは、サテン素材のアッパーに繊細なレースをあしらったメリージェーンスニーカーや、リボンディテールを効かせたメッシュフラットなど、足元にさりげない遊び心を添えるデザインが揃います。軽やかで実用性を兼ね備えたアイテムは、特別な日だけでなく日常の装いにも自然に寄り添います。
また、ハートやフラワーをモチーフにしたチャームやアクセサリーもラインアップ。手軽にバレンタインらしいときめきを取り入れることができます。
バレンタイン2026コレクションは、チャールズ&キース公式オンラインストア（https://charleskeith.jp）および全国のストアにて発売中です。
渋谷店にて、オリジナルブーケがもらえるバレンタインイベントを開催
バレンタイン2026コレクションの発売を記念し、CHARLES & KEITH 渋谷店にて、期間限定のスペシャルイベントを実施いたします。期間中、対象条件を満たしたお客様には、お好きなお花を3本お選びいただき、オリジナルブーケとしてお持ち帰りいただけます。バレンタインシーズンならではの、心ときめくひとときをお楽しみください。
実施店舗：CHARLES & KEITH 渋谷店
実施期間：2026年2月11日（水）～2月14日（土）13:00～18:00
参加条件：税込20,000円以上ご購入のうえ、メンバー登録をされたお客様 ※新規・既存メンバーは問いません。
内容：お好きなお花を3本お選びいただき、オリジナルブーケとしてプレゼントいたします。
※数に限りがございます。なくなり次第終了となります。
商品情報
Paffuto パフート
キルトハートクロスボディバッグ/11,900円
Aravis アラヴィス
サテンボウバッグ
/13,500円
Raina レイナ
レーストリム トートバッグ
/11,900円
フォーリーフクローバー
ハートチャーム/4,500円
Brantley ブラントリー
ボウスリングバック
パンプス/9,900円
Brantley ブラントリー
ボウ アンクルストラップ
パンプス/9,900円
メッシュボウ
バレエフラット/9,900円
Louise ルーイ
レーストリムスニーカー
/11,900円
※すべて税込価格
■CHARLES & KEITH / チャールズ&キース
CHARLES & KEITHは、すべての女性に自信を与え、エンパワーメントするグローバルブランドを構築するというビジョンのもと、1996年に設立されました。シンガポールの一軒の靴屋から始まり、現在は世界34カ国以上の店舗やオンラインで、ダイナミックなショッピング体験を展開しています。常に消費者を第一に考え、実現可能で魅力的なブランド体験を提供することを目標に、フットウェア、バッグ、アイウェア、アクセサリーなど、自分自身を表現できるようなコレクションを生み出しています。
https://charleskeith.jp