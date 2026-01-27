「Girls Meet STEM」2026春ツアーの参加者募集を開始

公益財団法人 山田進太郎D&I財団

公益財団法人山田進太郎D&I財団（以下、当財団）は、中高生女子向けSTEM(理系)領域のツアー型体験プログラム「Girls Meet STEM」の2026春ツアーの参加者の募集を本日開始します。

今回は、2026年3月下旬から4月にかけて、IT・ソフトウェア、建設・住宅、モビリティ、インフラなど、社会基盤や暮らしをつくる現場をめぐる41のツアーを開催します。応募締切は2月25日(水)です。

「Girls Meet STEM」ツアー公式ウェブサイト： https://shinfdn.org/gms

「Girls Meet STEM」は、当財団が高専・大学・企業・研究機関と協力して実施する、中高生女子向けのSTEM(理系)領域のツアー型体験プログラムです。実際の現場体験や、学生や社会人女性との交流を通じて、進学やキャリアへの可能性を広げることを目的としています。

この取り組みは2024年度に16企業・24大学とともに開始し、STEM領域での学びや仕事を体験する機会を提供してきました。2025年度は参画パートナーが129企業・32大学・8高専へと拡大し、全国でさまざまなSTEM体験ツアーを展開しています。また、東京都・大阪府・愛知県などの自治体とも連携し、地域の学校や関係機関への情報周知にご協力いただいています。

2025年度実績では、全国でのべ約6,500人*1の中高生が参加し、アンケート結果*2によると、そのうち約74.5%*3が文理選択でまだ迷っていると回答した生徒でした。参加後には理系進学希望者の割合が平均で約34%増加するなど、進路意識の変化も確認されています。

当財団は今後も、進路を考える時期にさまざまな将来の可能性を知る体験機会を届けることで、女子生徒一人ひとりが自分の好きなことや可能性に気づくことができる環境づくりを進めていきます。



*1 2025年度に実施した「Girls Meet STEM」ツアー参加者の人数（2026年1月15日時点）

*2 「Girls Meet STEM」ツアー参加者1,398名へのアンケート調査結果（2025年8月末時点）

*3 「どちらかといえば理系」「どちらかといえば文系」「わからない・迷っている」と回答した生徒の合計値

■「Girls Meet STEM」2026春オフィスツアー概要

・企業のオフィスや研究所の見学、最新技術の体験、ワークショップ等

・STEM領域で活躍する女性社員・研究者との座談会

参加対象：小学6年生(新中学1年生）～高校3年生までの戸籍上または性自認が女性の方

※2026年3月時点での学年

開催時期：2026年3月23日(月)～4月3日(金)（応募締切日：2月25日）

※ツアーは対面で開催します。

※ツアーによっては保護者も参加可能です。

※定員を上回るお申込みをいただいた場合は抽選となります。

※日程は変更となる場合がございます。

ツアーの詳細や、応募方法については以下の公式ウェブサイトをご確認ください。

「Girls Meet STEM」ツアー公式ウェブサイト：https://shinfdn.org/gms

■「Girls Meet STEM」2026春ツアー（一例）

(1) 東京・関東エリア開催

・株式会社アストロスケール「宇宙の環境問題に取り組むグローバル企業―その魅力を徹底解剖！」

日時：3月26日(木) 13:30～15:30 / 3月30日(月) 14:00～16:00

概要：錦糸町の本社で「宇宙ごみ」問題に取り組む最先端の現場を体感。女性エンジニアとの交流を通じて、仕事の魅力や宇宙業界のキャリアを知る。

応募リンク：https://shinfdn.org/gms/tour/-1aXdoT9

https://shinfdn.org/gms/tour/6u8IkBhF

・コクヨ株式会社「コクヨ中高生ツアー 文房具だけじゃない！コクヨを覗いてみよう」

日時：3月25日(水) 13:30～16:00

概要：「好奇心を人生に」を掲げるコクヨの最新オフィスを見学。商品開発やデザインなど多様な分野の女性社員と交流し、STEMの学びがキャリアにどうつながるかを知る。

応募リンク：https://shinfdn.org/gms/tour/nRijVLHX

・株式会社ZOZO「ZOZOTOWN・WEARを支える技術と働き方を知ろう！」

日時：3月23日(月) 13:00～15:30

概要：ZOZOの世界観が詰まった西千葉本社を見学し、ファッション計測技術などを体験。女性エンジニアとの交流を通じて、ファッション×テクノロジーの仕事の面白さを知る。

応募リンク：https://shinfdn.org/gms/tour/i9K6a8wk

・日立グループ「社会を豊かにするミクロの世界を体験しよう！」

日時：3月24日(火)14:00～16:30

概要：電子顕微鏡を使ってミクロの世界をのぞき、最先端技術が暮らしをどう支えているかを体験。多様な分野で活躍する先輩社員との座談会で、進路のヒントを探る。

応募リンク：https://shinfdn.org/gms/tour/aFGtq0a5

関東エリアでは、東京都との連携事業として、3月23日～3月31日にかけて多彩なプログラムを開催します。



(2) 愛知・東海エリア開催

・株式会社エイチームホールディングス「ゲーム作りやデザインのお仕事をのぞいてみよう！」

日時：3月23日(月) 10:00～12:00

概要：ジャングルジムやすべり台があるユニークなオフィスを見学。ゲームプランナーやWebデザイナーによるパネルディスカッションで、IT企業のリアルな働き方に触れる。

応募リンク：https://shinfdn.org/gms/tour/cZ-Cr5qk

・株式会社ニデック「見えるってすごい！医療×テクノロジーの世界を体験しよう」

日時：3月26日(木) 13:00～16:00

概要：最新の眼科医療機器のデモ体験や「望遠鏡づくり」ワークショップを実施。研究開発職の女性エンジニアとの座談会で、医療とテクノロジーの魅力を学ぶ。

応募リンク：https://shinfdn.org/gms/tour/-z9eLcSU

東海エリアでは、愛知県との連携事業として、3月23日～3月26日にかけて多彩なプログラムを開催します。

(3) 大阪・関西エリア開催

・グンゼ株式会社「グンゼのプラごみ0へのチャレンジ」

日時：3月25日(水) 12:00～17:00

概要：滋賀の「守山サーキュラーファクトリー」で、プラスチックフィルムの製造から再資源化までの工程を見学。若手女性研究員との座談会で、化学分野の仕事のリアルを聞く。

応募リンク：https://shinfdn.org/gms/tour/ortOlDho

・西日本旅客鉄道株式会社「【JR西日本】うめきた地区まちづくりと鉄道整備の最前線を体験」

日時：3月27日(金) 13:00～16:00

概要：大阪駅周辺「うめきた地区」の新しいまちづくりと鉄道整備の現場を特別公開。女性技術者とともに、社会インフラを支えるダイナミックな仕事を体感する。

応募リンク：https://shinfdn.org/gms/tour/348b-4OJ

関西エリアでは、大阪府との連携事業として、3月23日～3月27日にかけて多彩なプログラムを開催します。

■「Girls Meet STEM」について

「Girls Meet STEM」は、当財団が高専や大学、企業・研究機関と協力して実施する、中高生女子向けのSTEM(理系)領域のツアー型体験プログラムです。高専や大学のキャンパス・研究室や企業のオフィスを訪問し、実際のSTEM(理系)の現場を体験するとともに、大学生や大学院生、社会人女性との交流を通じて、進学やキャリアへの可能性を広げます。

「Girls Meet STEM」プログラム公式ウェブサイト：

https://shinfdn.org/gms

■「Girls Meet STEM」への参画について

「Girls Meet STEM」では、新たにご参画いただける企業・大学・高専を募集しています。

ご関心をお持ちの方は、以下までお問い合わせください。

参画に関するお問い合わせ（企業・大学・高専共通）：

https://share.hsforms.com/2mZnzIiyZQZWKpO8pp5Txlwr8gla

■公益財団法人山田進太郎D&I財団について

D&I（ダイバーシティ＆インクルージョン）の推進を通じて、誰もが能力を発揮できる社会を目指し、2021年7月にメルカリCEO山田進太郎によって設立された公益財団法人です。 特にSTEM（理系）のジェンダーギャップに注目し、中高生女子のSTEM分野への進学やキャリア選択を支援する事業を展開しています。

代表理事：山田 進太郎（株式会社メルカリ 代表執行役 CEO）

設立年月日：2021年7月1日(木)

公益財団法人山田進太郎D&I財団公式ウェブサイト：

https://shinfdn.org/

【一般のお問い合わせ先】

公益財団法人山田進太郎D&I財団事務局

Eメール：info@shinfdn.org