三重県菰野町が「AIさくらさん」を全面採用 役場窓口・電話・Webサイトの3拠点でDXを推進

株式会社ティファナ・ドットコム

株式会社ティファナ・ドットコム（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：森 博也、以下ティファナ）が提供する「AIさくらさん」が、三重県菰野町において、2026年1月5日（月）より順次導入されます。

本導入は、合同会社DMM.com の地方創生事業と協働して行われるもので、窓口・電話・Webサイトの3つの接点における「全庁的なDX」を支援いたします。 「AIアバター接客」「AI電話対応」「AIチャットボット」の3ソリューションを包括的に導入し、菰野町職員の業務効率化と住民サービスの向上を実現します。

●導入の背景：職員不足とサービス向上の両立

菰野町では、少子高齢化に伴う職員の減少を見据え、デジタル技術を活用した業務効率化が急務となっていました。特に、定型的な問い合わせ対応に多くの時間が割かれ、職員が本来注力すべき「人にしかできないきめ細やかな住民対応」や企画業務への時間が圧迫されていることが課題でした。

そこで、既に多くの自治体で実績があり、ChatGPTや画像生成AIなど最新技術を搭載した「AIさくらさん」が採用されました。24時間365日対応可能なAIが定型業務を代行することで、持続可能な行政運営をサポートします。

●「澁谷さくら」として、町の新たな仲間に

今回の導入において特徴的なのは、菰野町がAIさくらさんを単なるシステムではなく、「菰野町役場の仲間（職員）」として迎え入れている点です。「広報こもの12月号」の特集では、「澁谷さくら」という本名や、「4月5日生まれ」「趣味：DIYとアイドル鑑賞」といったプロフィールとともに、町民に親しまれる新たな存在として紹介されました。

人々に寄り添い、より多くの『想い』を菰野町の皆さんに届けるため、まずは住民の皆さんや職員の日々に役に立つ存在となるよう役場の案内役として働き始めます。そして将来的には窓口業務や観光案内など、より多くの方と接する場面へと活用の幅を広げていくことを目指しています。AIが違和感なく溶け込み、地域社会との接点を増やしながら、まちの魅力向上と利便性確保の両立を目指す、そんな未来を夢見ています。

●導入される3つのソリューション

●今後の展望

[表: https://prtimes.jp/data/corp/60004/table/186_1_5b78f2875ab8799d20f54f62848c31d3.jpg?v=202601270251 ]

今後は、実際の運用データや利用者の声を反映し、案内精度の向上（チューニング）を継続的に行います。また、菰野町の観光資源である「湯の山温泉」や「御在所岳」などの観光案内分野への展開も見据え、地域の魅力発信と活性化に貢献してまいります。



ティファナでは、AIさくらさんを「優しさと思いやりが届く社会を実現したい」という想いから生まれたサービスとして提供しています。そのため、単なる情報提供にとどまらず、相手に寄り添った対応ができる点が強みであると考えています。

町民との会話を重ね、町の声を学び続けることで、菰野町の方々に寄り添った対応ができる存在へと成長していきます。

＜AIさくらさんとは＞‍

AIさくらさんは、登録・チューニング作業をお客様がすることなく利用できるAIエージェントです。

「あなたの隣にAIさくらさん。仕事も幸せも、一緒に。」をコンセプトに、AIさくらさんとの対話を通して企業や自治体のDX推進をサポートしています。



【AIさくらさんが選ばれる理由】

・ChatGPTや画像生成AIなど最新のAI技術を搭載

・AI関連特許や品質保証・クラウドセキュリティなど各種ISOを取得

・クライアントの業務内容に合わせて短期間で独自カスタマイズして納品

・運用やメンテナンスの作業は完全自動化

DX推進を目指す多くの企業がAIさくらさんを採用。

駅や商業施設、Webサイト、電話でのAI接客・アバター接客などをAIの力で実現しており、大手企業、自治体、公共交通機関など様々な業種・シーンで数多くご利用いただいています。

＜会社紹介＞

株式会社ティファナ・ドットコム（本社：東京都目黒区）

「AIの力で世の中を笑顔にする」を企業理念として掲げ事業展開中で、企業や自治体のDX推進をサポートしている。

2000年の設立以来、Web制作事業を中心に、あらゆる業種業態のWebサイトの制作を手掛ける。その経験を活かして人工知能（AI）の開発に取り組み、2016年10月に「AIさくらさん」をリリース。

現在「AIさくらさん」は全国各地の多くの企業・地方自治体に導入されており、DX推進を担っている。

2024年3月よりHEROZ株式会社（東証上場）のグループに参画する。