【大宮駅西口】焼肉×牡蠣の新体験！「焼肉ひろ喜」「牡蠣酒場喜ウラ」が相互利用可能に ～和牛6種食べ比べと焼牡蠣10種盛り合わせを一度に堪能～

株式会社PER

株式会社PER(本社:埼玉県さいたま市、代表:亀井 弘喜)が運営する「焼肉ひろ喜」と「牡蠣酒場喜ウラ」(2025年3月25日同時オープン)は、2026年1月より両店舗のメニューを相互利用できる新サービスを開始いたしました。これにより、焼肉店で新鮮な生牡蠣を、牡蠣専門店で本格的な焼肉をお楽しみいただけるようになりました。

和牛6種食べ比べと焼牡蠣10種盛り合わせを一度に堪能

■サービス開始の背景

大宮駅西口徒歩5分の同一建物内で営業する「焼肉ひろ喜」と、隠し扉の奥にある「牡蠣酒場喜ウラ」。これまで別々の業態として運営してきた両店舗ですが、お客様の「焼肉も牡蠣も一緒に楽しみたい」というニーズに応え、段階的に相互利用を進めてまいりました。

牡蠣に豊富に含まれる亜鉛は、焼肉の胃もたれを大幅に軽減する作用があるとされ、焼肉店で生牡蠣・焼牡蠣を提供することで、お客様の来店頻度を高めながらも満足度の向上を実現。また、週末の満席時には「喜ウラ」の落ち着いた空間へご案内することで、お断りしていたお客様にもご利用いただけるようになりました。

■2つの異なる空間と焼き方で楽しむ

【焼肉ひろ喜】大衆焼肉の活気ある空間

一般的なロースターで直火の力強い焼き上がり カウンター席とテーブル席で気軽に楽しめる雰囲気 黒毛和牛6種食べ比べや一皿で大満足(満腹盛り合わせ9種)が看板メニュー 新鮮な生牡蠣・焼牡蠣も提供開始

【牡蠣酒場喜ウラ】隠れ家的なボタニカル空間

ヘルシーロースター採用。遠赤外線で100℃を保ちじっくり焼き上げる新感覚 個室・ソファー席完備の落ち着いた雰囲気 焼牡蠣10種盛り合わせが名物 本格的な焼肉メニューも提供

予約時にご希望の空間をお選びいただくことで、同じ黒毛和牛でも異なる焼き方と雰囲気をお楽しみいただけます。

■こだわりの食材と安心への取り組み

【黒毛和牛】 焼肉ホルモンたけ田グループの仕入れルートにより、全国から厳選された黒毛和牛を高いコストパフォーマンスで提供。カルビ・ロース・ヘッドバラ・ミスジ・かいのみ・とうがらしの6種希少部位をご用意、和牛本来の美味しさを追求しています。

【新鮮な生牡蠣】 「日本かきセンター」から仕入れる生牡蠣は、特許を取得した清浄な海洋深層水を使用した牡蠣の浄化方法で、ノロウイルスリスクを極限まで低減。さらに当店では「ご注文後に目の前で殻を剥く」ことを徹底し、どんなに忙しくても作り置きは一切行いません。この鮮度へのこだわりが「どこよりも鮮度が高くて美味しい」というお客様からの声につながっています。

■胃もたれ知らずの黄金の組み合わせ

全国から厳選された黒毛和牛と新鮮な生牡蠣をご用意

牡蠣に豊富に含まれる亜鉛は、焼肉の胃もたれを大幅に軽減する作用があると言われています。この相乗効果に着目し、「焼肉×牡蠣」という新しい食体験を提案。お肉をしっかり楽しみながらも、翌日に残らない爽やかな食後感を実現しています。

レモンサワーも果実を絞った本格派で、牡蠣に合うスパークリングワインベースのものと、牛タンに合うもの2種類をご用意。糖質を抑えたさっぱりとした味わいで、料理との相性も抜群です。

■ファミリー層にも対応

これまでカウンター席中心だった「焼肉ひろ喜」では、大人数のファミリー対応が難しいケースがありました。今回の相互利用により、「喜ウラ」の広々とした個室・ソファー席をご案内できるようになり、家族連れのお客様にもゆったりとお過ごしいただけるようになりました。

■おすすめメニュー

黒毛和牛6種食べ比べ

生触感レバ刺

肉たくユッケ風

A5和牛 特選霜降り3秒炙り 自家製ポン酢と山葵添え

【焼肉】

和牛6種食べ比べ:3,300円(税込) ／A5和牛ひろきカルビ(6枚):1,450円(税込) ／ひろき満腹盛り(320g):5,400円(税込)

【牡蠣料理】

焼牡蠣全10種食べ比べ盛り:7,400円(税込) ／生牡蠣3種食べ比べ:2,400円(税込) ／生牡蠣とA5和牛の黄金のウニ出汁しゃぶしゃぶ(牡蠣6個):7,000円(税込)

【その他】

果実酒のサワー16種（飲み放題1,990円有）

【牡蠣酒場喜ウラ】はボタニカル空間でゆっくり寛げる【店舗情報】

店舗名: 焼肉ひろ喜 牡蠣酒場喜ウラ

所在地: 〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-158-2 1F

アクセス: JR大宮駅西口より徒歩5分

電話番号: 048-871-6888

営業時間:

月・火・木・金・土:12:00～23:00(料理L.O.22:00) 水:12:00～22:00(料理L.O.21:00) 日:12:00～23:00(料理L.O.22:00)

定休日: なし

公式サイト:

焼肉ひろ喜:https://omiyahiroki.owst.jp/ (https://omiyahiroki.owst.jp/)

牡蠣酒場喜ウラ:https://omiyakiura.owst.jp/ (https://omiyakiura.owst.jp/)

Instagram:

焼肉ひろ喜:https://www.instagram.com/yakiniku_hiroki/ (https://www.instagram.com/yakiniku_hiroki/)

牡蠣酒場喜ウラ:https://www.instagram.com/kakisakaba_kiura/

【焼肉ひろ喜】は大衆焼肉の活気ある空間【会社概要】

会社名: 株式会社PER

所在地: 〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-158-2 SPRING・ART・BLD1F

電話番号: 048-871-6888

代表者: 代表取締役 亀井 弘喜

設立: 2024年10月11日

事業内容: 飲食店の企画・運営

■今後の展望（共同経営者・取締役COO趙 漢根コメント）

「誰もが安心して楽しく働ける場所、そして美味しい料理をゆっくり楽しめる空間を提供すること」を経営理念に、引き続きサービスの向上に努めてまいります。焼肉と牡蠣という一見意外な組み合わせが、大宮の新しい食文化として定着することを目指し、お客様満足度の向上に取り組んでまいります。