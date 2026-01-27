外国人留学生／高度外国人材の採用に関する調査(2025年12月調査)

株式会社キャリタス

株式会社キャリタス（本社：東京都文京区、代表取締役社長：新留正朗）は、全国の主要企業16,681社を対象に、日本の大学または大学院に留学する外国人留学生の採用実態、海外大卒外国人材（新卒・中途問わず）の採用や活用、課題等について調査を実施しました。回答企業のうち、高度外国人材の雇用経験・予定のある企業（＝高度外国人材雇用企業／回答企業全体の63.9％）の結果を分析しました。

（調査時期：2025年12月8日 ～ 12月24日、回答社数：487社）

＜ 内 容 ＞

I．外国人留学生の採用（新卒）

１．外国人留学生の採用状況 ・・・図表１

２．採用規模と属性 ・・・図表２

３．外国人留学生を採用する目的と求める資質 ・・・図表３

４．求める語学力 ・・・図表４

５．2026年度の募集・採用方法 ・・・図表５

６．外国人留学生の出身国（地域）

７．入社3年後の離職率

８．外国人留学生を採用したことによる自社への影響

II．海外大学卒の外国人材の採用（新卒・中途問わず）

１．海外大学卒の外国人材の採用状況

２．採用でウエイトを置いている出身国（地域）

３．2026年度の採用施策

III．高度外国人材共通１．外国人社員採用の課題

２．外国人社員活用の課題

３．高度外国人材採用の展望

詳細レポートはこちら：

https://www.career-tasu.co.jp/wp/wp-content/uploads/2026/01/202512_kigyou-global-report.pdf

《 調査概要 》

調査対象 ： 全国の主要企業 16,681社

調査時期 ： 2025年12月8日 ～ 12月24日

調査方法 ： インターネット調査法

回答社数 ： 487社

調査機関 ： 株式会社キャリタス／キャリタスリサーチ

図表１. 外国人留学生の採用状況

図表２. 採用規模と属性

図表３. 外国人留学生を採用する目的と求める資質

図表４.求める語学力

図表５. 2026年度の募集・採用方法