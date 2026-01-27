起業家創出拠点「ARUYO ODAWARA」で起業を目指す“チャレンジャー”の成果発表会を開催！

神奈川県

県では、起業家の創出拠点「ARUYO ODAWARA」において、起業を目指す“チャレンジャー”を募集・採択し、起業の実現に向けた約６カ月間の伴走支援・集中支援を実施しています。 このたび、令和７年度に採択したチャレンジャーによる成果発表会を開催しますので、お知らせします。

令和７年度チャレンジャーの成果発表会について

日時：令和8年２月21日（土曜日）15時00分から18時00分まで（予定）

場所：ARUYO ODAWARA（小田原市栄町２-１２-１０ Square０２）

発表人数：11名

詳細・参加申込：次のURLからお申込みください。

https://challenge07.peatix.com

取材について

当日は取材・撮影が可能です。希望される場合は前日までに問合せ先にご連絡ください。

問合せ先

神奈川県産業労働局産業部

ベンチャー支援担当課長 永井 電話045-285-0213

産業振興課新産業振興グループ 上野 電話045-210-5636

発表者（令和７年度チャレンジャー） 【敬称略、五十音順】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/108051/table/1431_1_e6c3e1660f52a4bfd25b357b4846e655.jpg?v=202601270251 ]