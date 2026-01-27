フェイガー、AGRI EXPO新潟2026に出展

株式会社フェイガー

株式会社フェイガー（本社：東京都千代田区、代表取締役：石崎貴紘）は、2026年2月25日（水）から27日（金）まで、朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンターにて開催される、農業分野の商談展示会「AGRI EXPO新潟」に出展いたします。

「AGRI EXPO新潟2026」は、農業の課題解決と産業としての発展促進を目的に、2026年に初めて開催される農業の総合展示会です。

スマート農業支援、6次産業化、SDGs対応、生産性向上、働き方改革など、農業を取り巻く多様な課題に対応する製品・サービスを有する企業約250社が一堂に会し、日本有数の農業地域である新潟を舞台に、新潟・北陸・東北エリアの新たな農業ビジネス創出を目指します。

会期中は、作付・生育・収穫・加工に関する農業機器・技術の実機展示やデモンストレーション、試食を伴う商談など、リアルな対話を通じた信頼関係構築が重視されるほか、農業の専門家、研究機関、大学、JA、行政などが登壇するセミナーやイベントも予定されています。

フェイガーは、本展示会の開催趣旨に共鳴し、農業現場の改善を起点とした脱炭素の実装と、生産者の収益向上を両立する仕組みを紹介する場として、本展示会への出展を決定しました。

ブースでは、全国の生産者とともに取り組んできた農業由来の温室効果ガス削減の取り組みや、カーボンクレジットを通じた環境価値の可視化・流通の事例について、具体的にご紹介します。

なお、本展示会期間中、フェイガーによるセミナー登壇の予定はございません。

事業内容や導入事例については、ブースにてスタッフが直接ご説明いたしますので、ぜひお気軽にお立ち寄りください。

出展概要

展示会名：AGRI EXPO新潟2026

会期：2026年2月25日（水）～2月27日（金）

会場：朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター

小間番号：6-29

来場登録URL：https://agri2026.reg.tsoint.jp/ja/client-register