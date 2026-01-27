高価買取「おたからや」、2025年12月 全国で10店舗を新規オープン～お買い物や通勤の合間に、気軽に立ち寄れる直営店の新店舗を拡大～

株式会社いーふらん

株式会社いーふらん（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：鹿村大志）は、当社が展開する高価買取おたからやにおいて、2025年12月に全国で10店舗を新たにオープンしましたことをお知らせいたします。

おたからやは現在、全国1,630店舗（加盟店含む）以上を展開しており、より身近で安心して利用できる買取サービスの提供に注力しています。今回の新店舗はいずれも、商業施設内や日常生活の動線上に立地しており、「買い物の合間や仕事帰りに気軽に立ち寄れる」利便性を重視した出店となっています。

生活圏に寄り添う出店を強化

おたからやを運営する株式会社いーふらんは、全国1,630店舗以上（2025年12月現在）を展開する中で、直営店の出店を積極的に進めています。

競争が激化するリユース業界において、単なる店舗数拡大ではなく、

・生活動線上にあり、ふと思い立った時に立ち寄れること

・初めての方でも不安なく相談できること

を重視し、地域密着型の店舗づくりを進めてきました。



初めての方にも安心の買取サービス

おたからやでは、ブランド品、貴金属、時計、ジュエリーなど幅広い品目を取り扱っています。

「これも売れるのかな？」といったご相談だけでも歓迎しており、査定はすべて無料です。

地域に根ざした直営店ならではの、安心感と利便性をぜひご体感ください。



金・ブランド品をはじめ、幅広く対応

おたからやでは、以下のような多種多様なお品物の買取に対応しています。

・金・貴金属製品

・ダイヤモンドなどの宝石類

・ブランドバッグ・財布

・高級時計

・切手・古銭

・金券類 など

全ての取扱買取品目はこちらから

https://www.otakaraya.jp/item/

「価値が分からない」「売るか迷っている」といった段階でも、お気軽にご相談ください。

2025年12月新規オープン店舗一覧（全10店舗）

おたからや白根大通店

HP：https://www.otakaraya.jp/shop/shironeodori/

住所：〒950-1244 新潟県新潟市南区上塩俵1917 白根大通店敷地内 1階

電話番号：0120-555-600

定休日：年中無休（年末年始は除く）

営業時間：10:00～19:00

住宅地と生活道路を結ぶ通り沿いに立地し、近隣住民が気軽に立ち寄りやすい環境です。身近な買取店として、来店を歓迎しています。





おたからやヨークマート平和台店

HP：https://www.otakaraya.jp/shop/ym-heiwadai/

住所：〒270-0157 千葉県流山市平和台3丁目1-10 ヨークマート平和台店 1階

電話番号：0120-555-600

定休日：年中無休（年末年始は除く）

営業時間：10:00～19:00

スーパーマーケット内に出店し、日常の買い物動線上で利用できる利便性の高い立地です。

いつものお買い物の合間に、使わなくなったお品物をそのまま査定へ。思い立ったタイミングで立ち寄っていただけます。





おたからや天満屋福山ポートプラザ店

HP：https://www.otakaraya.jp/shop/fukuyama-portplaza/

住所：〒720-0801 広島県福山市入船町3丁目1-25 天満屋福山ポートプラザ店 1階

電話番号：0120-555-600

定休日：年中無休（年末年始は除く）

営業時間：10:00～21:00

大型商業施設内に位置し、週末・平日を問わず幅広い世代が訪れるエリアです。

ショッピングや外出の合間に、査定のご相談をお待ちしております。



おたからやヨークマート立場店

HP：https://www.otakaraya.jp/shop/ym-tateba/

住所：〒245-0024 神奈川県横浜市泉区和泉中央北2丁目1-1 ヨークマート立場店 2階

電話番号：0120-555-600

定休日：年中無休（年末年始は除く）

営業時間：10:00～19:00

地域密着型スーパー内に出店し、生活必需品の買い物とあわせて利用しやすい立地です。

毎日の買い物の合間に立ち寄れるからこそ、売ろうか迷っている段階でも気軽にご相談いただけます。





おたからやMEGAドン・キホーテ立川店

HP：https://www.otakaraya.jp/shop/md-tachikawa/

住所：〒190-0012 東京都立川市曙町2-18-18 MEGAドン・キホーテ立川店 2階

電話番号：0120-555-600

定休日：年中無休（年末年始は除く）

営業時間：10:00～19:00

大型商業施設内に出店し、買い物・用事・娯楽の動線上で利用しやすい立地です。

忙しい一日の合間でも立ち寄りやすく、査定だけのご相談も歓迎しております。





おたからや高浜本店

HP：https://www.otakaraya.jp/shop/takahama/

住所：〒444-1305 愛知県高浜市神明町7丁目1-9

電話番号：0120-555-600

定休日：年中無休（年末年始は除く）

営業時間：10:00～19:00

地域の中心エリアに位置し、地元住民がアクセスしやすい立地です。

落ち着いた環境で、初めての買取でも安心してご利用いただけます。





おたからや熊本上通店

HP：https://www.otakaraya.jp/shop/kumamoto-kamitori/

住所：〒860-0845 熊本県熊本市中央区上通町1-16

電話番号：0120-555-600

定休日：年中無休（年末年始は除く）

営業時間：10:00～19:00

人通りの多いエリアに位置し、はじめての方でも買い物や外出の合間に気軽に立ち寄れる立地となっております。





おたからやパルクアベニュー・カワトク店

HP：https://www.otakaraya.jp/shop/pa-kawatoku/

住所：〒020-8655 岩手県盛岡市菜園1丁目10-1 パルクアベニュー・カワトク店 4階

電話番号：0120-555-600

定休日：年中無休（年末年始は除く）

営業時間：10:00～19:00

盛岡市中心部の百貨店内に出店し、幅広い年齢層が利用しやすい立地です。

百貨店へのお出かけの合間に、不要になったお品物の査定をお気軽にご相談いただけます。





おたからやフレスポ花見が丘店

HP：https://www.otakaraya.jp/shop/f-hanamigaoka/

住所：〒811-3214 福岡県福津市花見が丘2丁目18番29号 フレスポ花見が丘店敷地内 1階

電話番号：0120-555-600

定休日：年中無休（年末年始は除く）

営業時間：10:00～19:00

郊外型商業施設内に位置し、駐車場を備えているため、ご自宅に眠るお品物をまとめて持ち込みいただけます。





おたからやMEGAドン・キホーテ気噴店

HP：https://www.otakaraya.jp/shop/md-kibuki/

住所：〒487-0014 愛知県春日井市気噴町2丁目11番地1 MEGAドン・キホーテ気噴店 1階

電話番号：0120-555-600

定休日：年中無休（年末年始は除く）

営業時間：10:00～19:00

日常使いの大型商業施設内に出店。仕事帰りや買い物の合間に立ち寄りやすい立地です。

忙しい方でも立ち寄りやすく、査定だけのご相談も歓迎しております。

いずれの店舗も、商業施設内や人通りの多い立地など、日常の買い物の合間に立ち寄りやすい場所に出店しています。

■おたからや直営店一覧はこちらから

https://www.otakaraya.jp/shop/



株式会社いーふらんでは、今後も直営店の出店を進め、全国各地で「身近で頼れる買取店」としての存在感を高めてまいります。地域の皆さまの日常に寄り添う店舗づくりを通じ、リユースの価値をより身近なものとして提供してまいります。

高価買取おたからやについて

おたからやは、ブランド品・貴金属・骨董品等の高価買取店で、全国に1,630店舗以上（2025年12月現在）を展開し、業界トップクラスの店舗数を誇ります。

金・貴金属製品をはじめ、ダイヤモンド等の宝石、ブランド品、時計、切手、古銭、金券など多種多様な商品の買取に対応しております。

全国1,630店舗以上での店頭査定、出張査定、メール査定、オンライン査定と、お客様のご都合に合わせてお選びいただけます。

査定は無料です。ぜひお気軽にご利用ください。

専門知識を持った査定員がお客様のお品物を丁寧に査定させていただきます。

※一部販売を行っている店舗もございます。

＼ 高価買取おたからやへの査定依頼はこちらから ／

おたからや公式サイト：https://www.otakaraya.jp/

電話番号：0120-555-600（年中無休 8:00～21:00）

いーふらんってどんな会社？

◆当社は3兆円規模に成長しているリユース業界の中で、ブランド品・高級宝飾などの高価買取「おたからや」を運営している企業です。リユース業は『地球にやさしいエコビジネス』であり、社会貢献度が高い事業として昔から広く世の中から支持されておりました。特に昨今の不安定な景気情勢のなかでは景気の影響を非常に受けにくい業界として注目を集めています。

◆業界成長率が130%の中、当社の成長率は直近5年で700%と業界の成長をけん引し続けている企業です。従業員1,847人（2025年12月時点）を抱えるまでに成長しております。業績も創業から連続して成長を成し遂げており、2025年6月期は売上989億円を達成いたしました。

◆「おたからや」は業界トップの出店数（全国1,630店舗）を誇り、Google口コミ4.8（※）を獲得しお客様からの信頼も厚く頂戴しております。

※2025年10月31日までの全期間の直営店（374店舗）にいただいた評価をもとに出した結果です。

◆その他にもヘルスケア事業「フィットネス＆ストレッチ 健康の森」、ゴルフ事業「E-swing-PREMIUM-」、フランチャイズ事業、オークション事業、不動産事業など「価値」を未来に繋ぐハブとなる事業展開をしています。





【株式会社いーふらんの概要】

社名：株式会社いーふらん

設立年月：2000年3月

代表取締役会長 渡辺 喜久男

代表取締役社長 鹿村 大志

所在地：〒220-6115 神奈川県横浜市西区みなとみらい2丁目3番3号 クイーンズタワーB 15階

ホームページ：https://e-fran.jp/

事業内容：

リユース事業、高級宝飾・時計・地金商「おたからや(https://www.otakaraya.jp/)」、ヘルスケア事業「フィットネス＆ストレッチ 健康の森(https://onkatsu-fitness.jp/)」、ゴルフ事業「E-swing-PREMIUM-(https://e-swing-premium.jp/)」、フランチャイズ事業(https://franchise.otakaraya.net/)、オークション事業(https://www.otakaraya.jp/lp_page/auction/)、不動産事業(https://mm-property.jp/)

本件に関するお問い合わせ窓口

株式会社いーふらん 広報担当：八重倉

TEL：045-330-4410