健康データの一元管理及び健康状態の可視化へ。UR Doctorが新たな健康状態管理アプリをリリース

株式会社UR Doctor

法人向け訪問健診及びヘルスケアマネジメント事業を展開している株式会社UR Doctor（東京都中央区日本橋、代表取締役社長CEO兼医師：唐澤 孝通、以下「当社」）は、2026年1月27日（火）より、法人による健康管理をDX化する専用スマートフォンアプリ「URカルテ」（以下「本アプリ」）の提供を開始しました。

開発の背景

昨今のDX化の流れにかかわらず、多くの企業では従業員の健康データが依然として「紙」で管理されており、健康状態の経年変化の把握やリスクの早期発見が困難であるという課題があります。また、健診後の再検査や日常的な健康相談のために医療機関へ足を運ぶ時間は、多忙なビジネスパーソンにとって大きなハードルです。

当社は、「働く誰もが重大な疾患を早期発見できる世の中に貢献すること」をMissionとし、キャリアと健康、どちらも諦めない世の中の実現を目指して、法人向け訪問健診及びヘルスケアマネジメントのトータルパッケージサービスである「UR Doctor」を提供して参りました。「UR Doctor」をご利用の法人の従業員等は、医療機関に赴くことなく、ご職場において当社の提携医療機関による医師や看護師による健診及びフィードバックを受けることが可能です。また、当社はAI問診を実装したLINE相談窓口を設けており、医師や看護師などの専門チームに対し、いつでも健康相談を行っていただくことが可能です。

リスクを早期に発見するためには、直近の健康データのみならず過去の健康状態を踏まえた経年変化の把握が重要です。「UR Doctor」を通じたメリットの享受を最大限に感じていただくため、今般、当社は「UR Doctor」の利用者専用スマートフォンアプリである本アプリをリリースしました。

アプリの機能紹介

健診結果の閲覧機能

本アプリを利用することにより、これまで紙で保管していた健診結果をいつでもお手元で確認できます。結果の登録は、「UR Doctor」による健診の完了後自動で行われ、利用者において何らかの手続を行っていただく必要はございません。また、直近の健診結果のみならず、過去の健診結果も履歴として確認することができ、過去の健康状態を踏まえた経年変化を容易に確認可能です。

LINE相談窓口との連携機能

本アプリは、AI問診を実装したLINE相談窓口との連携機能を有しており、シームレスにLINE相談窓口をご利用いただけます。LINE相談窓口では、医師や看護師などの専門チームに対し、いつでも健康相談を行っていただくことが可能です。

本アプリの利用について

「UR Doctor」をご契約中の法人の従業員等は、アプリをダウンロードいただいた後、別途ご案内する企業コードをご入力いただくことで、全ての機能を無料でご利用いただけます。

当社代表取締役社長CEO兼医師 唐澤 孝通のコメント

キャリアと健康、どちらかを選ぶのではなく、両方を諦めない社会を実現したい。その思いから当社を立ち上げました。本アプリは、単なるデータの保存ツールではなく、「UR Doctor」との相乗効果により、多忙なビジネスパーソンを健康面からサポートすることのできるツールです。医療の専門性にデジタルの利便性を融合させ、企業の健康経営を強力にサポートしてまいります。

当社について

事業所：東京都中央区日本橋室町1丁目11番12号日本橋水野ビル7階

URL： https://ur-doctor.com/

事業内容：法人向け訪問健診事業及びヘルスマネジメント事業

設立：2024年5月