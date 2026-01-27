磯辺小で最新の「地震損傷判定」実証実験と出前授業！建物の継続使用の可否を光で判定 ～地震防災への意識、児童の学びを地域にも～

豊橋市

南海トラフ地震への備えが急務となるなか、愛知県豊橋市の市立磯辺小学校で、地震直後に建物の安全性を即座に判定する最新技術の実証実験が進められています。

２０２６年１月１４日（水）には、同校の６年生98人を対象に、この研究をテーマにした出前授業が行われました。

産官学が連携する「瞬時損傷判定技術」の実証

これは、国立研究開発法人防災科学技術研究所（防災科研）を中心に豊橋市、名古屋大学、東京大学、民間企業（不二サッシ株式会社、文化シヤッター株式会社）が実施する共同研究「実建物を対象とする瞬時損傷判定技術の実証実験」です。

２０２４年１０月から２７年３月末までの計画で、実際の校舎をフィールドにデータの蓄積が行われています。

現在、校舎には地震の揺れや建物の傾きを精密に測定するセンサが各所に配置されているほか、屋上には周辺の異常を検知するカメラも設置。収集されたデータは、建物の継続使用の可否を瞬時に判断するために活用されます。

「一流」に触れる。児童たちが体験した最先端の防災

屋上のカメラ屋上のカメラ説明の様子

１４日の出前授業には、防災科研の研究員ら実証実験にかかわっている16人が講師として登壇しました。稲田校長は、児童に「常々、本物や一流のものに触れてほしいと願っています。今回も一流に出合い、多くを学びとってください」と期待を寄せました。

防災科研の研究員は、研究内容などを紹介。地震で壊れない建物を実現させるには、本物の建物を揺らして壊す“破壊実験”により、人命を守り、被害を最小限にするための方策に役立てているそうです。実験などで得たデータは公開しています。

防災科研のホームページはこちら https://www.bosai.go.jp/sp/(https://www.bosai.go.jp/sp/)

出前授業後、児童たちはクラスごとに校内の実験装置を見学。特に注目を集めたのは、「ⅬＥⅮ光センサアラートシステム」です。校舎外壁の一部にセンサとⅬＥⅮを内蔵したカーテンウオール部材を施工。これは、建物の傾きをコンピューターで演算し、安全性を光の色（緑＝安全、黄＝注意、赤＝危険）で可視化する仕組みです。

LEDアラートシステム説明の様子

また、教室の床に設置された揺れを測定するセンサの見学では、児童たちがその場でジャンプをして意図的に振動を起こし、数値が変化する様子を興味深そうに確認していました。

防災への意識と将来への関心

参加した児童の一人は、「実験が行われていることは知っていました、実際に多くの機器が動いている様子を見ることができました」と感想。「もし地震が起きたら、まずは机の下に潜って身を守る行動をとりたいです」と話していました。

授業後には研究員らと給食を共にする交流の時間も設けられました。

算数や理科に苦手意識をもつ児童が少なくないのですが、研究員らとの交流によって、中学・高校・大学と理数系科目の学習に一生懸命に取り組み、現在は「いのちを救う」ことを目的に仕事に携わる研究員のキャリアに触れることができ、児童たちは地震防災の重要性だけでなく、研究職という仕事そのものへの関心も深めた様子でした。

この日は出前授業に先立ち、全校児童５６８人を対象にした地震避難訓練が実施されました。地震発生の放送が流れると、屋外にいた児童はその場にかがんで身を守りました。揺れがおさまると、運動場に集まり、校舎内の児童も防災頭巾をかぶって速やかに運動場へ避難し整列。緊迫感のある訓練となりました。

訓練後、校舎に設置された「ⅬＥⅮ光センサアラートシステム」が全校児童に披露され、児童たちは建物の安全性を示す赤、黄色などの光を確認し、最新技術への理解を深めました。

児童の下校後１７時からは、校舎に設置された「ⅬＥⅮ光センサアラートシステム」の前に立つ、樹齢１４６年のシンボルツリー「無患子（ムクロジ）の木」に施されたイルミネーションの点灯式が行われました。

点灯式には、校内や近隣にある児童クラブの子どもたちが参加しました。

今回の研究を地域の方々にも広く周知し、「地震防災」への理解を深めてもらうため、１月１４日から２月２８日の夜間に、「LED光ライトシステム」を虹色に点灯するとともに、「ムクロジの木」のイルミネーションも願いを込めて点灯（１７時から２１時）します。

イルミネーションのテーマは、「モチモチの木」（小３国語の教科書に掲載されている物語）。勇気ある子どもだけが真夜中に見ることができる、神々しくまばゆい光を放つ「モチモチの木」を、共同研究に参加する不二サッシ株式会社の支援により実現しました。

２月７日（土）には、磯辺小児童の１年間の「学び」を体験できるイベント「むくろじナイト de 楽しまナイト」（１７時から２０時）を開催します。防災科研による「地震防災」への理解を深めるワークショップ、地域ボランティアによる「絵本の読み語り」、出張「子ども食堂」、磯辺小が交流に取り組んでいるリトアニア共和国の特産品展示販売やワークショップ、磯辺小児童参加による音楽会など、この「ムクロジの木」を囲みながらの盛りだくさんのイベントを、磯辺小コミュニティ・スクールが主催します。

美しくイルミネーションされた「ムクロジの木」に耳目が集まることを通して、「実証実験」や「地震防災」への理解が地域に広まることを強く願います。そして、今回の「地震防災」の「実証実験」を核として、磯辺小の「学び」も地域と共有され、広がっていきます。