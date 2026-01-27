【豊橋発】競輪選手育成プロジェクトＴ-ＧＵＰ第３期生を募集中！

豊橋市

豊橋競輪（愛知県豊橋市東田町）では現在、「豊橋グランプリレーサー育成プロジェクト（Ｔ-ＧＵＰ）」の第３期生選考会の参加者を募集しています。

現役の競輪選手が作成した専門プログラムに基づいた実践的なトレーニングやプロ選手との合同訓練を実施。日本競輪選手養成所入所試験合格までトータルでサポートします。参加費は無料です。経験の有無を問わず「本気で挑戦したい」という意欲があれば、誰にでもチャンスがあります！

現役プロ監修の専門プログラムで競輪選手を目指す

Ｔ-ＧＵＰは、競輪選手の発掘、育成と豊橋競輪場をホームバンクにする選手層の底上げ、さらには自転車競技の普及、発展を目指して豊橋競輪が立ち上げました。

豊橋競輪は、これまでに１４名のガールズケイリン選手を輩出。２０２４（令和６）年度には、Ｔ-ＧＵＰから男女各１名が日本競輪選手養成所選手候補生入所試験に合格しました！２０２５（令和７）年度は日本競輪選手養成所選手候補生入所試験２次試験へ進んだ４名全員が、合格しました！！

今回募集する３期生は、日本競輪選手養成所選手候補生入所試験（２０２７年５月入所）の受験を目標とします。

参加費無料！経験不問！！本気の挑戦を豊橋競輪が全面サポート

Ｔ-ＧＵＰは参加費が無料のほか、日々の訓練に必要な費用など、プロジェクトが必要と判断した場合に、一部の費用を負担しています。

例えば、豊橋競輪場に通う交通費、自転車競技大会や他競技場等への合宿等への参加費、競輪や自転車競技の普及につながるＰＲ活動に係る経費などが対象となりますが、詳細は入会が決定した後に改めて説明します。

女性や遠方在住者も安心のサポート体制

ガールズケイリン選手の育成実績がある豊橋競輪場には、更衣室やシャワールームといった女性の訓練生に配慮した設備が整っています。また、遠方に住む人でも訓練に集中できるようにサポート体制も用意しています。

誰でもやる気があれば競輪選手になれるチャンス！！ぜひ、この機会にＴ-ＧＵＰへの参加をご検討ください。

応募の概要

詳しくは、豊橋競輪場ホームページをご確認ください。(https://www.toyohashikeirin.com/news/detail/344)

■対象者

１．日本競輪選手養成所第１３３回（男子）・第１３４回（女子）選手候補生入所試験（２０２７年５月入学）に挑戦し、真剣にプロ選手を目指す意欲のある方

２．自転車競技経験者またはスポーツ経験者

３．豊橋競輪場での訓練に専念できる方

４．豊橋競輪・自転車競技のＰＲ活動ができる方

５．豊橋競輪場をホームバンクとすることが可能な方

６．２０２７年４月１日時点で満１７才以上の方

■スケジュール

募集締切：２０２６年２月２７日（金）

選考会・面接：２０２６年３月中旬

訓練生決定：２０２６年３月下旬

訓練期間：２０２６年４月以降から競輪選手養成所入所試験まで

※試験合格後、養成所に入所するまでの期間も訓練継続可能

問い合わせ先

Ｔ-ＧＵＰ実行委員会（豊橋競輪場内）

愛知県豊橋市東田町87番地

電話：０５３２ー６１ー３１３６