ドコモが「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」のトップパートナーに決定！

株式会社NTTドコモ

株式会社NTTドコモ（以下、ドコモ）は、株式会社LAPONEエンタテインメント（以下、LAPONE）が提供する日本最大級のサバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」の第4弾「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」（以下、本シリーズ）のトップパートナーになることが決定しました。

本シリーズは、ボーイズグループのオーディションです。番組の規模を日本国内から世界へと拡大し、国籍や出身地を問わず※1応募を行いました。国民プロデューサー、SEKAIプロデューサーをはじめとする全世界の視聴者と共に、新たなグローバルボーイズグループの誕生をめざします。

ドコモでは、映像配信サービス「Lemino(R)（レミノ）」（以下、「Lemino」）にて、本シリーズの独占無料配信を実施するとともに、「dアカウント(R)」を活用した投票や「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」をご契約のお客さまを対象にしたキャンペーンを実施するなど、ドコモが提供する各種サービスと連携したさまざまな取り組みを行い、本番組を盛り上げていきます。

ドコモは「エンターテイメントは感動で、世界を変えていく力がある」というビジョンのもと、エンターテイメント事業を推進しており、コミュニケーションテクノロジーで「心動く瞬間」を増やすことで、お客さまに「もっと人生を豊かに感じられるような体験」を届けています。

本シリーズのトップパートナーとしてドコモは以下に記載する取り組みを含め、さまざまな施策を段階的に発表してまいります。

１．ドコモの映像配信サービス「Lemino」での独占無料配信

「Lemino」において、本シリーズの独占無料配信を行います※2※3。デビューをめざして集まった

101人の練習生たちが専門的なトレーニングとテストに取り組む激しい競争の中、困難に挑み、挫折

を乗り越えながら同じ夢をめざす仲間と共に成長を遂げていく姿を視聴することができます。

■配信スケジュール

2026年3月26日（木）21:00～

※以降、毎週木曜21:00配信予定 ※配信開始時間が遅れる場合がございます

2．「dアカウント」による投票

「PRODUCE 101 JAPAN」は、視聴者が「国民プロデューサー」となって投票を行う「国民投票」に

よって、練習生の中からデビューするメンバーが決定するサバイバルオーディション番組です。本シ

リーズでは、ドコモが無料で発行する「dアカウント」をお持ちのお客さま※4であれば、どなたで

も「国民投票」にご参加いただけます。また、Leminoアプリをダウンロードすることにより、追加

投票を行うことができます。

3．「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」をご契約者向けキャンペーン施策

対象となるご契約者向けに、番組収録観覧チケットが当たる抽選キャンペーンを実施する予定です。

今後もドコモは、本シリーズとドコモの各種サービスなどとの連携を進めてまいります。なお、ドコモ契約者向け各種施策の詳細については、本シリーズの公式サイトおよびLemino特設サイトなどで発表してまいります。

■「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」公式サイト

https://produce101.jp/

■「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」Lemino特設サイト

https://lemino.docomo.ne.jp/ft/0000160/?utm_source=corp&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202601_dcmnewsrelease-p101-leminop101lp-0127(https://lemino.docomo.ne.jp/ft/0000160/?utm_source=corp&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202601_dcmnewsrelease-p101-leminop101lp-0127)

※1 一部地域を除く

※2 一部エピソードについては他プラットフォームにおいても配信予定となります。

※3 ご視聴には別途パケット通信料がかかります。

※4 「dアカウント新規作成ガイド」：https://id.smt.docomo.ne.jp/src/utility/ctop_regguide.html

＊ 「dアカウント」「Lemino」 は株式会社NTTドコモの登録商標です。

参考

「PRODUCE 101 JAPAN新世界」概要

1. 「PRODUCE 101 JAPAN」について

「PRODUCE 101 JAPAN」は、日本のエンタテインメント界で過去最大級の規模となるサバイバルオーディション番組。2019年のSEASON1を皮切りに3シリーズが制作され、新語・流行語を数多く生み出し、SNSのトレンドを席巻。日本のオーディションブームの火付け役となり、社会現象を巻き起こしました。オーディションは、練習生がダンスや歌唱などのさまざまなミッションに挑戦し、100％視聴者の投票によってデビューメンバーが決定します。

過去3回開催されたグループオーディションでは、2019年のSEASON１から、3年連続「NHK紅白歌合戦」に出場しワールドツアーなどグローバルに活躍するJO1（ジェイオーワン）、2021年のSEASON２から、デビューシングルから8作連続ハーフミリオン突破、昨年はミリオンを達成し年間Billboard JAPANシングル・セールス・チャート“Top Singles Sales”で首位に輝いたINI（アイエヌアイ）、2023年のTHE GIRLSから、1年目で「NHK紅白歌合戦」のトップバッターを務め、「日本レコード大賞」で新人賞を受賞したME:I（ミーアイ）が誕生しました。

2. 「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」について

第4弾となる「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」は、ボーイズグループのオーディションで、番組の規模を日本国内から世界へと拡大します。国籍と出身地を問わず全世界から応募が可能となり（一部の地域を除く）、シリーズ初の全世界配信、全世界投票を実施します。国境を越えたプロデューサー（視聴者）と共に新たなグローバルボーイズグループの誕生を目指します。

■「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」公式サイト

https://produce101.jp/

■「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」Lemino特設サイト

https://lemino.docomo.ne.jp/ft/0000160/?utm_source=corp&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202601_dcmnewsrelease-p101-leminop101lp-0127(https://lemino.docomo.ne.jp/ft/0000160/?utm_source=corp&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202601_dcmnewsrelease-p101-leminop101lp-0127)

参考

「Lemino」の概要

ドコモの映像配信サービス。

感情でつながるLeminoならではの機能で、人気の映画やドラマはもちろん、独占配信のオリジナル、韓流作品や、スポーツ、音楽ライブまで豊富なコンテンツに出会える映像配信サービスです。

無料コンテンツ（広告付き）のほか、月額990円（税込）※１の「Leminoプレミアム」ではさらに充実のラインアップをお楽しみいただけます。

「Leminoプレミアム」を初めてご契約いただくお客さまは、初回初月無料※2でご利用いただけます。

■「Lemino（レミノ）」公式

「Lemino」サービスサイト ： https://lemino.docomo.ne.jp/

YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@Lemino_official

X（@Lemino_official）：https://x.com/Lemino_official

Instagram：https://www.instagram.com/lemino_official

TikTok：https://www.tiktok.com/@lemino_official

※1 ＜Leminoプレミアム月額使用料＞

・「Leminoプレミアム（App Storeでの購入）」「Leminoプレミアム（Google Playでの購入）」の月額使用料は1,100円

（税込）です。

・「Leminoプレミアム」の月額使用料は2026年2月1日（日）より月額1,540円（税込）に改定いたします。

・「Leminoプレミアム（App Storeでの購入）」の月額使用料は2026年2月1日（日）より1,650円（税込）に改定いたしま

す。

・「Leminoプレミアム（Google Playでの購入）」の月額使用料は2026年2月10日（火）より月額1,650円（税込）に改定い

たします。

※2 ＜初回初月無料キャンペーン＞

・Leminoプレミアムに初回お申込みの場合に限り、月額使用料が31日間無料となります。

・過去に「dTV」で初回初月無料の適用を受けたお客さまで、本キャンペーンの適用を受けていないお客さまは適用対象となり

ます。

・ 「Leminoプレミアム（App Storeでの購入）」「Leminoプレミアム（Google Playでの購入）」「Leminoプレミアムプリ

ペイドカード」「Leminoプレミアム視聴用シリアルコード」をご利用のお客さまは、適用対象外です。

・他の無料キャンペーンと重複すると本キャンペーンが適用されない場合があります。

・本キャンペーンを終了する際は、「ドコモのホームページ」にてお知らせいたします。

・本キャンペーンは予告無く内容を変更させていただく場合がございます。

＊「Lemino」は株式会社NTTドコモの登録商標です。

※内容は発表日現在のものです。コンテンツの提供形態、キャンペーン、番組内容などは予告なしに変更されることがあります

ので、あらかじめご了承ください。

※お申込みの方法によっては、権利者の都合により、一部ご視聴になれないコンテンツがある場合がございます。