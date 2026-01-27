Carstay、キャンピングカーのレンタル・ カーシェアの2025年予約ランキングを発表

Carstay株式会社

キャンピングカーと車中泊スポットのシェアリング・サービス、車両製造など国内最大級のバンライフのプラットフォーム事業を展開するCarstay（カーステイ）株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：宮下晃樹（みやした こうき））は2025年1月から12月までの全国、東と西日本のキャンピングカーの予約ランキング1位から10位までの集計結果を発表します。

◆ インバウンド（訪日外国人）客に人気のキャンピングカーが上位、予約時間は1万時間以上となり、前年度比で1.7倍以上

◆ ゴールデンウィークや夏休みなどの長期休暇の利用日数が増加

◆ 野外フェス利用の9割がフジロックフェスティバル（新潟県）へ

◆ 上位のキャンピングカーの所有者は年間約150万円の維持費を軽減、全国1～10位までの平均報酬額は約90万円

◆ キャンピングカー購入検討時にCarstayで“体験”利用

◆ キャンピングカー所有者の丁重な説明と貴重な体験によるリピーターの獲得

上位車両が人気の背景

キャンピングカーの需要が増している中、Carstayでレンタルやシェアをする利用者が増加しています。Carstayには輸入車、高級車、ペット可の車両、運転のしやすい多種多様なキャンピングカーが登録されており、首都圏、関西、東海、北海道、中国エリアなど幅広い地域でレンタル・シェアされています。

◆ インバウンドの増加： Carstayには約40台のインバウンドが利用可能なレンタカーが登録されており、インバウンド向けの車両もランクインしました。長期で利用する傾向があり、3週間ほどかけて日本を巡る旅行者が多く見受けられました。予約時間は1万時間以上となり、前年度比で1.7倍以上となりました。

2026年1月以降、春の桜の時期に向けて、欧米観光客の長期予約が入り始めています。この需要を見込み、カーシェアからレンタカー事業者に登録を変更し、旅行客の受け入れを開始したキャンピングカー所有者もいます。

◆ 用途が拡がるキャンピングカー： Carstay のキャンピングカーは全国に分散しているため、各地旅行先で予約・利用することが可能です。西日本の上位10台には大阪府、福岡県、熊本県、徳島県などの車両がランクインしています。

全国ランキング上位10台すべては東京都と神奈川県の車両で、中には主要駅や空港まで配車可能な車両もあり、配車をしての受渡や返却をする利用者も多くいました。

ゴールデンウィークや夏休み期間中は、観光目的だけでなく、野外音楽フェスなどの地方でのイベント参加者の利用、遠方の故郷への帰省、今後のキャンピングカーの購入検討のための体験的な利用など、さまざまな理由で利用されています。ゴールデンウィークでは前年度比 約500時間増、夏休みは1,400時間増となりました。

特に野外音楽フェスでは、宿泊施設の不足や宿泊費の高騰をの解消策として、キャンピングカーの活用が進み、60台以上が貸し出され、過去最多の予約数となりました。地方ではイベント時、宿泊施設が不足、複数人分の宿泊費、公共交通機関やレンタカー費用をキャンピングカー1台でまかなえる点に加え、現地での移動や滞在の自由度が高いことから、キャンピングカーは新たな旅行手段の一つとして選択されています。

野外フェスでの利用実績は、9割がフジロックフェスティバル（新潟県湯沢町）での利用で、その他、ライジング・サン・ロック・フェスティバル（北海道石狩市）など、全国の大型音楽フェスでも利用が広がっています。

すでに2026年のゴールデンウィークに向けた予約も入り始めており、キャンピングカーを活用したイベント参加の需要は今後さらに高まる見通しです。

◆ ホテルのような内装設備と家族旅行向けのキャンピングカー： 車内搭載のエアコン、エンジン停止状態で少量の燃料と電気で稼働するFFヒーター、冷蔵庫、それら設備の基盤となる太陽光パネルと蓄電池を搭載し、家族やグループ旅行向けのプライベート空間、“家”、 “ホテル”を動かす感覚で旅ができるトヨタのハイエースやカムロード、ボンゴトラックをベース車両にしたキャンピングカーが人気で、上位を占めています。

◆ ペット車両： ランキング上位車両には、ペットと気軽に旅行ができ、車内でくつろげる広い空間を備えたキャンピングカーが大半です。

全国には約700万頭のペットがいるとされ、民間調査では「愛犬と一緒に旅行へ行きたい」と考える人が9割を超えるなど、ペット同伴旅行への関心は年々高まっています。こうした背景を受け、2025年にはCarstayに登録されている「ペット可」のキャンピングカーが200台を超え、前年度比で約30台増加しました。

キャンピングカーのカーシェア利用者の1割以上がペットの飼い主であるほか、Carstayが独自製造・販売するキャンピングカー「SAny.VAN（サニーバン）」の購入者の半数以上がペット飼い主が多いことから、Carstayはペットとキャンピングカーの親和性に着目しています。

こうした流れを踏まえ、Carstayは2026年1月31日（土）～2月1日（日）に開催予定の愛犬向けイベント「マーブルドッグフェスティバル 2026」に出展し、キャンピングカーを活用したペットとの旅行の利便性や、新しい旅の楽しみ方を提案します。

◆ 海外製キャンピングカーの増加： 2022年に正規輸入が開始された「フィアット デュカト」を含む、海外製キャンピングカーの登録台数が増加しました。これらの車両は24時間の共同使用料金が高く、総予約時間では中位に位置しながらも、合計の売上金額では上位となり、高い収益効率を示しました。

◆ キャンピングカー購入後の維持費軽減に寄与： Carstayでは、同社サイトにキャンピングカーを登録し、カーシェアを行うことで、維持費の軽減を見込むことができます。2025年の上位のキャンピングカーの所有者は年間約150万円の維持費を軽減しています。全国1～10位までの平均報酬額は約90万円となります。

◆ 運転のしやすさ： 従来のキャンピングカーのレンタカー会社とは異なり、Carstayにはベース車両に軽ワゴン、バン、バス型など小型から大型のキャンピングカーが登録されており、自身の運転スキルに合った車両を選択することが可能です。

中には運転に慣れていない利用者もいることから、ハイエースなど中サイズだけでなく、コンパクトで比較的運転しやすい、軽ワゴンのキャンピングカーの利用者が多い傾向です。スズキのエブリイワゴンやキャリイ、ダイハツのハイゼットトラックなどがベース車両のキャンピングカーが上位です。

◆ 親切できめ細かい所有者の説明： 上位車両のレビューによると、キャンピングカーの所有者による車両の使い方に関する説明がきめ細かく、親切で丁寧な点が多く挙げられていることが、次の予約へとつながっています。

Carstay 全国キャンピングカー・ランキング（2025年）

集計期間： 2025年1月1日～2025年12月31日 ※全国と東日本は同じ順位となりました。

1. FFヒーター燃料代無料 スタッドレスタイヤ【JPSTAR HAPPY1+】ペットok 配車先多数《西東京キャンピングカーレンタル》

2. 10人乗り！キャンピングハイエース！配車無料！割引アリ！！

3. BONFIRE『テトラ』

4. BONFIRE『ハコガメ』

5. 2025年人気急上昇の「動くログハウス」【カップルに大人気】【ペット旅】内容充実なのに格安の「オリジナル保険プラン」を準備

6. ［ペット大歓迎］小回り・タワーパーキングも利用可能な気楽なキャンピングカーミニポップビー（スズキ・キャリィ）

7. 6名就寝2段ベッド、4WD、スタッドレス、FFヒーターのキャンピングカー

8. ペット大歓迎 ファミリー向け 無料Wi-Fi付でネット動画見放題 ナハナハ号は初心者向け ＦＦヒーター完備でお留守番も安心

9. ベルーガ号 4駆 スタッドレス レンタル事業者の為、万が一の自損事故の車両保険ついてます

10. 初心者におすすめのライトキャブコン「ナッツRV社マッシュ号」

Carstay 西日本キャンピングカー・ランキング（2025年）

集計期間： 2025年1月1日～2025年12月31日

1. 家族、わんちゃん、友達と楽しもう！！お気軽旅行のキャンピングカー（コルドバンクス）四国・淡路島にアクセス抜群🗾ペット大歓迎 ケージ無しOK

2. 新大阪駅や最寄駅近くで受け渡し！amity7人乗り！

3. 夏も冬も快適装備でワンコと旅を!!

4. まるげん1号

5. 【スタッドレス装備】【車内ポカポカで冬旅におすすめ!】ココナッツ号 レビュー高評価で安心★️初心者歓迎 マイカー預かり無料 ️

6. AtoZアミティ（2008年式）

7. 【新車AtoZアレンハイのキャンピングカー】予約リクエストされる前にお問い合わせをお願いします。7日以上貸出の場合は無料配車を検討します！

8. 広々ハイエース

9. 新品スタッドレス装備！保険料なし！エアコン・FFヒーター搭載で年中快適 使い勝手の良いバンコン FOCS VERTICE ペット大歓迎

10. 初心者 にもオススメ にこにこ号😋

Carstayのオリジナルキャンピングカー「SAny.VAN」

Carstayが提供するキャンピングカー工場「Mobi Lab.（モビラボ）」では、2023年より自社オリジナルのキャンピングカーを製造・販売しています。カーシェアで、「SAny.VAN」でのキャンピングカー旅を体験可能です。

◆ FFヒーター&冬タイヤ装備：お洒落で快適なSAny.VAN

◆ SAny.VAN｜クーラー & FFヒーター搭載モデル

◆ えびゴン🦐（SAny.VAN｜バネットバンベース｜フルベッドモデル）

▼ 「Mobi Lab.」公式サイトはこちら

■ Carstay株式会社について

Carstay株式会社は「誰もが好きな時に、好きな場所で、好きな人と過ごせる世界をつくる」というミッションを掲げ、キャンピングカーのレンタル・カーシェアと車中泊スポットのスペース・シェアリングサービス、車両製造など、国内最大級の新しい旅と暮らしのライフスタイル「バンライフ」事業を展開する「MaaS（マース）（Mobility as a Service（モビリティ・アズ・ア・サービス））」のスタートアップ企業です。2019年1月に車中泊スポットのスペースシェア、2020年6月にキャンピングカー、2024年12月にテントの貸出しが可能なアウトドアカーのカーシェア・サービスを開始。全国各地に車中泊スポットは約300箇所、キャンピングカーとアウトドア車両のカーシェアの登録車両は約500台です。2022年10月には、車をキャンピングカー仕様に改造するためのDIYスペース、キャンピングカーの製造・改造・修理などを手掛ける「Mobi Lab（モビラボ）.」事業も開始しました。

