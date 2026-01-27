通学・外遊び・野外フェスの暑さ対策に！「冷感ポンチョ」や「真空タンブラー」などひんやりグッズが2月新発売
総合雑貨メーカーの株式会社ハック（本社：大阪府東大阪市、代表取締役：有山哲也）は、2026年2月より、新色のミルキーブルーが追加された「真空断熱タンブラー サーモピュア 」や、夏のレジャーにぴったりな「保冷/保温ペットボトルカバー」「ハンドル付き真空ステンレスボトル650/350ml」「真空断熱構造アイスティック」「冷感ジャンボポンチョ」を新発売します。
高い保冷・保温力を備えたサーモピュアは、やさしい色合いの新色ミルキーブルーで日常使いにもぴったり。アイスティックや冷感ポンチョとあわせて、暑い季節のお出かけをより快適にサポート！
・商品詳細
※取扱店にて順次発売
※全てオープン価格（小売参考価格を表記）
商品名：冷感ジャンボポンチョ （ブルー/グレー）
特徴：水に濡らす・絞る・振る！簡単3ステップでクールダウン！着るだけで涼しい冷感ジャンボポンチョ。大きめのフード付きで帽子もすっぽり、大人＆子供兼用のジャンボサイズ！暑さ対策や日焼け対策に、短時間でしっかりクーリング！屋外イベントや、アウトドア、スポーツなどの熱中症対策に。洗濯可能で繰り返し使用できます。
商品ページ：https://hac72.jp/item/cool_poncho/
小売参考価格：\1,980(税込)
※2月発売
※一部仕様/パッケージリニューアル
商品名：真空断熱構造アイスティック （フロストブルー/ミストパープル/シトラスイエロー）
特徴：水を入れて凍らせるだけで長時間ひんやり感をキープできる冷却グッズ。真空断熱構造で保冷持続は約22時間。外出先でもサッとクールダウンでき、スリム設計でバッグへすっきり収納できます。
商品ページ：https://hac72.jp/item/icesikc/
小売参考価格：\1,980(税込)
※2月発売
商品名：保冷/保温ペットボトルカバー （ブラック/ベージュ）
特徴：500ml/600mlのペットボトルが収納できる保冷・保温の兼用ボトルカバーです。お出かけやアウトドアシーンにピッタリ♪保冷・保温が可能でオールシーズンに使えて便利。持ち運びに便利なストラップ付き！
商品ページ：https://hac72.jp/item/insulated_bottlecover/
小売参考価格：\780(税込)
※2月発売
商品名：ハンドル付き真空ステンレスボトル650ml （ブラック/ベージュ）
ハンドル付き真空ステンレスボトル350ml （ブラック/ベージュ）
特徴：お出掛けの際のドリンクの保温・保冷はおまかせ！真空構造で長時間温度をキープできます。飲みやすく洗いやすい分解構造でパーツごとに分けられてお手入れしやすくとっても便利。360°飲み口でこぼれにくくどの角度からでもサッと飲めます。また氷の入れやすい広口設計、ハンドル付きで持ち運びも楽々です。
商品ページ：https://hac72.jp/item/650_handle_bottle/ （650ml）
：https://hac72.jp/item/350_handle_bottle/ （350ml）
小売参考価格：\1,480(税込)：650ml
：\1,680(税込)：350ml
※2月発売
商品名：真空断熱タンブラー サーモピュア （ミルキーブルー/ベージュ/グレー/カーキ）
特徴：お出掛けの際、ドリンクの保冷はおまかせ！漏れない高い密封力の真空断熱構造で、飲料の保冷を長時間キープ！車内のカップホルダーにもぴったり収まる設計で、利便性が抜群のタンブラーです。伸縮ストローでキャップを閉めて密封可能。大きなハンドル付きで持ち運びにも便利！車でのお出かけや普段使いとしてオススメです。
商品ページ：https://hac72.jp/item/vacuum_tumbler_thermo_pure/
小売参考価格：\1,680(税込)
※2月発売
・その他直近発売の「夏雑貨」のリリース
・会社概要
会社名：株式会社ハック
所在地：〒578-0984 大阪府東大阪市菱江5-9-10
代表者：有山 哲也
設立：平成12年7月
URL：https://hac72.jp/
X：https://twitter.com/HacCoLtd
Instagram：https://www.instagram.com/hac_toys
事業内容：
1.玩具・生活雑貨用品の企画・製造・販売
2.アウトドア用品の企画・製造・販売
3.OEM商品等の企画、製造
【本リリースに関するお問い合わせ先】
商品のお問い合わせ：https://hac72.jp/media/
広報部：立花
e-mail：info_pr@hac72.com