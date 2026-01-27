通学・外遊び・野外フェスの暑さ対策に！「冷感ポンチョ」や「真空タンブラー」などひんやりグッズが2月新発売

株式会社ハック

総合雑貨メーカーの株式会社ハック（本社：大阪府東大阪市、代表取締役：有山哲也）は、2026年2月より、新色のミルキーブルーが追加された「真空断熱タンブラー サーモピュア 」や、夏のレジャーにぴったりな「保冷/保温ペットボトルカバー」「ハンドル付き真空ステンレスボトル650/350ml」「真空断熱構造アイスティック」「冷感ジャンボポンチョ」を新発売します。

高い保冷・保温力を備えたサーモピュアは、やさしい色合いの新色ミルキーブルーで日常使いにもぴったり。アイスティックや冷感ポンチョとあわせて、暑い季節のお出かけをより快適にサポート！

・商品詳細

※取扱店にて順次発売

※全てオープン価格（小売参考価格を表記）

商品名：冷感ジャンボポンチョ （ブルー/グレー）

特徴：水に濡らす・絞る・振る！簡単3ステップでクールダウン！着るだけで涼しい冷感ジャンボポンチョ。大きめのフード付きで帽子もすっぽり、大人＆子供兼用のジャンボサイズ！暑さ対策や日焼け対策に、短時間でしっかりクーリング！屋外イベントや、アウトドア、スポーツなどの熱中症対策に。洗濯可能で繰り返し使用できます。

商品ページ：https://hac72.jp/item/cool_poncho/

小売参考価格：\1,980(税込)

※2月発売

※一部仕様/パッケージリニューアル

商品名：真空断熱構造アイスティック （フロストブルー/ミストパープル/シトラスイエロー）

特徴：水を入れて凍らせるだけで長時間ひんやり感をキープできる冷却グッズ。真空断熱構造で保冷持続は約22時間。外出先でもサッとクールダウンでき、スリム設計でバッグへすっきり収納できます。

商品ページ：https://hac72.jp/item/icesikc/

小売参考価格：\1,980(税込)

※2月発売

商品名：保冷/保温ペットボトルカバー （ブラック/ベージュ）

特徴：500ml/600mlのペットボトルが収納できる保冷・保温の兼用ボトルカバーです。お出かけやアウトドアシーンにピッタリ♪保冷・保温が可能でオールシーズンに使えて便利。持ち運びに便利なストラップ付き！

商品ページ：https://hac72.jp/item/insulated_bottlecover/

小売参考価格：\780(税込)

※2月発売

商品名：ハンドル付き真空ステンレスボトル650ml （ブラック/ベージュ）

ハンドル付き真空ステンレスボトル350ml （ブラック/ベージュ）

特徴：お出掛けの際のドリンクの保温・保冷はおまかせ！真空構造で長時間温度をキープできます。飲みやすく洗いやすい分解構造でパーツごとに分けられてお手入れしやすくとっても便利。360°飲み口でこぼれにくくどの角度からでもサッと飲めます。また氷の入れやすい広口設計、ハンドル付きで持ち運びも楽々です。

商品ページ：https://hac72.jp/item/650_handle_bottle/ （650ml）

：https://hac72.jp/item/350_handle_bottle/ （350ml）

小売参考価格：\1,480(税込)：650ml

：\1,680(税込)：350ml

※2月発売

商品名：真空断熱タンブラー サーモピュア （ミルキーブルー/ベージュ/グレー/カーキ）

特徴：お出掛けの際、ドリンクの保冷はおまかせ！漏れない高い密封力の真空断熱構造で、飲料の保冷を長時間キープ！車内のカップホルダーにもぴったり収まる設計で、利便性が抜群のタンブラーです。伸縮ストローでキャップを閉めて密封可能。大きなハンドル付きで持ち運びにも便利！車でのお出かけや普段使いとしてオススメです。

商品ページ：https://hac72.jp/item/vacuum_tumbler_thermo_pure/

小売参考価格：\1,680(税込)

※2月発売

・会社概要

会社名：株式会社ハック

所在地：〒578-0984 大阪府東大阪市菱江5-9-10

代表者：有山 哲也

設立：平成12年7月

URL：https://hac72.jp/

X：https://twitter.com/HacCoLtd

Instagram：https://www.instagram.com/hac_toys

事業内容：

1.玩具・生活雑貨用品の企画・製造・販売

2.アウトドア用品の企画・製造・販売

3.OEM商品等の企画、製造

【本リリースに関するお問い合わせ先】

商品のお問い合わせ：https://hac72.jp/media/

広報部：立花

e-mail：info_pr@hac72.com