AIと会話するだけでアプリ開発費用と期間を即時算出――合同会社Hoshikaru、「AI見積もりチャット」を公開

合同会社Hoshikaru

合同会社Hoshikaru（代表：功刀友貴）は、AIとチャットするだけでWeb/モバイルアプリ開発の要件を整理し、概算の開発費用と期間をその場で提示する無料ツール「AI見積もりチャット」を公開しました。従来のように営業担当者との長い打ち合わせを経ず、24時間いつでも、何度でも利用できます。



AI見積もりチャット(https://hoshikaru.com/estimate-chat)

背景：見積もり取得の“往復”が、新規事業の初速を落としてしまう

アプリ開発の見積もりは、フォーム入力や打ち合わせを前提とすることが多く、要件が固まっていない初期ほど「何を伝えればいいか分からない」「往復に時間がかかる」といったハードルが発生します。

「AI見積もりチャット」は、こうした初期検討の壁を下げ、アイデア段階でも気軽に概算を把握できる体験を目指して開発しました。

「AI見積もりチャット」とは

「AI見積もりチャット」は、Hoshikaruが開発した 対話型の見積もり取得システムです。ユーザーは自然な会話の中でプロジェクトの要件を伝えるだけで、AIが不足情報を質問しながら整理し、必要情報が揃った段階で価格と開発期間の目安を提示します。

特徴 1. 会話しながら要件を具体化

Flutter/React Native/Webアプリなど、作りたいものの概要をチャットで伝えると、AIが質問を重ねて要件を整理します。フォーム入力より心理的ハードルが低く、MVPやPoCなどの初期検討でも進めやすい設計です。

2. 市場データと実績を踏まえた概算提示

AIが市場データと社内基準を基に、開発費用相場を反映した見積もりを算出します。

3. その場で即時に結果を表示、完全無料で何度でも

見積もりはその場で即座に表示され、24時間利用可能。追加質問にも対応し、完全無料で何度でも利用できます。

料金

無料（何度でも利用可能）

URL

AI見積もりチャット： https://hoshikaru.com/estimate-chat

プロジェクト紹介： https://hoshikaru.com/projects/ai-estimate-chat

ご利用上の注意（概算見積もりについて）

本ツールはAIによる自動応答であり、提示される金額は目安です。正式な発注時には改めてヒアリングの上でお見積もりします。

合同会社Hoshikaruについて

合同会社Hoshikaruは、MVP・PoC開発でアイデアの市場検証を支援しています。

会社概要

会社名：合同会社Hoshikaru（ホシカル）

代表者：功刀 友貴

事業内容：モバイルアプリ／Webアプリ開発、MVP・PoC開発支援

Webサイト： https://hoshikaru.com

本件に関するお問い合わせ先：https://hoshikaru.com/contact