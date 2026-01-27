「けたくま」×「めちゃ犬」のコラボＬＩＮＥスタンプが登場！本日より期間限定の無料配信を開始

株式会社アムタス

株式会社アムタス(https://www.amutus.co.jp/)(東京都港区 代表取締役社長 児玉隆志) は、提供する電子コミック配信サービス「めちゃコミック（めちゃコミ(https://mechacomic.jp/)）」の公式キャラクター「めちゃ犬」と、人気クリエイター「たかだべあ」さん制作キャラクター「けたくま」のコラボＬＩＮＥスタンプを無料配信いたします。

本アニメーションスタンプは、1月27日(火)～2月23日(月)の期間中、めちゃコミックＬＩＮＥ公式アカウントを友だち追加していただくと無料でダウンロードいただけます。

■コラボＬＩＮＥスタンプ概要

“けたたましく”動き回るコミカルさが魅力の「けたくま」と、めちゃコミックのCMなどでもおなじみの「めちゃ犬」とのコラボＬＩＮＥスタンプです。本スタンプはキャラクターたちが楽しく動くアニメーションスタンプとなっており、日常使いしやすい、可愛いキャラクターたちのスタンプ全16種類をダウンロードできます。

名称： 動く！けたくま×めちゃ犬

配信期間： 2026年1月27日(火)～2026年2月23日(月)

使用期限： ダウンロードから180日間

種類： 全16種

料金： 無料

取得方法：

めちゃコミックＬＩＮＥ公式アカウントを友だち追加すると、スタンプショップにて無料ダウンロードできます。

ダウンロードURL：

https://line.me/S/sticker/36375?utm_source=lad_external

■コラボＬＩＮＥスタンプ ダウンロード時の注意事項

・ＬＩＮＥアプリは最新のバージョンをご利用ください。

・日本国外で契約した端末の電話番号で認証した端末、あるいはFacebook認証した端末では、無料スタンプをダウンロードすることができません。

・ＬＩＮＥアプリの、ホーム＞設定＞アカウントから日本国内で契約した端末の電話番号を設定することでダウンロード可能になります。

・ブラウザは、Android標準ブラウザ、iOSはSafariを推奨とします。

【めちゃコミック（めちゃコミ） 基本情報】

サービス名称：めちゃコミック（めちゃコミ）https://mechacomic.jp/

サービス紹介はこちらからご覧ください。https://www.amutus.co.jp/service/comics/

■めちゃコミック（めちゃコミ）とは？

「めちゃコミック（めちゃコミ）」は、2006年よりサービスを開始した電子コミック配信サービスです。

豊富なオリジナルコミックや最新の人気コミック、定番コミックまで幅広く取り揃えており、「縦読み」「ページ読み」など、読者のニーズに沿ったさまざまな形式でサクサク読み進めることができます。

スマートフォンのブラウザやアプリなど多様な閲覧環境に対応しており、無料漫画も豊富なことから、国内電子書籍市場においてトップクラスの利用者数を誇っています。

※ 本リリースに記載された会社名、サービス名及び製品名等は該当する各社の登録商標または出願中の商標です。