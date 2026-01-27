なかやまきんに君さん出演「マ～ルヤナギの蒸し大豆～♪」が頭から離れない 蒸し大豆PR新動画をYouTubeにて公開

株式会社マルヤナギ小倉屋

蒸し豆・佃煮・煮豆のマルヤナギブランドを展開する株式会社マルヤナギ小倉屋（神戸市東灘区 代表取締役社長：柳本勇治）は、2026年1月28日（水）より、YouTubeにて、なかやまきんに君さんが出演し、弊社キャラクター「マルヤナギくん」と一緒に「マ～ルヤナギの蒸し大豆♪」をユニゾン歌唱する動画を公開します。併せてYouTube広告にて同動画を２週間の期間限定で配信いたします。

なかやまきんに君 蒸し大豆PR新動画概要

【3年目】なかやまきんに君さんが蒸し大豆・蒸しもち麦のPR大使に

[表: https://prtimes.jp/data/corp/35737/table/101_1_67163a1e22299d2d8d41a8a9a926d25d.jpg?v=202601270251 ]

2024年、2025年と2年連続で【蒸し大豆PR大使】を務めてくださったなかやまきんに君さんに、2026年はさらにパワーアップして【蒸し大豆・蒸しもち麦のPR大使】を務めていただきます。

この度、簡単においしく、良質なたんぱく質が摂れる「蒸し大豆」の魅力を消費者に伝える「蒸し大豆×なかやまきんに君さん×マルヤナギくん」の新動画を公開します。また、全国のスーパー・小売店でなかやまきんに君を用いたディスプレイが登場する他、マルヤナギ公式WEBサイト「蒸し大豆タウン」、YouTube、Ｘ、Instagram、LINEとも連動し、お客様にお楽しみいただける様々な企画やコンテンツを順次展開してまいります。

【公式HP「蒸し大豆タウン」 なかやまきんに君蒸し大豆PR大使着任URL】

https://www.maruyanagi.co.jp/mushimame/movie-2026/(https://www.maruyanagi.co.jp/mushimame/movie-2026/)

対象商品

- おいしい蒸し豆シリーズ（蒸し大豆・蒸し黒豆・蒸しサラダ豆）- 大容量蒸し豆シリーズ（蒸し大豆・蒸しサラダ豆・ほの甘あずき）- おやつ蒸し豆シリーズ（ほの甘あずき・ほの甘黒まめ・ほの甘紅まめ・うま塩豆ミックス）- おいしいもち麦シリーズ（蒸しもち麦・蒸し雑穀・蒸しもち麦と大豆ミックス）

※パッケージは3月頃から順次切り替え予定

マルヤナギ小倉屋について

「伝統食材の素晴らしさを次の世代へ」をメインテーマに、日本で昔から食べられてきた昆布、豆、もち麦などの穀類、根菜などの伝統食材こそが現代人の食生活に必要な食材と考え、今・未来のニーズに合う商品にして製造販売し、その素晴らしさを伝える活動に取り組んでいます。

【会社概要】

社名：株式会社マルヤナギ小倉屋

本社所在地：神戸市東灘区御影塚町4丁目9番21号

代表取締役社長：柳本 勇治

事業内容： 蒸し豆・佃煮・煮豆の製造・販売

創業： 1951年12月26日

HP：https://www.maruyanagi.co.jp/