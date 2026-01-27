ハレクラニ沖縄

ハワイで100年を超えて愛されてきた『ハレクラニ』が、初の海外進出の地として選んだ沖縄。その歴史の中で育まれてきた至高のおもてなしを受け継ぎ誕生した「ハレクラニ沖縄」（所在地：沖縄県国頭郡恩納村名嘉真1967-1、総支配人：福永 健司）は、姉妹ホテルとの深い絆を祝うスペシャルイベント「A Tale of Two Halekulanis 2026 ～ハワイに想いを馳せて～」を開催いたします。

2020年の初開催から第6回目を迎える今回は、本イベント初となる、3月1日から31日までの1か月間にわたるロングラン開催が決定いたしました。



期間中は、ハレクラニ(ワイキキ)のシェフ監修メニューや当ホテルのバーテンダーが趣向を凝らしたスペシャルカクテルをはじめ、ヘザー・ブラウンのアート展示販売、ローレン・ロスのオリジナルグッズ販売も実施。さらに、期間限定のマラサダやかき氷のポップアップ、ライブ、講演会など、ハワイアン・ラグジュアリーを体現する多彩なプログラムをご用意しております。また、グループ旅行でも快適にお過ごしいただける「コネクティングルーム確約プラン」も登場。ハレクラニの伝統と沖縄の感性が共鳴する、特別な1か月を皆さまにお届けいたします。

【ダイニング】

イベント期間中は、館内2つの個性豊かなダイニングスポットにて、心躍るハワイアンテイストのメニューをご提供いたします。オールデイダイニング「ハウス ウィズアウト ア キー」では、心地よいハワイアンミュージックが流れるリラックスした雰囲気の中、ハレクラニ(ワイキキ)のシェフが監修した特別なディナーコースや、5日間限定のブランチ、そして当ホテルオリジナルのパンケーキセットをご用意。また、サンセットバー「スペクトラ」では、昼下がりのハワイアンなアフタヌーンティーから、沖縄県内の人気かき氷店ポップアップ、当ホテルのバーテンダーが趣向を凝らしたオリジナルカクテルまで、刻々と移り変わるハワイの彩りに満ちたひとときをお楽しみいただけます。

■オールデイダイニング「ハウス ウィズアウト ア キー」

ハレクラニの美学が宿る、至福のディナーコース

昨年、大きな反響をいただいたハレクラニ(ワイキキ)のバンケット・イベントシェフ、シェイデン・サトウが再来。本イベントのために、五感を満たす特別なコース料理を監修いたしました。バタフライピーで彩ったマグロの前菜に始まり、ハワイのソールフードである「オックステールスープ」や「ラウラウ」を沖縄の厳選食材と融合させた、唯一無二の逸品をご堪能いただけます。ハワイ最大の食の祭典「ハワイフード&ワインフェスティバル」や「ハワイ国際映画祭」のオスカーナイトガラディナーを成功に導いてきた実力派。世界を魅了するサトウの確かな技術と感性が、沖縄の地で新たな美食の物語を紡ぎ出します。

ディナーコース 12,000円

2026年3月1日（日）～ 3月31日（火）17:00-22:00 (L.O. 21:30)

ハワイアン ウィークエンド ブランチ

毎年多くのゲストを魅了する「ウィークエンドブランチ」を、本イベントに合わせて開催。南国のエッセンスをふんだんに取り入れた多彩なメニューを、開放感あふれるブッフェスタイルでご用意いたします。ハワイアンソルトで旨みを引き出し、丁寧に焼き上げた「骨付きあぐー豚ローストポーク」をはじめ、サイミンやハワイアンロールなど、シェフのこだわりの品々がラインナップ。ハワイの風を感じる空間で、週末を鮮やかに彩る特別なブランチタイムをお楽しみください。

ハワイアン ウィークエンド ブランチ 大人 6,000円、お子様 （7-12歳） 3,000円

2026年3月14日(土)・15日(日)・20日(金)・21日(土)・22日(日) 6:30-14:30（最終入店13:30）

※ご宿泊でないお客様のご利用及び、事前予約は11:00より承ります。

※事前のオンライン予約をおすすめいたします。

ハレクラニ沖縄オリジナルスフレパンケーキセット

当ホテルで不動の人気を誇る、スフレ仕立てのオリジナルパンケーキ。空気をたっぷり含んだふわふわの生地を贅沢に3段重ねにし、メイプルシロップとバターを贅沢に使用した濃厚なソースで仕上げました。口の中で軽やかに溶けるパンケーキに、香ばしくローストしたヘーゼルナッツのアクセントが絶妙に重なります。厳選したコーヒーや紅茶とのドリンクセットで、優雅なティータイムを心ゆくまでご堪能ください。

スフレパンケーキセット 3,500円

2026年3月1日（日）～ 3月31日（火）12:00-14:30 (L.O. 14:00)

■サンセットバー「スペクトラ」

水平線を望む特等席で、南国の風を感じる至福のアフタヌーンティーとミクソロジー

目の前に広がる水平線が刻一刻と表情を変える、サンセットバー「スペクトラ」。ハワイの物語を映し出したアフタヌーンティーに加え、本イベント期間中の6日間限定で、沖縄県内の人気店によるかき氷のポップアップも特別開催いたします。バーテンダーの感性が光るカクテルと共に、ハレクラニ沖縄ならではの特別なひとときをお愉しみください。

ハレクラニ ハワイアン アフタヌーンティー

「レインボー・ステイト(虹の州)」と称されるハワイ。幸運の象徴である虹は、古代より人々と神々を結ぶ神聖な道と信じられてきました。今回、サンセットバー「スペクトラ」では、この”虹”の鮮やかな色彩と、ハレクラニのアイデンティティである”Seven Shades of White (七彩の白)”をテーマに掲げた特別なアフタヌーンティーをご用意いたしました。バナナの黄、海の青、山のシダの緑、王家の羽の赤、イリマの花の橙、そして女王のドレスの紫。六色の虹と、七彩の白が共演する洗練された世界を、目にも鮮やかなスイーツとセイボリーで表現しています。ハワイの風味を閉じ込めたホテルメイドのスコーンや、豊富なオリジナルティーセレクションと共に、五感を満たす至福のひとときをお楽しみください。

ハレクラニ ハワイアン アフタヌーンティー 7,500円

2026年3月1日（日）～ 3月31日（火） 14:00-17:00 (L.O. 16:30)

沖縄が誇る名店「氷ヲ刻メ」特別ポップアップ【6日間限定】

全国の名店を巡り、東京・世田谷の人気店で研鑽を積んだ店主が2018年にオープンした、北谷町のかき氷専門店「氷ヲ刻メ」。独創的なトッピングと繊細な削りによる唯一無二の味わいで、県内外から多くの愛好家を引き付ける同店が、サンセットバー「スペクトラ」へ6日間限定で特別出店いたします。

夜の帳が下りるバーという洗練された空間で提供されるのは、これまでの概念を覆すような、芸術的な一杯。一日の締めくくりにふさわしい新感覚のデザート体験として、窓外に広がる夜景とともに、この期間しか出合うことのできない至福の口どけを心ゆくまでお愉しみください。

メニュー：沖縄の塩キャラメル 2,000円、キャラメルマカダミアナッツ 2,200円、ココナッツティラミス 2,500円、

ハレクラニプレミアムアソート 3,000円

2026年3月17日(火)～22日(日) 18:00～22:00

ハワイアンミクソロジーカクテル&モクテル

・ラニ ポル クーラー：名作カクテル「ブルーハワイ」をノンアルコールでモダンにアレンジ。ココナッツウォーターをベースに、日本の伝統的な甘酒の優しい甘みと、パイナップルの酸味を重ね、南国の澄み渡る海を彷彿させるフルーティーな味わいに仕上げたモクテルです。

・リュクス オーレリア：自家製マンゴーラムをベースに、ハワイで人気のスーパーフード”ウベ”を軽やかなエスプーマで表現した一杯。芳醇なマンゴーの甘みと、ウベのまろやかな口当たりが美しく調和する、贅沢なミクソロジーカクテルです。

ラニ ポル クーラー 2,000円、リュクス オーレリア 2,500円（写真左より）

2026年3月1日（日）～ 3月31日（火） 17:00-23:30（L.O. 23:00）

【ポップアップショップ】

レナーズ マラサダ ポップアップショップ

1952年にハワイ・オアフ島で創業し、ロコや観光客に絶大な人気を誇る「Leonard’s Bakery」。近年、その魅力が再注目され、ますます人気が高まっているハワイアン・スイーツ「マラサダ」の名店です。今回のポップアップでも、揚げたてのマラサダや可愛らしいオリジナルグッズに加え、ハレクラニ沖縄オリジナルのコーヒーをはじめとするドリンクをご用意いたします。

マラサダシュガー320円、マラサダシナモン320円、マラサダパフ カスタード390円

2026年3月7日（土）～ 3月15日（日） 10:00-17:00 (L.O.16:30)

BBQエリア（ビーチフロントウイング2F ロビー階）

ハレクラニマルシェ

沖縄の太陽が育んだ瑞々しい野菜や旬のフルーツ、そして丁寧な想いが込められた地元の特産品をご用意いたします。この時期ならではの土地の恵みとの出合いをぜひお愉しみください。

2026年3月20日(金)・21日(土) 10:00-13:00

BBQエリア（ビーチフロントウイング2F ロビー階）

【ブティック】

ヘザー・ブラウン

世界中のファンを魅了するハワイのサーフアーティスト。力強いラインと鮮やかな色彩で描かれる作品には、ハワイの海や自然、動物たちへの深い愛情が溢れています。ハワイの柔らかな風を感じるような、心温まるファインアートをご堪能ください。

ローレン・ロス

カイルアを拠点に活動するアーティスト&デザイナー。水彩やアクリルを自在に操り、ハワイの大自然をトロピカルな配色で繊細に描き出します。彼女独自の感性が光るオリジナルグッズを手に、色彩豊かな世界観をお楽しみください。

【エンターテインメント】

小笠原リサ氏が語る、二つのハレクラニと究極のリゾートスタイル

ハワイ渡航歴100回を超え、SNSや旅行書籍で高い支持を集める小笠原リサ氏をお迎えいたします。

最新のハワイ事情をはじめ、沖縄とハワイ、二つの「ハレクラニ」に共通するラグジュアリーの真髄まで、旅のエキスパートならではの視点で語っていただきます。ハワイの風と沖縄の光が交差する、リゾートの新たな魅力を発見するひとときをご体験ください。

小笠原リサ氏が語る、二つのハレクラニと究極のリゾートスタイル

開催日時：2026年3月14日(土) 18:00-19:00

会場 ：ボールルーム「ハウテラス」（ビーチフロントウイング3F）

料金 ：10,000円

定員 ：先着60名様

ご予約 ：https://halekulaniokinawa.jp/risaogasawara

備考 ：講演会とハウス ウィズアウト ア キーでのコースディナー付きの宿泊プランも

ご用意しております(下部参照)。

16歳以上のお客様を対象とさせていただきます。

プロフィール

小笠原 リサ

トラベルライフスタイルプロデューサー

「リサのLOVEハワイ」はAmebaブログ・ハワイ部門で7年連続1位を獲得、SNS総フォロワー数13万人超え。旅を通じた豊かで洗練されたライフスタイルを提案する。『CREA Web』や『地球の歩き方Web』など、大手女性誌・旅行誌で連載コラムを執筆するほか、旅行関連の著書を多数出版。プロデュースしたコラボアイテムが即日完売するなど、そのセンスと発信力をいかして幅広く活躍中。

【Instagram】@risahawaii(https://www.instagram.com/risahawaii/)

【ブログ】「リサのLOVEハワイ(https://ameblo.jp/risa-celeblog/)」

“ウクレレジプシー(キヨサク from MONGOL800)” ウクレレライブショー

毎年多くのゲストを魅了する、キヨサクによるソロプロジェクト「ウクレレジプシー」が今年も登場。空が美しい茜色に染まる黄昏時、旅するように奏でられる心地よいウクレレの音色と温かな歌声が、ハレクラニ沖縄を優しく包みます。開放感あふれるエンターテインメントエリアでのライブに加え、その様子は客室のテレビでも配信。刻一刻と表情を変える夕景とともに、心に響く音楽をご鑑賞ください。

ウクレレライブショー

2026年3月22日(日)

17:30-18:30

オールデイダイニング

「ハウス ウィズアウト ア キー」

（ビーチフロントウイング2F ロビー階）

プロフィール

沖縄出身の３ピースバンドMONGOL800のヴォーカル&ベース、作詞・作曲を担当。生まれ育ち現在も生活の拠点である沖縄から発信する自然体の言葉、平和を願うメッセージが多くの人々の共感を呼び、熱い支持を得ています。

【スパハレクラニ】

ホ・オラ・マリエ ～穏やかな癒し・静寂の中の回復～

ハワイ原産のプロダクトとホットストーンを組み合わせ、身体の奥深くまで温もりを巡らせる特別なトリートメントを提供いたします。 足先から膝への丁寧なケアが日々の疲労を解き放ち、フェイシャルではストーンとハンドテクニックの融合により、肌本来の輝きを呼び覚まします。

120分コースでは、背中と脚へのロミロミも加わり、全身を包み込むように整えていきます。ハレクラニ沖縄ならではの深い休息をご体験ください。

ホ・オラ・マリエ

90分 56,000円(フット・フェイシャル)、120分 67,000円 (フット・ボディ・フェイシャル)

2026年3月1日（日）～ 3月31日（火） 11:00-23:00（最終受付：21:30）

【公式サイト限定宿泊プラン】

コネクティングルームで過ごす、水入らずのグループステイ

最大4名様までご利用いただける、コネクティングルーム確約プランをご用意しました。2つの部屋を自由に行き来しながら、それぞれのプライバシーも守れる快適な空間。ご家族や大切な方と気兼ねなく、穏やかなひとときをお過ごしください。

【公式サイト限定】Family Connecting Rooms 最大4名様ご利用可能 <ご朝食付き>

客室： エグゼクティブオーシャンフロントキング(スイート)1室＋デラックスパーシャルオーシャンビューツイン(スタンダードルーム)1室

料金： 180,000円～

宿泊予約：

https://halekulaniokinawa.jp/connectingrooms

小笠原リサ氏講演会参加宿泊パッケージ(16歳以上のお客様が対象となります)

小笠原リサ氏の講演会とともに、ハレクラニ沖縄の美食を堪能する特別な宿泊プランをご用意しました。講演会の後は、「ハウス ウィズアウト ア キー」にてイベント期間限定のコースディナーをご提供いたします。ハワイと沖縄の風を感じる至福のひとときをお過ごしください。

【公式サイト限定 3月14日ご宿泊】小笠原リサ氏講演会参加宿泊パッケージ<ご夕食・朝食付き>

客室：プレミアオーシャンビュー

料金：2名様1室利用130,296円～

特典：夕食時のファーストドリンク、駐車場利用無料

宿泊予約：

https://halekulaniokinawa.jp/popularrisa

A Tale of Two Halekulanis 2026特設サイト：

https://www.okinawa.halekulani.com/events/tale/

※ 表示の料金には消費税、サービス料が含まれております。

※ メニューや実施内容、開催日時は、予告なく変更する場合がございます。

※ すべての写真はイメージとなり、実際に提供するものとは異なる場合がございます。

ハレクラニ（ワイキキ）について

1984年のオープン以来、世界最高かつ高い評価を受けるラグジュアリーホテルのひとつとして、ハレクラニ（ワイキキ）は500以上の栄誉、賞を受賞してきました。Conde Nast Traveler のReader’s Choice Award では、オアフ島のホテルの中で1位に選ばれ、2018年のBest Hotels on Oahu in Travel + Leisureのひとつにも選ばれました。ハレクラニには、スパハレクラニ、ハウス ウィズアウト ア キー、ルワーズ・ラウンジ、オーキッズの他、ハワイで最長かつ連続でAAA のファイブダイヤモンドを取得し、フォーブス・トラベルガイドの五つ星レストランに輝くラ・メールがあります。また、20年間におよぶオアフ島を最も象徴する文化的施設との特別な連携を通じて、芸術や文化に力を入れてきました。ハレクラニ（ワイキキ）はホノルルを拠点とするハレクラニコーポレーションのブランド管理部門であるHotels and Resorts of Halekulani が運営し、同部門は ハレプナ・ワイキキ・バイ・ハレクラニも監督しています。ハレクラニは、ザ・リーディングホテルズ・オブ・ザ・ワールドのメンバーであり、東京を代表するホテル「帝国ホテル」とも提携しています。

ハレクラニ沖縄について

ハワイを代表するホテル「ハレクラニ」の2つ目のホテルであり、ハワイ以外では初のホテルである「ハレクラニ沖縄」は沖縄本島の恩納村に位置するラグジュアリーなビーチリゾートです。周囲の地理的景観を生かして 建設されたこのホテルは、沖縄海岸国定公園内の約8万7,000平方メートル におよぶ敷地面積と豊かな自然に囲まれ、全長 約1.7kmの海岸線沿いに面しています。4つの個性あふれるレストランをはじめ、バーやBBQエリア、スパハレクラニ、フィットネスジム、ラグジュアリーなブティック、約200平方メートル の広さを持つ会議・コンベンションスペース、5つのプール（屋外４、屋内１）など、多彩な施設を備えています。メインプールの「オーキッドプール」は、ハレクラニのシンボルであるカトレアを約150万個ものモザイクタイルで描いています。ハレクラニ沖縄は世界の中で最も特別でラグジュアリーなホテルだけが加盟できるザ・リーディングホテルズ・オブ・ザ・ワールド（LHW）の、日本で3番目の加盟ホテルです。また、2023年より、ラグジュアリー・トラベラーとホテルやクルーズなどをつなぐ世界的ラグジュアリー・トラベル・ネットワーク「ヴァーチュオソ（Virtuoso）」に、沖縄のホテルで唯一加盟しています。