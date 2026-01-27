【DIOR FINE JEWELLERY】「ローズ デ ヴァン」新作アイテムのサヴォワールフェールを公開

クリスチャン・ディオール合同会社

ヴィクトワール・ドゥ・カステラーヌの創造性豊かな発想力によってデザインされた「ローズ デ ヴァン」は、運命の神秘を信じたムッシュ ディオールとメゾンの本質に、詩情あふれるオマージュを捧げます。この度公開されたビジュアルでは、アトリエが誇る類稀な匠の技により、クリエイションが完成へと導かれる過程が鮮やかに捉えられています。

2026年には、「ローズ デ ヴァン」コレクションに、オニキスをあしらったモダンなデザインや、「エトワール デ ヴァン」のホワイトゴールドモデルが登場しました。作品に込められた職人たちの情熱と技術が、身につける人の個性を輝かせ、内なる星しるべへと誘います。

(C) TANYA & ZHENYA POSTERNAK

「ローズ デ ヴァン」 / 2026年1月22日発売

ネックレス / イヤリング / ブレスレット

JRDV95278 / JRDV95280 / JRDV95279

PGｘDIAｘオニキス

705,000円 / 695,000円 / 685,000円

ネックレス / ブレスレット

JRDV94147 / JRDV95266

PGｘDIA

2,000,000円 / 1,500,000円

ネックレス / ブレスレット

JRDV94148 / JRDV94150

WGｘDIA

4,500,000円 / 3,500,000円

「エトワール デ ヴァン」

ネックレス / シングルピアス / ブレスレット

JRDV95267 / JRDV95268 / JRDV95289

WGｘDIA

410,000円 / 300,000円 / 385,000円



＠Dior #Dior #ディオール

#ディオールファインジュエリー

【お問合せ先】

クリスチャン ディオール

TEL：0120-02-1947

https://x.gd/DYzir