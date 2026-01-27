【DIOR FINE JEWELLERY】「ローズ デ ヴァン」新作アイテムのサヴォワールフェールを公開
ヴィクトワール・ドゥ・カステラーヌの創造性豊かな発想力によってデザインされた「ローズ デ ヴァン」は、運命の神秘を信じたムッシュ ディオールとメゾンの本質に、詩情あふれるオマージュを捧げます。この度公開されたビジュアルでは、アトリエが誇る類稀な匠の技により、クリエイションが完成へと導かれる過程が鮮やかに捉えられています。
2026年には、「ローズ デ ヴァン」コレクションに、オニキスをあしらったモダンなデザインや、「エトワール デ ヴァン」のホワイトゴールドモデルが登場しました。作品に込められた職人たちの情熱と技術が、身につける人の個性を輝かせ、内なる星しるべへと誘います。
「ローズ デ ヴァン」 / 2026年1月22日発売
ネックレス / イヤリング / ブレスレット
JRDV95278 / JRDV95280 / JRDV95279
PGｘDIAｘオニキス
705,000円 / 695,000円 / 685,000円
ネックレス / ブレスレット
JRDV94147 / JRDV95266
PGｘDIA
2,000,000円 / 1,500,000円
ネックレス / ブレスレット
JRDV94148 / JRDV94150
WGｘDIA
4,500,000円 / 3,500,000円
「エトワール デ ヴァン」
ネックレス / シングルピアス / ブレスレット
JRDV95267 / JRDV95268 / JRDV95289
WGｘDIA
410,000円 / 300,000円 / 385,000円
