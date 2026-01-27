【ルイ・ヴィトン】鮮やかな色合いや多彩な動植物のモチーフがポイントのメンズスニーカーの新作が登場

ルイ・ヴィトン ジャパン株式会社

ルイ・ヴィトンは、2026春夏メンズ・コレクションより、鮮やかな色合いをスプレー仕上げで際立たせたスエードレザー製の「LV ティルテッド スニーカー」や、さまざまな大陸で見られる多彩な動植物をデニムに刺繍を施した「LV × ザ・ダージリン リミテッド LV トレイナー スニーカー」、2007年の映画に登場したルイ・ヴィトンの特注ラゲージから着想を得た、特別な「LV × ザ・ダージリン リミテッド LV バターソフト スニーカー」など、メンズスニーカーの新作を発売しました。

鮮やかな色合いをスプレー仕上げで際立たせた、スエードレザー製の「LV ティルテッド スニーカー」。グラフィカルなホワイトのトリミングとシューレースが、2000年代初頭の大胆なデザインを彷彿させます。一目でルイ・ヴィトンと分かる傾いたLV イニシャルのシグネチャーをシュータンとアウトソールにあしらいました。

製品名：LV ティルテッド スニーカー

価格：190,300円

素材：スエードカーフレザー

メゾンが2007年の映画のために手掛けた特注ラゲージをインスピレーションとする「LV × ザ・ダージリン リミテッド LV ティルテッド スニーカー」。さまざまな大陸で見られる多彩な動植物のモチーフをデニムに刺繍で施しました。アッパーをホワイトのシューレースとヌメ革のトリミングで引き立て、シュータンとアウトソールには一目でルイ・ヴィトンと分かるやや傾斜したLV イニシャルのシグネチャーを配しています。

製品名：LV × ザ・ダージリン リミテッド LV ティルテッド スニーカー

価格：303,600円

素材：刺繍を施したデニム

さまざまな大陸で見られる多彩な動植物のモチーフをデニムに刺繍で施した「LV × ザ・ダージリン リミテッド LV トレイナー スニーカー」。2007年の映画のためにメゾンが手掛けたラゲージから着想を得ています。レザートリミングにLV イニシャルとメゾンの創業年を意味する「#54」のシグネチャーをエンボス加工であしらい、特別な1足を引き立てました。

製品名：LV × ザ・ダージリン リミテッド LV トレイナー スニーカー

価格：323,400円

素材：刺繍を施したデニム

2007年の映画に登場したルイ・ヴィトンの特注ラゲージから着想を得た、特別な「LV × ザ・ダージリン リミテッド LV バターソフト スニーカー」。さまざまな大陸で見られる多彩な動植物をプリントでレザーのアッパーに施し、サイドはダイナミックなLV イニシャルで引き立てました。スニーカーがスポーツからファッションに進化した1960年代にオマージュを捧げる、メンズ クリエイティブ・ディレクター ファレル・ウィリアムスがデザインを手掛けた1足。

製品名：LV × ザ・ダージリン リミテッド LV バターソフト スニーカー

価格：286,000円

素材：プリントを施したカーフレザー

*税込価格表記

PHOTO CREDIT：LOUIS VUITTON

ルイ・ヴィトンについて

1854年の創業以来、ルイ・ヴィトンは、革新とスタイルを組み合わせた独自のデザインを常に最高級な品質で提供し続けています。現在もトラベルラゲージ、バッグ、アクセサリーなどの製品を通じて、クリエイティブでありながらエレガントで実用的である、創業者ルイ・ヴィトンが生み出した「旅の真髄(こころ)」の精神を忠実に受け継いでいます。ルイ・ヴィトンというストーリーを作り上げたのは「大胆さ」でした。伝統を重んじ、歴史の中で建築家やアーティスト、デザイナーに門戸を開き、プレタポルテ、シューズ、アクセサリー、ウォッチ＆ファインジュエリー、フレグランスなどの分野を開拓してきたのです。これらの丁寧に製作された製品は、ルイ・ヴィトンがクラフツマンシップにいかにこだわりを持ってきたかという証となっています。

詳細は、ルイ・ヴィトン 公式サイトhttps://www.louisvuitton.com をご覧ください。