【アジアクロカン】日本代表が決定！！／東京2025世界陸上で入賞した三浦龍司、廣中璃梨佳が選出！！

2026年2月21日（土）に福岡市・海の中道海浜公園で開催される「アジア陸上競技クロスカントリー選手権大会福岡2026」に派遣する日本代表選手が別紙の通り決定しましたのでお知らせいたします。



シニア日本代表には、東京2025世界陸上競技選手権大会で男子3000m障害物8位入賞の三浦龍司（SUBARU）、女子10000mで6位入賞の廣中璃梨佳（JP日本郵政G）を選出し、U20では男子に滋賀国民スポーツ大会少年B・3000m優勝の稲垣翔馴（洛南高校）、女子に第41回U20日本選手権3000m優勝の宇都宮桃奈（札幌山の手高校）をはじめ、計16名を日本代表選手として派遣いたします。





本大会はアジア陸上競技連盟（AA）が主催するクロスカントリー選手権であり、アジア各国の有力選手が集い、アジア王者の座をかけて熱戦が繰り広げられます。福岡での開催は1991年（第1回／福岡）、2014年（第12回／福岡）に続き3度目、12年ぶりとなります。

【大会情報】

■大会名：アジアクロスカントリー選手権大会 福岡2026

■開催日程：2026年2月21日（土）

■開催都市：福岡市・海の中道海浜公園

※第109回日本陸上競技選手権大会・クロスカントリー競走、第41回U20日本陸上競技選手権大会・クロスカントリー競走と併催いたします。

【日本代表選手団】

▼アジアクロスカントリー選手権大会 福岡2026 日本代表選考要項

https://www.jaaf.or.jp/files/upload/202510/23_125559.pdf



▼アジアクロスカントリー選手権大会 福岡2026 大会ページ

https://www.jaaf.or.jp/competition/detail/2011/



