他社から乗り換えで初回20%OFF！デジタルホームステージング「カグオク」乗り換え支援キャンペーン開始

カグオク株式会社リプレイス支援キャンペーン開催中！

カグオク株式会社（本社：東京都文京区、代表取締役社長：増山大知）は、2026年01月27日より、現在他社のデジタルホームステージングサービスを利用中、または過去に利用実績のある不動産事業者様を対象とした「デジタルホームステージング 乗り換え応援キャンペーン」を開始いたしました。あわせて、移行に伴う負担を最小化するための受け入れ・運用移行支援を強化し、物件掲載や募集・販売活動が止まらない体制づくりを支援してまいります。

参加はこちらから :https://kaguoku.jp/accounts/signup

■ 「デジタルホームステージング リプレイス支援キャンペーン」概要

本キャンペーンでは、他社サービス（AI、バーチャルのみ）の有料利用実績がある事業者様を対象に、以下の特典を提供いたします。

1. 初回利用分（最大3枚）を20%OFF

初回は割引により、小さく試しながら当社の納品クオリティとスピードをご確認いただけます。

また当社サービスは、サブスクリプションではなく従量課金制のため、必要なときに必要な枚数だけご利用いただけます。



※対象サービス

- カグオク（デジタルホームステージング）(https://kaguoku.jp/)- カグケシ（空室写真生成）(https://kaguoku.jp/kagukeshi)2. 既存案件の再現・移行サポート

他社サービスで作成された過去の事例画像やご要望をヒアリングし、可能な限り既存のテイストに近い仕上がりになるよう、制作チームが調整・サポートを行います。これまで築き上げてきたブランドイメージを損なうことなく、スムーズな移行を支援します。

3. 優先対応

切り替えに伴う急ぎの案件や緊急のご相談に対し、優先的に制作体制を確保します。

最短即日での納品体制により、販売機会の損失を防ぎます。

4. 大口一括発注（50枚～）へのボリュームディスカウント

在庫物件の一斉更新など、一度に50枚以上のご発注をいただける事業者様には、本キャンペーンの割引とは別に、さらに手頃な「大口発注向け特別ボリュームディスカウント」を適用いたします。大規模な移行をご検討の際はお問い合わせ(https://kaguoku.jp/contact)よりご相談ください。

■ キャンペーン適用条件

対象者- 現在、他社のホームステージングサービスを有料で利用している不動産仲介会社、買取再販事業者、および関連事業者。- 過去に他社サービスを有料で利用していた実績がある事業者。※※無料トライアルのみの利用は対象外となります。適用範囲- 1社につき1回限り、初回発注分（最大3枚まで）に適用されます。

■ 参加方法

本キャンペーンへのご参加には、「カグオク」への会員登録（無料）が必要条件となります。 以下のボタンより無料会員登録を行ってください。

■ キャンペーン実施の背景

参加はこちらから :https://kaguoku.jp/accounts/signup【仕上がりイメージ】デジタルホームステージングの生成例3LDKダイニング_Before3LDKダイニング_After（ラグジュアリー）3LDKダイニング_Before3LDKダイニング_After

昨今の不動産仲介・買取再販市場において、デジタルホームステージング（空室写真への家具合成）は、反響獲得に不可欠な販促手法として定着しています。一方で、特定の外部サービスに依存した運用は、サービス提供元の事業状況の変化や仕様変更により、不動産事業者の業務フローが停止するリスク（BCP課題）を抱えています。

また、新たなサービスへの乗り換えに際しては、「これまで通りの画像テイストが再現できるか」「新しいオペレーションへの移行コスト」といった懸念が障壁となっていました。

当社はこれらの課題を解決し、不動産事業者が安心して販売活動を継続できる環境を提供するため、他社サービスを利用されていた事業者様を対象に、リスクなく「カグオク」の品質とスピードを検証していただける支援キャンペーンを策定いたしました。単なる代替利用にとどまらず、安定的な業務インフラとして当社サービスをご活用いただくことを目指します。

代表コメント

代表取締役社長 増山大知

不動産実務において、物件画像の加工はもはや『あったら良いもの』から『なくてはならないインフラ』へと変化しています。利用中のツールが使えなくなったり、品質が安定しなかったりすることは、不動産事業者様の営業活動において致命的な機会損失につながります。

今回のキャンペーンは、そうした事業者様の不安を解消し、スムーズに『カグオク』という新しい選択肢を検証していただくためのものです。単なるツールの提供にとどまらず、貴社の成約率最大化に向けたパートナーとしてサポートさせていただきます。

会社概要

カグオク株式会社は、デジタルホームステージング「カグオク」（リリース1.5年で250社以上が登録）を主軸に、原状回復シミュレーション「カグケシ」、リノベーション提案に特化した「カグオクリノベ」、オフィス空間向けAIステージング「カグオクオフィス」、セルフ操作型AIモデル「カグオクAI」など、用途別に最適化した不動産専用AIソリューションを開発・提供しています。

不動産業界に特化したシステム／アプリ開発、AI導入支援、ITコンサルティングも展開しており、住宅・オフィス・リノベ・ガレージなど多様な領域の業務を支援しています。

会社名：カグオク株式会社

本社：東京都文京区後楽二丁目3-21 住友不動産飯田橋ビル2F

代表者：代表取締役社長 増山 大知

設立：2023年8月10日

URL：https://kaguoku.jp/corporate

事業内容：

・デジタルホームステージング「カグオク」

https://kaguoku.jp

・原状回復シミュレーション「カグケシ」

https://kaguoku.jp/kagukeshi

・リノベ向けデジタルホームステージング「カグオク リノベ」

https://kaguoku.jp/renovation

・Jクレジット直接買取サービス「Jクレジット買取センター」

https://jcredit.kaguoku.jp/

・ITコンサルやシステム開発のご相談はこちら

https://kaguoku.jp/contact