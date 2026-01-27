【最大70%OFF】amood、「春先取り SALE」を開催！

ABLY Corporation., Inc.

K-ファッション通販アプリ「amood（アムード）」が、1月26日(月)より2026年2月1日(日)まで商品別最大70%OFFに加え、さらに10%OFF追加クーポンを配布する特別な特典満載の「春先取りSALE」を開催します。今回のキャンペーンには、MUCENT（ムセント）、Anyonemore（エニワンモア）、BEIDELLI（ベイデリー）、SUGAR POWDER（シュガーパウダー）など、日本で大人気な韓国ブランドが多数参加しており、季節を先取りする感度の高いアイテムをチェックできます。

特に今回のキャンペーンでは、デイリーコーデに参考になる「曜日別・春のスタイリング（OOTD）」コンテンツを用意しました。寒暖差のある天候に備えた軽いジャケットやカーディガン、春らしい爽やかなカラーが目を引くニットやブラウス、絶妙な厚みのデニム、パンツ、スカートなどが豊富に揃っており、お買い物の悩みを解決する実用的なスタイリングガイドを提案します。

キャンペーンリンク： https://www.amood.jp/events/spring-sale(https://www.amood.jp/section-webview?uri=https%3A%2F%2Fevent.pastelco.jp%2Fevent%2F19707%3Ffrom%3Dshortcut§ionName=%E6%98%A5%E5%85%88%E5%8F%96%E3%82%8A%5CnSALE&title=amood)

■ おすすめのPICK UPアイテム

Anyonemore(エニワンモア) / テナー軽量ストリングウェロンパーカー(https://www.amood.jp/products/19330063)

軽さと保温性を兼ね備えたウェロン素材を使用し、晩冬から初春まで大活躍するデイリーアウターです。ダウン特有の重さを解消し、しっかりとした厚みがありながらも動きやすく、実用性とデザイン性を両立。裾のストリングを調節することで、お好みのシルエットにアレンジ可能です。

The Pink(ザ ピンク) / [Y2K/ジョガー可能] バーム ハイウエスト ストラップ ウォッシング デニム カーゴ パンツ(https://www.amood.jp/products/12152220)

Y2Kムードが漂うハイウエスト仕様のデニムカーゴパンツ。裾のストラップでジョガーパンツとしても着用可能な2WAYデザインにより、その日の気分やスタイルに合わせてシルエットを自由に変えられます。ハイウエスト設計で脚が長く見え、サイドポケットがスタイリッシュなアクセントになります。

SUGAR POWDER(シュガーパウダー) / パンプキン ウィンター ボカシ アルパカ 厚み ミックス ラウンド ウールニット(https://www.amood.jp/products/19447239)

【70%OFFの超特価アイテム！】 冬から春まで活用できる絶妙な厚みのニットです。1枚でも、レイヤードでも楽しめる万能アイテム。手の甲を覆う袖丈がキュートなムードを演出し、デイリーに使いやすい愛らしい4色展開。お好みに合わせて色違いで揃えるのもおすすめです。

LAINI（ライニ） / ベーシックスリムフィットロングスリーブTシャツ(https://www.amood.jp/products/19222591)

ベーシックスリムフィットロングスリーブTシャツ 通常タイプと裏起毛タイプの2バージョン展開で、オールシーズン活躍するアイテムです。LAINI自社製作（MADE）製品ならではの高いクオリティとリーズナブルな価格が自慢。チクチク感のない柔らかい生地で、着心地抜群です。ホワイト、グレー、ブラックの活用度が高い3色に、S・M・Lの3つのサイズを展開しています。



会社概要

● 社名：株式会社ABLY Corporation

● 代表取締役：姜 石燻 (カン・ソクフン)

● 本社所在地：大韓民国ソウル特別市瑞草区江南大路465 6/9F

同社は、グローバルファッション・ビューティEコマースプラットフォームを運営しており、韓国No.1ファッション通販アプリ 「ABLY（エイブリー）」 を展開しています。

会社ホームページ： https://ably.team/

amood（アムード）について

amoodは、女性ファッション通販アプリです。

AIベースのパーソナライズ技術、最新K-スタイル商品、そして日本専用グローバル物流センターによる安心配送を通じて、ファッションアイテムをスムーズにお届けしています。

サービスURL： https://amood.jp

