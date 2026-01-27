≪お知らせ≫E19 中央道　恵那峡SA（下り）岐阜県立中津商業高等学校と「五平フィナンシェ」完成お披露目会のご案内

中日本エクシス株式会社

中日本エクシス株式会社 一宮支店（愛知県一宮市、支店長・吉井(よしい) 基博(もとひろ)）は、岐阜県立中津商業高等学校（岐阜県中津川市、校長・丸山(まるやま) 裕(ゆたか)）、および株式会社名鉄ミライートと連携し、E19 中央自動車道（中央道） 恵那峡サービスエリア（SA）（下り、岐阜県恵那市）の新たな土産品として「五平フィナンシェ」を開発しました。本商品は、恵那峡SA（下り）の“未来の新名物”として、2026年2月3日（火）より販売開始します。

生徒たちから直接、開発に向けた思いなどご説明していただきますので、ぜひ、この機会に、現地お披露目会にお越しいただき、ご取材いただきますようお願いいたします。

記

１．開催日時：2026年2月3日（火)14時00分～15時00分 （受付開始時間：13時45分）

2．開催場所：岐阜県立中津商業高等学校 同窓会館（蘇水会館）１階

住所：岐阜県中津川市駒場大岩1646

３．参加申込：ご取材いただける場合は、（別添）にご記入のうえメールまたはFAXでお申込みください。誠に恐縮ですが、1月30日（金）17時までにお願いします。

４．受付場所：岐阜県立中津商業高等学校 同窓会館（蘇水会館）１階

※当日は、会場付近に係員がおりますので、名刺をご持参いただき受付をお済ませのうえご参加をお願いします。

5．注意事項

・参加される生徒の中には、撮影への協力が難しい生徒もいらっしゃいます。撮影の際は、必ず随行している教員または弊社社員に確認のうえ、対象の生徒本人から撮影許可を取ったうえで、撮影許可を得てください。

・物撮り用のメニューについては、完成品を別テーブルにご用意します。試食につきましては、物撮り

用とは別に数食分を準備しておりますので、取り分けてご試食ください。

・お披露目会進行中は弊社が指定した撮影スペース内で実施いただきますようお願いします。

６．駐車場案内図 詳細なアクセスはこちらをご確認ください。

＜岐阜県立中津商業高等学校HP＞

以 上

別紙：参加申込書

https://prtimes.jp/a/?f=d5505-743-2c0785f5adf58d1e16021721e580b560.pdf

