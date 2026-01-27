【AI時代のキャリア観を再定義する！】複合型キャリアイベント　『キャリテン』を2月15日に開催します

株式会社ヤマサ

2026年現在、若者、特に新卒者のキャリア選択は依然として

「現場・実業系の仕事はきつい」

「新卒で大企業に就職することが正解」

「都市部にしか良い仕事がない」

という価値観に強く影響されています。

一方で、生成AI技術の進展、労働人口の減少、産業構造の変化により、

「人にしかできない仕事の価値」は構造的に高まり続けています。

この大きな変化は米国で「ブルーカラービリオネア」といった形で注目されつつも、

我が国では十分に言語化・共有化されておらず、若年層のキャリア観には届いていないのが現状です。

こうした背景を踏まえ、本企画「キャリテン」は、これからの時代を担う若者たちに向けた

「新しいキャリア観」を地方【長野県松本市】から発信する場として、

創業156年の地域密着型企業【株式会社ヤマサ】が中心となって立ち上げました。

このたび、キックオフイベントを2026年2月15日(日)に長野県松本市サザンガクにて開催致します。

イベントプログラム

講師紹介

- 基調講演 【マクロな視点で現状を知る】地域エコノミスト 藻谷浩介氏 (『里山資本主義』著者）による基調講演- 仕事体験 【実業/現業を知る】地域企業による現場作業の実演・体験を通じて、【現場で働く】リアルを体感- 対話 【新しいキャリア観について考える/共有する】参加者同士でキャリア観を言語化し、新しい視点を発見/共有藻谷浩介 氏

株式会社日本総合研究所 調査部 主席研究員

1964年山口県生まれ。東京大学法学部卒業、米国コロンビア大学経営大学院（MBA）修了。日本開発銀行（現・日本政策投資銀行）を経て、2012年より現職。

地域エコノミストとして、平成の大合併以降、日本全国の市町村を自らの足で歩き、独自のデータ解析に基づいた地域振興の提言を続けている。ベストセラーとなった『デフレの正体』『里山資本主義』は、日本経済の構造的課題に一石を投じた。

最新の論考では、AIの進化と労働力不足、インフレが進む中、「AIに代替される事務職」ではなく「現場でしかできない専門技能を持つ人々」が高い価値を持つようになると予測している。

里山資本主義 (KADOKAWA)

イベント概要

- イベント名(仮称)：キャリテン ～ あなたが変わる、あなたも変える ～- 開催日時：2026年2月15日（日）13:30～16:30- 開催場所：長野県松本市大手３丁目３－９ NTT東日本大名町ビル 1F サザンガク- 対象：学生、若手社会人、地域企業で働く方、経営者など- 参加費：無料（事前申込制）

詳細は申込ページをご確認ください

参加方法

事前申込が必要です。

詳細・お申込みはこちらから

Peatix

https://peatix.com/event/4822833/view(https://peatix.com/event/4822833/view)

お問い合わせ

主催：株式会社ヤマサ(https://www.s-yamasa.co.jp/) / 合同会社松観堂(https://shokando.co.jp/) / 一般社団法人KOKO(https://koko-shinshu.my.canva.site/)

本件に係るご連絡は以下よりお願い致します。

メール(株式会社ヤマサ)：PR_YS@s-yamasa.co.jp