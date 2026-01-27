青森県八戸市とCAMPFIRE、災害支援協定を締結

株式会社CAMPFIRE

2026年1月27日、青森県八戸市で行われた災害支援協定締結式の様子（右：八戸市・熊谷雄一市長／左：株式会社CAMPFIRE代表取締役・中島真）

2025年12月8日23時15分ごろに発生した青森県東方沖地震を受け、株式会社CAMPFIRE（本社：東京都渋谷区、代表取締役：中島 真）と、青森県八戸市（市長：熊谷 雄一）は、青森県東方沖地震からの復旧への協力に関する協定を締結しました。

本協定に基づき、被害を受けた八戸市内の事業者を対象に、クラウドファンディングを活用した支援プログラムの受付を開始し、被災事業者の早期再建および地域経済の復興を支援してまいります。

◼️背景

青森県東方沖地震では最大震度6強を観測し、人的被害は確認されていないものの、局所的なインフラへの影響が出ました。また、震災後には地震活動が活発になる局面もあり、防災意識が高まる中で、飲食店や宿泊事業者をはじめとする地域事業者からは、今後の事業継続を懸念する声も聞かれます。こうした状況を鑑みて、被災事業者の早期再建と地域経済の持続的な復興を目的として、八戸市とCAMPFIREは本協定を締結し、本プログラムを立ち上げました。

クラウドファンディングを活用することで、資金支援にとどまらず、事業者一人ひとりの想いや復興への取り組みを全国に発信し、共感と応援を力に変える仕組みを構築します。

◼️プログラム概要

名称：青森県東方沖地震 災害支援プログラム

対象事業者：青森県東方沖地震で被害を受けた八戸市内の事業者※

※プログラム適用にあたっては当社所定の審査がございます

内容：

・CAMPFIRE掲載手数料：0％（通常税別12％ → 全額免除）※

・八戸エリアを拠点に活動している協力団体からのサポート

※決済手数料5%（税別）は別途かかります。

申込期限：2026年2月28日（土）まで

特設サイトURL：https://camp-fire.jp/highlights/r7-aomori_hachinohe-earthquake(https://camp-fire.jp/highlights/r7-aomori_hachinohe-earthquake?utm_source=prtimes%20&utm_medium=pr%20&utm_campaign=release_hachinohe_cf_agreement_20260127)

◼️八戸市とCAMPFIREのコメント

青森県八戸市

市長 熊谷 雄一

この度、当市は、CAMPFIRE様のご厚意により、協定を締結して本プログラムを立ち上げていただくこととなりました。このことにより、地震の被害を受け厳しい状況にある事業者が、自らの創意工夫により全国の皆様からのクラウドファンディングによる支援を低いコストで受けられる環境が整いました。市といたしましても、復旧補助事業の創設などできる限りの支援をして参りますので、皆様からの温かいご支援を賜りますようよろしくお願いいたします。

株式会社CAMPFIRE

代表取締役 中島 真

青森県東方沖地震により被害を受けられた皆様に、深くお見舞い申し上げます。八戸市様との連携により実現したこの支援プログラムでは、手数料負担を最小限に抑え、クラウドファンディングを活用できるようにしました。地元の協力団体の皆様とも力を合わせ、現場に寄り添った実体的な伴走支援を行ってまいります。八戸の活気ある街並みと、誇りある事業を未来へつなぐため、CAMPFIREは誠心誠意サポートさせていただきます。

株式会社CAMPFIRE

「想いを起点に、あらゆる価値をめぐらせる」をミッションに掲げ、国内最大級のクラウドファンディング「CAMPFIRE」を運営しています。個人やクリエイター、企業、NPO、学校、地方自治体など様々な方に活用いただいています。

会社名：株式会社CAMPFIRE

代表者：代表取締役 中島真

所在地：東京都渋谷区猿楽町18－8ヒルサイドテラスF棟201

設立日：2011年1月14日

資本金：73億4,935万円（資本剰余金含む）※2023年12月末時点

URL：https://campfire.co.jp

事業内容：クラウドファンディング事業の企画・開発・運営