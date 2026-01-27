【ねこ特化ヘルスケアブランドuniam】メディカル発想のピュアピューレに「腸内免疫ケア」が新登場！腸に着目したシンバイオティクス設計でバリア機能を維持。

株式会社uniam

「ねこと生きるを、ユニークに。」をパーパスに掲げ、ねこ特化型ヘルスケアブランドを展開する株式会社uniam（本社：東京都港区、代表取締役CEO：杉本亜衣、以下当社）は、健康ケアに特化したねこ用おやつ「ピュアピューレ」シリーズの新ラインナップとして、「ピュアピューレ 腸内免疫ケア」を2026年1月27日（火）より公式サイトおよび取扱店舗にて販売開始いたします。

販売サイト：https://uniam.jp/products/puree-probio(https://uniam.jp/products/puree-probio)

毎日のおやつ時間を、未来の健康をつくる「ケア」時間に。

ピュアピューレ全4種（腸内免疫ケア・デンタルケア・リフレッシュケア・腎臓ケア）

ピュアピューレは、ねこの健康を願い、「手遅れになる前に、より手軽に健康ケアをしてほしい」という想いから米国で獣医栄養学療法を専攻した獣医師が中心となり開発した新発想の機能性おやつです。

■ 「ピュアピューレ 腸内免疫ケア」の開発背景

ねこの健康の要は「腸」にある──。免疫システムの約70%が集中。

「もっと早く気づいてあげられたら」と、後悔を抱えるカイヌシは少なくありません。ねこは不調を隠す本能が強く、目に見える症状が出た時には、すでに病気が進行していることも。だからこそ私たちは、治療の一歩手前にある「予防」、そして日々の「ケア」を最優先に考えています。

なぜ、いま「腸内環境」が注目されているのか。

最新の獣医学において、健康寿命を延ばす鍵として注目されているのが「腸内環境」と「全身の免疫機能」の密接な関係です。 哺乳類の体において、全免疫細胞の約70%が腸管に関連するリンパ組織（GALT）に集まっているとされており、これは猫においても同様です。腸内環境を整えることは、単にお腹の調子を保つだけでなく、体全体のバリア機能を維持するために極めて重要です。

「腸腎連関（ちょうじんれんかん）」という新たな視点。

さらに近年の研究では、腸内環境が腎臓の健康に直接影響を与える「腸腎連関」が明らかになってきました。 猫の宿命とも言える慢性腎臓病（CKD）において、腸内細菌叢の乱れが腎機能を悪化させる要因の一つであることが示唆されています。実際に、腸内環境の悪化（特定の悪玉菌の増加や代謝物の変化）が、腎臓病リスクの上昇に関与しているという研究データも蓄積されており、日々の「腸活」が将来の腎臓病予防の強力な一助となることが期待されています。

「もっと手軽にケアできるように」

「ピュアピューレ 腸内免疫ケア」は、獣医師が臨床現場で培った知見と、最新の腸内免疫学を凝縮した製品です。大切にしたのは「高い機能性」と「ねこたちが自ら欲しがるほどのおいしさ」の両立。

子猫からシニアまで、若いうちから「腸」を育み、病気に負けない強い体を作ること。そしてそのケアが、カイヌシとねことの絆を深める「幸せな時間」であること。

この一本が、ねことの健やかで、少しでも長い明日を支える力になることを願っています。

■ 「ピュアピューレ 腸内免疫ケア」の特徴

手軽に与えられるピューレ状のおやつで、ねこの腸内環境とバリア機能をおいしくサポート。

3種の乳酸菌による「シンバイオティクス処方」で、健やかな腸内環境へ。

※画像はイメージですプロバイオティクス：生きて届き直接働く「善玉菌」

免疫活性に特化した「シールド乳酸菌(R)︎」をはじめ、熱や酸に強く生きて腸まで届く「有胞子性乳酸菌」、大腸の環境を整える「ビフィズス菌」の3種を配合。外敵から体を守る免疫細胞の約7割が集中するねこの腸内へ、良質な善玉菌をダイレクトに届けます。

プレバイオティクス：善玉菌を育み、環境を整える「菌のエサ」

良質な菌を補給するだけでなく、それらを定着・増殖させるための「菌のエサ」となる成分です。フラクトオリゴ糖やりんご由来の食物繊維が、お腹の中に元々いる善玉菌と、本製品で取り入れた善玉菌の両方をサポート。内側から健やかなフローラを維持する土壌を育みます。

安心して続けられる、"ねこ特化ブランド" のこだわり設計

水分たっぷりでねこが喜ぶ食感水分たっぷりでねこが喜ぶ食感

水分補給が苦手なねこのために、水分含有量を約81%と高く設計。とろりとしたテクスチャーで、ドライフードのトッピングや投薬補助としても活用いただけます。

腸内免疫ケアとおいしさを同時に実現こだわりの国産厳選食材

着色料・香料・保存料無添加。新鮮な国産の鶏肉（胸肉、レバー、ハツ）をベースに、りんごやはちみつを配合。食いつき抜群のおいしさを実現しました。

小容量でカロリー抑えめだから安心低カロリーで罪悪感フリー

毎日続けてほしいから、1本あたり約5kcalとヘルシーで、容量も8gと少量でもしっかり満足感のある設計に。カロリーが気になる愛猫にも安心して与えられます。

栄養学専攻の獣医師が中心となり開発獣医栄養学をベースに獣医師が中心となり開発

最新の栄養学知見に長けた獣医師が中心となり開発。レシピ監修だけではなく、使用食材、香り、テクスチャー、パッケージに至るまで、獣医師が中心となった商品開発を行なっています。

■ 「ピュアピューレ 腸内免疫ケア」概要

■商品名：ピュアピューレ 腸内免疫ケア

■内容量：8g×5本～

■価格：980円（税込）～

■原産国：日本

■代謝エネルギー：約5.3kcal/本

■栄養成分表示：タンパク質 6.1％以上、脂質 1.8％以上、粗繊維 0.1％以下、灰分 1.9％以下、水分 81.7％以下

■原材料：鶏肉（胸肉、レバー、ハツ）、米粉、りんごピューレ、ホタテエキス粉末、チキンエキス、はちみつ、フラクトオリゴ糖、フィッシュオイル、乳酸菌（シールド乳酸菌）、有胞子性乳酸菌、乳酸菌（ビフィズス菌）、寒天

■ 開発獣医師のコメント

日本獣医皮膚科学会認定医 五十嵐里奈 獣医師「腸を整えることは、一生涯の健康をデザインすることに他なりません」

「もっと早く気づいてあげられたら」──。臨床の現場で、病気が進行した状態で来院されるご家族から何度も伺ってきた言葉です。ねこは不調を隠す天才です。だからこそ、症状が出る前の『未病』の段階でのケアが何より重要です。

最新の研究では、腸内環境と腎臓病のリスクには密接な相関があることが示唆されています。腸で発生した毒素が血液を通じて腎臓に負担をかけるため、腸内フローラを整えることは、ねこの宿命とも言える腎臓病への強力なアプローチとなります。

若いうちから良質な菌を補給し、免疫の要である腸を鍛えることは、単なる健康維持ではなく、一生涯病気に負けない『強い体』の土台作りです。毎日の美味しい習慣が、5年後、10年後の愛猫の笑顔を守る大きな一歩になると確信しています。

【株式会社uniamについて】

株式会社uniamは、「ねこの健康を食事で支える」をミッションに掲げる、獣医師発のねこ専門ヘルスケアブランドです。

ねこが病気になってから獣医師ができることは、あまりにも少ない──

そう痛感してきた獣医師たちが、“毎日の食事”という習慣にこそ未来を変える力があると信じ、ユニアムは始まりました。開発には獣医師や専門家が関わり、素材選びから処方設計、製造工程に至るまで科学的アプローチを徹底。おいしさと機能性を両立させた製品は、飼い主とねこがともに心地よく続けられるよう設計されています。

でも「正しさ」だけでは続かない。だからこそ、デザイン、体験設計、すべてに遊び心とクリエイティビティを込めています。ねこと暮らす毎日が、もっと健康で、もっと心地よく、自信に満ち溢れるものになるように。ユニアムは、医学とクリエイティブの力で、ねこと人の“あたりまえの毎日”に、新しい選択肢を届けていきます。

会社名：株式会社uniam

所在地：東京都港区虎ノ門2-2-1 住友不動産虎ノ門タワー5F

代表者：代表取締役 杉本 亜衣（獣医師）

