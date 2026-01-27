【前川製作所】守谷工場にて設計実務者向け「給湯リニューアルセミナー（給湯ヒートポンプ実機見学付き）」を3月に開催

株式会社前川製作所

株式会社前川製作所（本社：東京都江東区、代表取締役 社長執行役員：前川 真、以下「当社」）は、一般財団法人ヒートポンプ・蓄熱センター（以下「HPTCJ」）と共催で設計実務者を対象とした「給湯リニューアルセミナー（給湯ヒートポンプ実機見学付き）」を開催します。

セミナー概要

給湯リニューアルセミナー（給湯ヒートポンプ実機見学付き）案内リーフレット

CO2ヒートポンプの導入は、化石燃料主体である給湯市場に於いて、カーボンニュートラルを実現に導く有効な手段の一つです。

本セミナーは、我々を取り巻く市場動向や背景について改めて知ったうえで、運用を切り替えるにあたり必要となる『機器選定のコツ』や『システム設計のポイント』について、実機見学と併せて分かりやすく学んでいただくことを目的としております。

前川製作所守谷工場給湯ヒートポンプCO2ヒートポンプ「unimo（ユニモ）」について

当社は、電力会社と共同で2001年（平成13年）より給湯用CO2ヒートポンプの開発自体をスタート、2003年（平成15年）に空気熱源型CO2ヒートポンプ給湯機（のちの業務用エコキュート）を開発し、翌年に初号機を納入､その後2011年に業務用・産業用ヒートポンプ「unimo（ユニモ）」として本格的に販売を開始して以来、国内・海外の各市場で納入実績を積み重ねています。

一般財団法人ヒートポンプ蓄熱センターのご紹介

【財団概要】

電気の需要の最適化と省エネルギーにすぐれ環境保全に貢献する、ヒートポンプ・蓄熱システム。

当財団では、このシステム・技術の普及啓発、調査、研究などを積極的に行っています。 また国際活動にも活発に取り組んでおり、「ヒートポンプ」と「蓄熱」に関する わが国唯一のナショナルセンターとして活動しています。 ”蓄える”という視点でエネルギーの明日を考え「カーボンニュートラルの切り札」をコンセプトに、 環境にやさしいこのシステムを推進しています。

・所在地：〒103-0014 東京都中央区日本橋蛎殻町1丁目28番5号

・設立：1986年

・代表者：理事長 小宮山 宏

・URL：https://www.hptcj.or.jp/

【会社概要】

前川製作所は、東京江東区に本社を置く、産業機械メーカーです。産業用冷凍機やヒートポンプ、食品加工機械の製造と販売、プラントの設計・施工からアフターサービスまで一貫した事業を展開しています。1924年（大正13年）に前川喜作が創業してから約100年。冷却技術に秀でた、世界各地に拠点を構えるグローバル企業です。

・所在地：〒135-8482 東京都江東区牡丹3丁目14番15号

・創業：1924年5月15日

・資本金：10億円

・代表者：代表取締役 社長執行役員 前川 真

・URL：https://www.mayekawa.co.jp/