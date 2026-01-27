ハイアット セントリック 金沢 | ライブ感満載、シュラスコスタイルの週末限定ランチが新登場！ジューシーな肉塊や多国籍なメニューを陽気に味わい尽くす「FIVE BBQ ランチブッフェ」

ハイアット セントリック 金沢

金沢の伝統とアートが織りなすホテル「ハイアット セントリック 金沢」（総支配人：松本 和浩、所在地：石川県金沢市）のオールデイダイニング「FIVE - Grill & Lounge」は、ブラジル発祥のシュラスコに着想を得て豪快に焼き上げたメインディッシュをカービングサービスにて提供し、前菜や温かい料理、デザートをブッフェスタイルでお好きなだけお楽しみいただける週末限定ランチ「FIVE BBQランチブッフェ」を、2026年2月7日(土)～3月15日(日)の週末・祝日限定でお贈りいたします。





上質な肉塊をダイナミックに串刺しにしてショーキッチンでグリルし、焼き立てをゲストの目の前でカットするシュラスコスタイルのメインディッシュは、牛肉の希少部位イチボやカイノミ、ラム肉、豚肉、鶏モモ肉などが揃います。シンプルな味つけでジューシーに仕上げ、肉本来の旨みを引き出しつつ、能登塩や金沢柚子胡椒味噌、万能ソース“ビナグレッチモーリョ”、“サルサ”をはじめ全11種のバラエティ豊かなソースとともに、様々なテイストで堪能できるのも魅力です。また、ペルーを代表する魚介のマリネ“セビーチェ”、地中海沿岸発祥の“エスカベッシュ”など、多国籍なメニューも多彩に並びます。ひよこ豆をペースト状にした中東料理のひとつ“フムス”はクリーミーな食感とコクが特長で、野菜にディップしても美味しい“ワカモレ”といったヘルシーなアイテム、シーザーサラダを自分好みでカスタマイズできるセクションにもご注目を。さらに、牛すじを煮込んだブラジルスタイルのスープ、アメリカ・テキサス州の郷土料理“チリコンカン”など食欲をそそる温かい料理もラインアップするほか、“マンゴーのムース”や“グリルパインタルト”等7種のデザートもお見逃しなく。

暦の上では春が訪れ、バレンタインやホワイトデー、新たな門出を迎える季節、ご家族やご友人、オフィスのお仲間とご一緒に、ハイアット セントリック 金沢ならではのシェフ特製の独創的でエンターテイメントに富んだバリエーション豊かな品々を存分に満喫しながら、至福の昼下がりをお過ごしください。

FIVE - Grill & Lounge ｜ FIVE BBQランチブッフェ

＜メニュー内容＞

グリル＆カービングサービス： 牛肉（イチボ、カイノミ）、ラム肉（肩肉）、塩糀でマリネした能登豚バラ肉、鶏モモ肉、海老、パプリカ、パイナップル、など

ソース： ビナグレッチモーリョ、豆苗のサルサヴェルデ、バーベキューソース、スパイシートマトサルサ、能登塩、ねぎ塩、金沢醤油、ワサビ、金沢柚子胡椒味噌

前菜： セビーチェ、キヌアサラダ、エスカベッシュ、スモークサーモンのマリネ、など

サラダ： ナチョス、ワカモレ、豆のサラダ、フムス、パプリカ、紅芯大根、わさび菜、ロメインレタス、チェリートマト、グリーンリーフ、など

温かい料理： 牛すじのスープ、ラザニア、チリコンカン、など

デザート： マンゴーのムース、ブディン デ パン、マカロン、チーズケーキ、グリルパインタルト、エルダーフラワーのゼリー、抹茶のブラウニー、など

パン： トルティーヤ、プレーンロール、パンオレ、など

提供期間： 2026年2月7日(土)～3月15日(日) の土曜・日曜・祝日限定

提供時間： 12:00～14:00（L.O.）

会場： FIVE - Grill & Lounge（ハイアット セントリック 金沢 3階）

料金： おひとり様 大人 5,000円、お子様（7歳～12歳）2,500円

※上記料金はすべて税込、サービス料別

※追加料金で、ドリンクのフリーフロープランもご用意しています。

※状況によりメニューは変更になる場合があります。

ご予約・詳細：

https://www.hyatt.com/hyatt-centric/ja-JP/kmqct-hyatt-centric-kanazawa/dining/five-grill-lounge

FIVE - Grill & Lounge

所在地：石川県金沢市広岡1-5-2 ハイアット セントリック 金沢3階

ご予約・お問い合わせ：TEL 076-256-1559（受付時間 10:00 - 21:30）

EMAIL five.kanazawa@hyatt.com

オンライン予約：https://www.tablecheck.com/shops/five-hyatt-centric-kanazawa/reserve

営業時間：【Dining】 朝食 6:30 - 10:30（L.O. 10:00）

昼食 11:30 - 14:30（L.O. 14:00）

夕食 17:30 - 20:30（L.O. 20:00）

【Lounge】11:30 - 21:00（L.O.）

席数 ：【Dining】 116席（朝食時100席）

プライベートダイニングルーム 1室12席

パビリオン 36席

【Lounge】72席 （カウンター 15席、ラウンジシーティング 57席）

URL ：http://fivegrillandlounge.jp

3階に位置する「FIVE - Grill & Lounge」は、記念日や接待のご利用はもちろん、友人との食事や個室での小規模な歓送迎会や忘新年会などにも最適な、使い勝手のよいオールデイダイニングです。食前のアペリティフ、アフタヌーンティーやスイーツを提供するカフェタイムをご利用いただけるラウンジも併設しています。店名「FIVE」は、石川の伝統工芸である加賀友禅や九谷焼で用いられる「加賀五彩」、「九谷五彩」による「五」のインスピレーションと、店内の異なる「5つの空間」に由来しています。

■「ハイアット セントリック 金沢」ホテル概要

所在地 ：石川県金沢市広岡1-5-2

電話番号：076-256-1234

最寄り駅：JR金沢駅 金沢港口（西口）徒歩約2分

階数 ：地上14階建て （1～14階部分）

延床面積：17,314.33平方メートル

総客室数：253室

料飲施設：オールデイダイニング「FIVE - Grill & Lounge」3階

バー「RoofTerrace Bar」14階

宴会施設：会場4、前室1 （計500平方メートル ）2階

その他施設：フィットネスジム

URL： http://hyattcentrickanazawa.jp

ハイアット セントリック 金沢について

2020年に開業したフルサービスホテルとして、金沢駅から徒歩すぐの絶好のロケーションに位置し、歴史と伝統文化あふれる、街全体が美術館のような金沢で、芸術、芸能、建築など、ヒト・トキ・イミに繋がるここだけの経験を満喫する新たな旅の拠点となります。

コンテンポラリーなデザインと快適性を兼ね備えた253室のゲストルームは、アートに包まれたカナザワ スイートを含む7室のスイートを有します。2階には大きな窓が特徴的なイベントスペースを設け、開放感溢れる空間でパーティーから会議、展示会など幅広くご利用いただけます。

3階に設けたオールデイダイニング「FIVE - Grill & Lounge」は、地元の食材をふんだんに使用したグリル料理が特徴で、最上階に位置しオープンエアのテラスを設けた「ルーフテラス バー」では、非日常のひとときをお過ごしいただけます。

金沢の伝統的な要素を随所に反映させたインテリアデザインや100点以上のアートワークを間近に感じながら、人と人が、人とアートが、人と文化が交差し、新たな感動に出会う場所です。また、ゲストが得た新たな発見やインスピレーションを受け入れ進化する情報を発信していきます。

ハイアット セントリックについて

