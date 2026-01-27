IEC 60068-2シリーズ　電気・電子製品や部品の環境試験に関する国際規格群の邦訳版を発行

一般財団法人日本規格協会

一般財団法人日本規格協会（本部：東京都港区、理事長：朝日弘）は、2026年1月15日（木）に『IEC 60068-2-30 Ed. 4.0:2025 (b)』、『IEC 60068-2-78 Ed. 3.0:2025 (b)』、『IEC 60068-2-78 Ed. 3.0:2025 RLV (Redline version) (en)』の対訳版を発行いたしました。

IEC 60068-2シリーズは、電気・電子製品や部品の環境試験（Environmental Testing）に関する国際規格群です。製品が輸送、保管、使用中にさらされる様々な環境ストレス（温度、湿度、振動、衝撃など）に対する耐性を評価するための具体的な「試験方法」を定めています。

IEC 60068-2-30 Ed. 4.0:2025 (b) 環境試験-第2-30部：試験-試験Db：温湿度サイクル(12時間+ 12時間サイクル) Environmental testing - Part 2-30: Tests - Test Db: Damp heat, cyclic (12 h + 12 h cycle)

本規格は、電子部品や機器、その他の製品が高温・高湿環境下で温度変化を受ける際（主に表面に結露が生じる状態）の適性を評価するための試験手順を規定しています。

IEC 60068-2-78 Ed. 3.0:2025 (b) 環境試験-第2-78部：試験-試験キャブ：高温高湿，定常 Environmental testing - Part 2-78: Tests - Test Cab: Damp heat, steady state

本規格は、電気・電子製品の「高温高湿（定常）試験（試験記号：Cab）」に関する最新の国際規格です。2025年8月6日に発行された第3版で、2012年以来の改訂となります。

IEC 60068-2-78 Ed. 3.0:2025 RLV (Redline version) (en) 環境試験-第2-78部：試験-試験キャブ：高温高湿，定常Environmental testing - Part 2-78: Tests - Test Cab: Damp heat, steady state

本規格は、最新版である第3版の正式な内容と、その前身である第2版（2012年版）からの「変更箇所」を視覚的に明示したものです。

Redline版に関する説明

Redline版とは、改訂前と改訂後との違いがカラーで示され、改訂箇所が一目でわかる商品です。

―関連規格―

JIS C 60068-2-14:2025 環境試験方法-電気・電子-第２-１４部：温度変化試験方法（試験記号：Ｎ）

本規格は、製品や部品が急激な温度変化にさらされた際の影響を評価するための規格です。

