おうちの冷凍フライドポテトが大変身！スパイスとハーブで広がる味わい「ポテシャカBBQミックス」「ポテシャカのり塩ミックス」２月９日新発売

エスビー食品株式会社

エスビー食品株式会社は、冷凍フライドポテトをさらにおいしくするシーズニング「ポテシャカBBQミックス」「ポテシャカのり塩ミックス」を新発売します。

■商品の概要

・販売エリア ： 全国

・店頭化予定日 ： 2026年2月9日

・商品仕様 ：

■商品の特徴

[表: https://prtimes.jp/data/corp/3092/table/863_1_e052797e411c42015e18b5fbd3db4627.jpg?v=202601270251 ]

・シーンに合わせて分量調節可能

冷凍フライドポテトを加熱調理し、本品をまぶすだけでお召し上がりいただけます。ファスナー付き袋を採用しているため、用途やシーンに合わせてお好みの量をご使用いただけます。

※本品1袋で、冷凍フライドポテト250g～300g×3回分です。

・家族みんなで楽しめるおいしさ

スパイス・ハーブの香りと彩りに、調味料のまろやかな旨みがほどよく調和した、子どもから大人まで満足いただける味わいです。

≪BBQミックス≫

醤油の香ばしさに、トマトの旨みと甘みが重なり合った奥深い味わいです。ガーリックの香りとほのかに効かせた赤唐辛子、ブラックペッパーが絶妙なアクセントの、やみつきになるおいしさです。

≪のり塩ミックス≫

青のりとあおさの豊かな風味に、辛みの少ない赤唐辛子を加えることで、味に厚みを出し、食欲をそそる味わいに仕上げました。

■商品化背景

・フライドポテトの喫食シーンの広がり

フライドポテトは、「子どもが喜ぶ」という理由で調理されることが多く、子育て層を中心に幅広く需要が伸びています。また、「のり塩」や「バーベキュー」は、子どもが好むフライドポテトの味わいとして人気が高く、スパイスやハーブの風味と組み合わせることで冷凍フライドポテトのアレンジの幅が広がる可能性があります。

人気が高まる冷凍フライドポテトをより楽しめる商品の提案を通じて、

シーズニング市場のさらなる活性化を目指します。