あの龍馬が「桜」を口実に旅立った３月　令和の私たちは「半額」を理由に旅に出る！高速バス岡山～高知線が片道2,200円

両備ホールディングス株式会社

3月24日は幕末の土佐藩士 坂本龍馬が「桜を見に行く」と偽って土佐を脱藩した日。

その“門出の季節”に、両備バスカンパニー（両備ホールディングス株式会社 社内カンパニー）は、下津井電鉄株式会社、ジェイアール四国バス株式会社、とさでん交通株式会社と共同運行する高速バス岡山～高知線において、2026年3月1日（日）～31日（火）の期間限定で片道運賃半額キャンペーン 「龍馬ハーフWEB割」 の第二弾を実施。

1月31日（土）より販売を開始（※1）しますのでお知らせいたします。

▲写真上段：左から順に 鰹(かつお)、高知城、鰆(さわら) 下段：左から順に 倉敷美観地区、桜、牧野植物園

3月は両県のグルメも絶好調。岡山県は「鰆(さわら)」、高知県は「初鰹(はつがつお)」が旬を迎えます。鰆は出世魚として有名なほか、鰹は「勝魚(かつお)」とも書かれ、食べると勝負ごとに勝てると言われるなど、新たな門出を祝うにふさわしい縁起の良いお魚を楽しむことができます。

他にも、3月まで実施されている坂本龍馬生誕190年イベントや、倉敷美観地区の「倉敷春宵あかり」など見どころが盛りだくさん。今年は高知が岡山より約1週間早く桜が開花予定(※2) 。高知城や牧野植物園で春を先取りし、続いて岡山後楽園や津山城で再び満開を迎える――両県を行き来すれば、桜を2度楽しめる特別な春が訪れます。

岡山～高知間は、マイカーなら約2時間20分。「龍馬エクスプレス」なら約2時間30分と、時間はほとんど変わりません。しかし、今回のキャンペーンを利用すれば、運賃は片道たったの2,200円。マイカーの「高速代＋ガソリン代」と比べても圧倒的なコスパです。しかも、バスだと慣れない道の運転に疲れることも、駐車場の心配もありません。浮いた予算で現地グルメを豪華にしたり、旅の途中からお酒で乾杯したり――。皆様の春の思い出づくりと新たな旅立ちを応援します。

(※1)ご乗車日の1ヵ月と1日前から 発売いたします。

(※2)日本気象協会HP 「2026年桜の開花・満開予想（第2回）を発表」 https://n-kishou.com/corp/news-contents/sakura/ 参照

■高速バス岡山～高知線 龍馬ハーフWEB割 概要

対象路線：高速バス岡山～高知線（龍馬エクスプレス号）※下津井電鉄株式会社、ジェイアール四国バス株式会社、とさでん交通株式会社と共同運行

対象便：2026年3月1日（日）～31日（火）運行便

・席数限定で販売します。

・販売は1月31日（土）より開始(ご乗車日の1カ月と1日前から発売)

キャンペーン運賃：大人片道2,200円

（通常 岡山～高知片道4,400円 ※「大豊」停留所での乗降は大人片道3,800円）

・前日までにオンラインでのご予約・決済が必要

・往復割引、小人割引、障がい者割引、学生割引の適用はありません。

・「龍馬ハーフWEB割」乗車券は変更不可です。一度、キャンセル・払戻の上、再購入をお願いします。（キャンペーン運賃が満席の場合は、通常の運賃となります。）

予約方法：両備バス予約システム（https://www.ryobi-bus.jp/exp/svlt/bfw0000）

発車オーライネット (https://secure.j-bus.co.jp/hon)

※設定座席数には限りがございます。完売次第、キャンペーン終了となりますので、お早めにご予約ください。

★高速バスで行くメリット★

・JRとほぼ同じ所要時間（約2時間30分）で移動可能

高知発→岡山行きの最終便は22：25着のため、当日中に山陽新幹線への乗継も可能です。

・トイレ付き車両で長距離移動も安心

■時刻表

※運行情報などの詳細は、高速バス岡山～高知線HP（https://www.ryobi-holdings.jp/bus/kousoku/r10kouchi/）をご覧ください。

お問い合わせ先

両備グループ高速バスコンタクトセンター TEL 0570-08-5050 (9:00～17:30 年中無休)

■会社概要

■両備グループ

URL：https://ryobi.gr.jp/

事務局：岡山県岡山市北区下石井2-10-12 両備ホールディングス株式会社内

代表者：両備グループ CEO 小嶋光信

主なグループ企業：両備ホールディングス株式会社、株式会社両備システムズ、岡山交通株式会社、和歌山電鐵株式会社、株式会社中国バスなど

■両備ホールディングス株式会社

URL：https://www.ryobi-holdings.jp/

本社：岡山県岡山市北区下石井2-10-12 杜の街グレース オフィススクエア 5階

代表者：代表取締役 COO 三宅健夫

主な事業：交通運送業、不動産業、倉庫・通関業、スーパーマーケット事業、整備業、製造業

■両備バスカンパニー（両備ホールディングス株式会社社内カンパニー）

URL：https://www.ryobi-holdings.jp/bus/

カンパニー本部所在地：岡山県岡山市中区国富615-1 2階

代表者：両備バスカンパニー カンパニー長 金重雄志

主な事業：バス事業(貸切・乗合・高速・特定)、旅行事業、主催旅行企画販売事業、人財派遣事業