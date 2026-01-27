ウェブセミナー『EC売上“再起動”セミナー! 伸び悩むECがまず見直すべき売上構造と改善の基本』を2026年2月10日に開催！
マーケティングアソシエーション株式会社
■このようなお悩みはございませんか？
■ こんな方におすすめ
■ セミナースケジュール及び内容
[表: https://prtimes.jp/data/corp/128388/table/345_1_e115afe695384e0946ec42ee36850fa6.jpg?v=202601270251 ]
■ 開催概要
会社概要
マーケティングアソシエーション株式会社の子会社であるHATME株式会社（本社：東京都台東区 代表取締役：中園広和、以下当社）は2026年2月10日（火）に、ウェブセミナー「EC売上“再起動”セミナー! 伸び悩むECがまず見直すべき売上構造と改善の基本」を、開催いたします。
名称：EC売上“再起動”セミナー! 伸び悩むECがまず見直すべき売上構造と改善の基本
日時：2026年2月10日（火）14:00～15:00（13:55～入場開始）
会場：オンライン※zoomを使用
料金：無料
HATME株式会社
設立：2022年7月1日
代表取締役 ：中園 広和
事業内容：Web制作・動画制作・Web広告事業
■コーポレートサイト：https://hatme.jp/
■運用代行サービス：https://hatme.jp/service-ec/lp/