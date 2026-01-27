株式会社アイスマイリー

本ウェビナーでは、IoT・データ基盤・外観検査の各領域で最前線を走る3社を迎え、製造現場のAI導入を成功させる「三位一体」の実装手法を徹底解説します。

「PoCで終わらせない」ためのAI-Readyなデータ基盤構築や、既存ラインを活かした低コストな検品精度の高め方とは。照明選定などの現場ノウハウからRAG（検索拡張生成）によるドキュメント活用まで、コア業務を止めずにAI基盤をプロと共創する、2026年の実践的なヒントをご紹介します。

DX推進を加速させたい担当者様はもちろん、AI活用の成果に課題を感じている企業様も必見の内容です。ぜひお早めにお申し込みください。

■開催概要

【2/9開催ウェビナー】

製造現場のAI導入を成功させる「三位一体」のAI Ready実装手法。

IoT・データ基盤・外観検査の最前線を行く3社がご紹介

・主催：株式会社アイスマイリー

・日時：2026年2月9日（月）12:00～13:30

・場所：ウェビナー専用URL ＊申し込みいただいた方にウェビナーのURLをお送りいたします。

・費用：無料

・申込締切：2月9日（月）11:00まで

■こんな方にお勧めのウェビナーです！

・導入済みのAI外観検査において、さらなる精度向上や成果の最大化を目指している方

・最小限の投資で、現場を止めることなくスマート化を実現したい方

・「データはあるがAIに使えない」という課題を抱え、AI-Readyな基盤作りを知りたい方

・製造現場での生成AI・RAG活用の具体的なステップを検討している方

・DX推進、情報システム、製造・技術部門の担当者様



■ウェビナー登壇者

・株式会社Phoxter

Smart Vision Solutions事業部 事業部責任者

赤畠 久幸 氏

・三菱電機株式会社

ものづくりソリューション戦略部 ビジネスインキュベーショングループ マネージャー

薄田 隼人 氏

・株式会社フライウィール

セールス&マーケティング 本部 Senior Business Development Manager

黒岩 大祐 氏

・ファシリテーター

株式会社アイスマイリー 小牧 紘

■ウェビナー登壇者情報

株式会社Phoxter

Smart Vision Solutions事業部 事業部責任者

赤畠 久幸 氏

大学卒業後、武田薬品にて学びたかったセールスとエリアマーケティングに13年間従事。その後、世界のFA市場の拡大を確信しマシンビジョンの技術営業に転身。検査自動化で貢献した業界とプロセスの知見は深く多岐にわたる。クライアントの投資効果に照らして、技術力に立脚した光学系選定、検査・計測・データ収集、活用の提案が得意。投資効果に合わない場合導入をお勧めしないなど、歯に衣を着せないスタイルが特徴。

三菱電機株式会社

ものづくりソリューション戦略部 ビジネスインキュベーショングループ マネージャー

薄田 隼人 氏

シカゴ大学MBAにてアントレプレナーシップを学び、製造業のAI領域を中心としたビジネスインキュベーションを専門とし、2023年に三菱電機へ入社し現職。三菱電機ものづくり現場の改善活動の支援実績を起点に、幅広い製造業顧客ものづくり現場にて共創を進めているAIエージェントならびにそのベースとなるデータ収集・蓄積・活用のSaaS×IoTソリューションについてご紹介します。



株式会社フライウィール

セールス&マーケティング 本部 Senior Business Development Manager

黒岩 大祐 氏

前職の富士通株式会社・株式会社NTTデータでは金融機関向けのソリューション営業に従事。主に銀行を担当し、国内最大規模の銀行から地域金融機関まで業務基盤の構築・改善、リスク管理やガバナンス強化、新規ビジネスの立ち上げ支援など、幅広い領域で価値を提供。フライウィール入社後は、製造・エネルギー・製薬業界などに向けて、AIやデータを活用した課題解決と価値創出を推進中。

ファシリテーター 株式会社アイスマイリー

小牧 紘

＜注意事項＞

・フリーアドレスではご登録いただけませんので、恐れ入りますが、会社のメールアドレスをご使用いただきますようお願いいたします。

・お申込みは1名毎にお願いいたします。一度のお申込みで複数名のご参加はいただけませんのでご了承ください。

・事業が競合する企業様、または個人事業主の方のお申込みについては、ご参加をお断りさせて頂く場合がございます。予めご了承ください。



