【MoMA Design Store】大切な人へ贈る、ユニークなバレンタインギフト
ニューヨーク近代美術館（MoMA）のミュージアムストア、MoMA Design Store（運営本社：千代田区）では、プチギフトから心に残るギフトまで、大切な人へ贈る「Valentine's Day Gift」を展開しています。さらに、オンラインストアでは、バレンタインのための「Gift Guide」ページが登場し、お客さまのギフト選びをサポートします。
MoMAコレクションに収蔵されている、ロバート・インディアナの作品『LOVE』からインスパイアされた特別なギフト。
Valentine's Day Gift :
https://www.momastore.jp/shop/r/r0900/
オンラインストアのギフトページをチェック！
販売商品一例
※店舗により取扱い商品が異なります。
Heart セラミックベース\60,500(税込)
キットキャット ウォールクロック Heart Eyes\10,780(税込)
ロバート・インディアナ LOVE ネオンサイン\110,000(税込)
Newgate Cube アラームクロック レッド\7,920(税込)
ALESSI Big Love アイスクリームボウル （スプーン付き）\14,190(税込)
エットレ・ソットサス Twergi グラスキャニスター 1000ml from ALESSI\12,320(税込)
Mondo ヘッドフォン フリースタイル トランスペアレント スモーキーグレイ\14,801(税込)
草間彌生：ハンカチ Joy I Feel\3,410(税込)
Native Union Pop Phone レモン\6,292(税込)
About MoMA Design Store
MoMAデザインストアでは、訪れるたびに、発見、喜び、インスピレーションを得ることができます。グッドデザインを人々の生活に届けるという使命のもと、MoMAデザインストアは、世界中のアーティスト、デザイナー、メーカーを探し求め、入念に検討したデザイン基準に見合うアイテムを厳選しています。MoMAの展示を手掛けるキュレーターが認めたものだけに出会える世界で唯一の場所、それがMoMAデザインストアです。売上はすべて、MoMAにおける画期的な展示やコレクションの保存、さまざまな教育プログラムに役立てられています。オンラインストア momastore.jp、表参道、京都、心斎橋の直営店のほか、一部ロフト店舗、そしてニューヨークとソウルにて店舗を展開しています。
MoMA Design Store オンラインストア
https://www.momastore.jp
MoMA Design Store 表参道
東京都渋谷区神宮前5-10-1 GYRE 3F
03-5468-5801
MoMA Design Store 京都
京都府京都市中京区河原町通三条下ル大黒町58番地 ミーナ京都 1F
075-253-6450
MoMA Design Store 心斎橋
大阪市中央区心斎橋筋1-7-1 大丸心斎橋店 本館 4F
06-6282-6214
MoMA Design Store 渋谷ロフト
東京都渋谷区宇田川町21-1 渋谷ロフト 1F
03-3462-3807
MoMA Design Store 池袋ロフト
東京都豊島区南池袋1-28-1 ヨドバシHD池袋ビル 9F
03-5960-6210
MoMA Design Store 銀座ロフト
東京都中央区銀座2-4-6 銀座ロフト 3F
03-3562-6210
MoMA Design Store :
https://www.momastore.jp/shop/default.aspx
Instagram :
https://www.instagram.com/momastorejapan/
Facebook :
https://www.facebook.com/momadesignstorejapan
X :
https://x.com/momadesignstore