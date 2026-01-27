【MoMA Design Store】大切な人へ贈る、ユニークなバレンタインギフト

ニューヨーク近代美術館（MoMA）のミュージアムストア、MoMA Design Store（運営本社：千代田区）では、プチギフトから心に残るギフトまで、大切な人へ贈る「Valentine's Day Gift」を展開しています。さらに、オンラインストアでは、バレンタインのための「Gift Guide」ページが登場し、お客さまのギフト選びをサポートします。

お部屋にちょっとした愛情を添えるなら、バルセロナで作られたこの大きなハート型の花瓶を。MoMAコレクションに収蔵されている、ロバート・インディアナの作品『LOVE』からインスパイアされた特別なギフト。

Valentine's Day Gift :https://www.momastore.jp/shop/r/r0900/オンラインストアのギフトページをチェック！

販売商品一例

※店舗により取扱い商品が異なります。

Heart セラミックベース\60,500(税込)キットキャット ウォールクロック Heart Eyes\10,780(税込)ロバート・インディアナ LOVE ネオンサイン\110,000(税込)

Newgate Cube アラームクロック レッド\7,920(税込)ALESSI Big Love アイスクリームボウル （スプーン付き）\14,190(税込)エットレ・ソットサス Twergi グラスキャニスター 1000ml from ALESSI\12,320(税込)

Mondo ヘッドフォン フリースタイル トランスペアレント スモーキーグレイ\14,801(税込)草間彌生：ハンカチ Joy I Feel\3,410(税込)Native Union Pop Phone レモン\6,292(税込)

About MoMA Design Store

MoMAデザインストアでは、訪れるたびに、発見、喜び、インスピレーションを得ることができます。グッドデザインを人々の生活に届けるという使命のもと、MoMAデザインストアは、世界中のアーティスト、デザイナー、メーカーを探し求め、入念に検討したデザイン基準に見合うアイテムを厳選しています。MoMAの展示を手掛けるキュレーターが認めたものだけに出会える世界で唯一の場所、それがMoMAデザインストアです。売上はすべて、MoMAにおける画期的な展示やコレクションの保存、さまざまな教育プログラムに役立てられています。オンラインストア momastore.jp、表参道、京都、心斎橋の直営店のほか、一部ロフト店舗、そしてニューヨークとソウルにて店舗を展開しています。

