「将来は何歳からでも変えられる」アディーレ法律事務所の弁護士が名古屋市の中学校でキャリア教育を実施

アディーレ法律事務所（東京都豊島区、代表弁護士・鈴木淳巳、以下「アディーレ」）は、未来を担う子どもたちの「知らないことで損をする状況」をなくす「子どもたちを守る法教育プロジェクト」の一環として、1月16日（金）に名古屋市立南天白中学校にて職業人講話「職業を知る」を実施しました。

講演実施の背景と目的

本講演は「職業を知る」というテーマのもと、弁護士という職業のリアルな姿や、資格取得までのプロセスを伝えることで、生徒たちの進路選択の一助となることを目的として開催されました。

今回は、市役所職員から弁護士に転身した経歴を持つ澤木瑛美弁護士（愛知県弁護士会所属）が、自身の経験をもとに「弁護士の仕事のやりがい」や「夢を叶えるための行動」について、未来を担う生徒たちへメッセージを送りました。

回り道が今の力になっている

澤木弁護士は、市役所勤務時代に弁護士と協働したことをきっかけに、働きながら弁護士を目指した自身のキャリアを紹介。「私は少し回り道をしたが、市役所で多くの人と関わって働いた経験が今の弁護士としての引き出し（強み）になっている」と語り「興味を持ったことに進んでみよう」「将来は何歳からでも変えられる」と熱いエールを送りました。

【講演内容のハイライト】

弁護士バッジの秘密： 外側の「ひまわり」は自由と正義の象徴であり、自由に向かって力強く成長する様子を表していること。

仕事の極意とやりがい： 弁護士にとって最も大切なのは「依頼者との信頼関係」。しっかり話を聞き、誠実に対応することで生まれる「ありがとう」の言葉が最大の原動力であること。

「法律を全部覚えていますか？」生徒との質疑応答

講演後の質疑応答では、中学生らしい鋭い質問や素朴な疑問が飛び交いました。

質問：「犯罪を犯した人を弁護する時の判断基準は？」

回答：弁護士の役割は、どのような状況であっても依頼者の希望に寄り添い、最善を尽くすことです。

質問：「法律を全部覚えていますか？」

回答：すべてを暗記しているわけではありませんが、必要な情報をどこから探し出し、どう解釈するかという勉強を常に続けています。

質問：「相手方と意見が食い違う時はどうしますか？」

回答：お互いの主張を出し尽くした上で、最終的には裁判官に判断を委ねる仕組みになっています。

講演会を終えて～生徒と澤木弁護士のコメント～

【生徒の感想】

■『回り道をした』という言葉が印象的でした。市役所での経験を活かして活動している姿がすごいと思い、私も将来は人の役に立てるようになりたいです。

■ 法律の知識だけでなく、人と向き合う心が大切だということがよくわかりました。

【澤木弁護士のコメント】

弁護士というと裁判のイメージが強いかもしれませんが、実際にはもっと幅広い業務があることを知ってほしいと思い、経験談を交えてお話ししました。少しでも興味を持っていただけたら嬉しいです。皆さん、最後まで真剣に聞いてくださり、私自身も元気をいただきました。

アディーレ法律事務所は、今後も社会貢献活動の一環として、法的知識の啓蒙を目的としたセミナーの開催や、出張授業による法教育活動を通して、よりよい社会づくりに貢献してまいります。

