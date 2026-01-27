【日本初】バクテリオファージ化粧品『イスクラファージ美容液』大容量100mLを新発売

イスクラ産業株式会社

イスクラ産業株式会社（東京都中央区、代表取締役:陳志清、以下イスクラ産業）は、日本で初めて※「バクテリオファージ」由来のDNAを活用した化粧品「イスクラファージ Skin Balance 美容液100mL」を発売いたします。

今回発売する『イスクラファージ Skin Balance 美容液100mL』は、通常サイズ（50mL）の倍量となるお得な大容量サイズです。「もっとお得なサイズが欲しい」というお客様の声にお応えし、誕生しました。

一般向け発売日：2026年1月29日（木）

※イスクラファージ スキンバランス美容液はバクテリオファージ由来のDNAを配合した、日本で唯一の美容液です。（2024年10月時点で日本で販売されており、成分が明らかになっている16,154件のうち公表および回答があったDNA配合化粧品13件に限る。調査機関：株式会社フルストレート）

イスクラファージ Skin Balance 美容液100mL 製品概要

イスクラファージ Skin Balance 美容液100mL（化粧品）- バクテリオファージ由来DNA活用の美容液（大容量新発売）

容量：100mL ＊通常サイズより50mL増量

価格：

・継続コース：9,405円 (税込) ＊単品価格より5％OFF

・一回のみ購入：9,900円 (税込)



使用方法：朝晩2回、洗顔後に1～2プッシュ（10円玉大）を顔全体になじませてください。

発売背景： “続けやすさ”を重視した大容量100mL

肌状態は日々の積み重ねで変化していくもの。イスクラファージは、継続使用を前提にしたスキンケア化粧品としてユーザーの声をもとに容量設計を見直しました。

今回発売する100mLは通常サイズ（50mL）の倍量。朝晩使う方や、広い範囲にたっぷり使いたい方にも続けやすい新サイズです。

「イスクラファージ」とは：肌フローラ発想のスキンケアブランド

イスクラファージのスキンケアライン（美容液・薬用洗顔料・薬用化粧水・乳液）- 肌フローラ発想のシリーズ展開

「イスクラファージ」は、お肌にいる微生物の調和（肌フローラ）に着目して開発されたスキンケアブランドです。

中でも「イスクラファージ Skin Balance 美容液」は、微生物の調和には欠かせないバクテリオファージを日本で初めて活用。スキンケアに新たな可能性をもたらしました。

さらに、ニキビの赤みを抑えるとともに、ニキビを予防する「Wの有効成分」※を含む薬用洗顔料も提供。ニキビの出来にくい肌へと導きます。

また、化粧水と乳液はバクテリオファージの活動を阻害しないように特別な処方で設計されています。漢方のイスクラが培ってきたノウハウをもとに、和漢植物を厳選し、保湿力を高めました。

イスクラファージは、これらの特徴を活かし、お肌の健康を根本からサポートする全く新しいアプローチを提案します。

※アラントイン、グリチルリチン酸２K

イスクラファージの3つの特徴

バクテリオファージ由来DNA活用の美容液（化粧品）／薬用洗顔料（医薬部外品）１．日本初バクテリオファージ由来のDNAを活用した美容液

お肌には、善玉菌（表皮ブドウ球菌など）、日和見菌（アクネ菌など）、悪玉菌（黄色ブドウ球菌など）といった多くの菌が存在しています。

こうした微生物の集団「フローラ」はバランスを保ちながら、お肌の健康を守ってくれています。

そんな微生物の調和には欠かせないのが、「バクテリオファージ」。

「イスクラファージ Skin Balance 美容液」はバクテリオファージを日本で初めてスキンケアに活用しました。

２．Wの有効成分※でニキビの赤みを抑える＆予防（薬用洗顔料）

Wの有効成分が今あるニキビの赤みを抑えるとともに、ニキビの出来にくい肌に導きます。

※アラントイン、グリチルリチン酸２K

３．水分と油分のバランスを整える特別処方※で徹底ケア（薬用化粧水・乳液）

バクテリオファージを阻害しないよう成分を厳選。

アルコール、パラベン、フェノキシエタノール無添加なので、美容液の後にすぐに利用できます。

適切な比率で加えられたヒアルロン酸などの保湿成分とホホバ種子油などの油性成分がお肌の水分油分バランスを整えます。

※バクテリオファージを阻害しないように特別に設計された処方のこと

イスクラファージの使い方（推奨ルーティン）

朝晩2回の使用を推奨

STEP1:洗顔料（薬用洗顔料を手または泡だてネットに10円玉大に出し、軽く泡立てましょう）

STEP2:美容液（強めに1～2プッシュして、10円玉大に出します。そして、顔全体になじませてください）

STEP3:化粧水（適量（500円玉大）を手に取り、顔全体にやさしく伸ばしてください）

STEP4:乳液（適量（10円玉大）を手に取り、顔全体にやさしく伸ばしてください）

販売サイト情報

イスクラファージ公式ショップ：https://iskraphage.jp/

イスクラファージ楽天市場店：https://www.rakuten.co.jp/iskraphage/

イスクラファージヤフー店：https://store.shopping.yahoo.co.jp/iskraphage/

イスクラファージAmazon店: https://www.amazon.co.jp/stores/page/990882B4-AB29-4B34-BA7F-589D64D38342?ref_=cm_sw_r_ud_ast_store_A60GZXA797KD63H7ZNKZ

イスクラ産業株式会社について

イスクラ産業株式会社は、人々に健康をお届けする製薬会社です。

私たちは1960年の創業以来、ポリオワクチン、漢方薬、化粧品などをお届けしてきました。

私たちの活動の根底には、「人々が本当に必要とするものを届ける」という信念があります。

「イスクラファージ」を開発したのは、この商品が肌悩みを解決する手助けとなると考えたから。

「イスクラファージ」が毎日の美肌づくりに役立つことをスタッフ一同願っております。

イスクラ産業株式会社（オフィス外観）

【会社概要】

会社名：イスクラ産業株式会社

所在地：〒103-0027 東京都中央区日本橋2丁目10番6号

代表者：陳 志清

設立：1960年3月

URL：https://www.iskra.co.jp/

事業内容：CIS諸国・中国との医薬品、医療機器、化学品の輸出入

中成薬（中国漢方製剤）の製造、販売



